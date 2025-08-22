Anordnung von Behördenchef FBI durchsucht Haus von Trumps früherem Sicherheitsberater
Er galt lange als Verbündeter des US-Präsidenten Donald Trump, in letzter Zeit tat er sich als dessen Kritiker hervor: Am Freitag durchsuchte das FBI das Haus von John Bolton.
Das FBI hat laut übereinstimmenden US-Medienberichten am Freitagmorgen das Haus des ehemaligen Nationalen Sicherheitsberaters John Bolton in Bethesda im US-Bundesstaat Maryland durchsucht. Die Aktion soll im Zusammenhang mit einer laufenden Ermittlung wegen des mutmaßlichen Umgangs mit geheimen Regierungsdokumenten stehen.
Wie die "New York Post" unter Berufung auf einen früheren Mitarbeiter der Trump-Regierung berichtet, habe FBI-Direktor Kash Patel die Maßnahme angeordnet. Eine offizielle Bestätigung durch das FBI oder eine Stellungnahme von Bolton liegen bislang nicht vor.
Auf Anfrage des Senders CNN erklärte John Bolton, er wisse bisher nichts von möglichen FBI-Aktivitäten und müsse sich die Sache erst einmal genau anschauen.
Ermittlungen sollen schon mehrere Jahre laufen
Laut dem Bericht wurden die Ermittlungen bereits vor mehreren Jahren eingeleitet, aber unter der Regierung von US-Präsident Joe Biden vorübergehend eingestellt – angeblich aus politischen Gründen. Belege für diese Darstellung nennt die Quelle nicht.
John Bolton hatte während der ersten Trump-Regierung für 17 Monate das Amt des Nationalen Sicherheitsberaters inne. 2020 veröffentlichte er ein Buch über seine Zeit im Weißen Haus, das wegen angeblich enthaltener vertraulicher Informationen juristisch umstritten ist. Die Trump-Administration hatte versucht, die Veröffentlichung zu verhindern, blieb jedoch erfolglos. Während der zweiten Amtszeit des US-Präsidenten fiel Bolton bislang damit auf, ein lauter Gegenspieler des US-Präsidenten zu sein.
