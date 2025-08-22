Bolton nimmt kein Blatt vor den Mund. 2024 sagte er, Trump "habe nicht die nötige Intelligenz" für autoritäre Herrschaft, und fügte später hinzu: "Er ist ein Immobilieninvestor, um Gottes willen". In zahlreichen Interviews warf er Trump vor, schlecht vorbereitet und desinteressiert an sicherheitsrelevanten Briefings zu sein, was Gegnern wie Wladimir Putin einen Vorteil verschaffe.

Auch t-online gab Bolton in den vergangenen Jahren regelmäßig Interviews – zuletzt im März dieses Jahres zum Thema Putin, Trump und Ukraine. Darin sagte er unter anderem, Trump sei für Putin und Xi Jingping "eine leichte Beute". Der russische Präsident wolle statt mit den Europäern oder mit der Ukraine lieber direkt mit Trump sprechen, weil er ihn erfolgreich manipulieren könne.

Trumps Wut auf John Bolton entlädt sich immer wieder

Wie sehr Bolton ein Ärgernis für Trump ist, lässt sich anhand zahlreicher Äußerungen belegen. Er hat Bolton immer wieder attackiert. "Ich hielt John Bolton für einen der dümmsten Menschen in der Regierung", so Trump 2023. Er sei aber stolz darauf, sagen zu können, dass er "den Idioten" ordentlich benutzt habe. Er bezeichnete Bolton immer wieder als "sehr dumme Person" und als "Kriegstreiber". Hätte er auf seine Ratschläge gehört, wären die USA längst im "Sechsten Weltkrieg", sagte Trump 2020.

Seit Jahrzehnten steht John Bolton für eine aggressive, interventionistische amerikanische Außenpolitik. Schon unter Präsident George W. Bush diente er als US-Botschafter bei den Vereinten Nationen und trat für ein hartes Vorgehen gegenüber dem Iran, Nordkorea und dem Irak ein. Seine Weltsicht war durchweg militärisch geprägt. Als Falke und sogenannter Neocon gehört Bolton zu jener Fraktion der Republikanischen Partei, die von Trumps "Make America Great Again"-Bewegung insbesondere wegen Bushs Einmarsch in den Irak 2003 verachtet wird.

Als Bolton angesichts des Putin-Trump-Gipfels in Alaska und des Selenskyj-Treffens im Weißen Haus zuletzt wieder fast täglich im Fernsehen auftrat, wurde es dem Präsidenten zu bunt und er beklagte sich erneut öffentlich. "Die Medien berichten über mein Treffen mit Putin in äußerst unfairer Weise. Ständig werden gefeuerte Verlierer und wirklich dumme Leute wie John Bolton zitiert", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Bolton hatte das Treffen auf amerikanischem Boden kritisiert, weil Putin damit bereits gewonnen habe. "Was soll das?", empörte sich Trump.