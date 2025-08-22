Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.Zum journalistischen Leitbild von t-online.
Razzia bei ehemaligen Berater Ist er jetzt der Trump-Feind Nummer eins?
Donald Trump lässt das FBI gegen seinen einstigen Sicherheitsberater John Bolton vorgehen. Die Hausdurchsuchung bei einem seiner schärfsten Kritiker ist nicht nur eine neue Eskalationsstufe. Instrumentalisiert der Präsident die Justiz?
Bastian Brauns berichtet aus Washington
Noch vor weniger als zwei Wochen saß John Bolton beim amerikanischen Fernsehsender ABC. Der Reporter fragte Trumps früheren nationalen Sicherheitsberater, ob er sich wegen Trumps Versprechen, Vergeltung zu üben, nicht Sorgen um sich selbst mache. "Sie stehen offensichtlich auf seiner Feindesliste. Haben Sie Angst, dass Sie verfolgt werden?"
Und Bolton antwortete: "Ich denke, er verfolgt mich und mehrere andere bereits, indem er uns den Schutz entzogen hat, den wir einst bekamen." Tatsächlich hatte der zum zweiten Mal frisch gewählte US-Präsident die bislang von der Regierung gestellten Sicherheitsbeamten für seinen einstigen nationalen Sicherheitsberater direkt nach seiner Amtseinführung abgezogen.
Seither muss John Bolton selbst für seine Sicherheit sorgen, um etwa Morddrohungen von Attentätern zu begegnen, die vom Iran unterstützt werden. Wer John Bolton zum Interview treffen will, muss sich in der Regel mit einem Video-Telefonat begnügen. Persönliche Treffen mit ihm sind wegen der Sicherheitsvorkehrungen inzwischen zu aufwendig.
Gefahr droht Bolton aber nicht nur durch iranische Komplotte, sondern auch von der Trump-Regierung. Das FBI unter der Leitung des engen Trump-Verbündeten Kash Patel hat nun das Zuhause von Bolton nahe Washington im Bundesstaat Maryland durchsucht. Grund dafür sollen laufende Ermittlungen sein, die im Zusammenhang mit geheimen Regierungsdokumenten stehen.
John Bolton ist nicht irgendwer
Diese frühmorgendliche Durchsuchung markiert eine Eskalation in der Auseinandersetzung zwischen Trump und einigen seiner früheren Verbündeten. Das Verfahren gegen Bolton, in dessen Zusammenhang die Hausdurchsuchung steht, wurde bereits vor Jahren eingeleitet. Die Biden-Regierung stoppte es schließlich. Jetzt wurde es offenkundig wieder aufgenommen.
John Bolton ist nicht irgendein ehemaliger Regierungsmitarbeiter. Als Trumps einstiger Nationaler Sicherheitsberater war er im Zentrum der Macht und hatte für fast anderthalb Jahre beinahe täglich mit dem US-Präsidenten zu tun. Nach seinem Rauswurf 2019 entwickelte sich Bolton zu einem der schärfsten Kritiker Trumps und insbesondere dessen Außenpolitik. In seinen Memoiren "The Room Where It Happened" von 2020 beschuldigt Bolton Trump, außenpolitische Entscheidungen vor allem impulsiv und eigennützig getroffen zu haben.
Bolton nimmt kein Blatt vor den Mund. 2024 sagte er, Trump "habe nicht die nötige Intelligenz" für autoritäre Herrschaft, und fügte später hinzu: "Er ist ein Immobilieninvestor, um Gottes willen". In zahlreichen Interviews warf er Trump vor, schlecht vorbereitet und desinteressiert an sicherheitsrelevanten Briefings zu sein, was Gegnern wie Wladimir Putin einen Vorteil verschaffe.
Auch t-online gab Bolton in den vergangenen Jahren regelmäßig Interviews – zuletzt im März dieses Jahres zum Thema Putin, Trump und Ukraine. Darin sagte er unter anderem, Trump sei für Putin und Xi Jingping "eine leichte Beute". Der russische Präsident wolle statt mit den Europäern oder mit der Ukraine lieber direkt mit Trump sprechen, weil er ihn erfolgreich manipulieren könne.
Trumps Wut auf John Bolton entlädt sich immer wieder
Wie sehr Bolton ein Ärgernis für Trump ist, lässt sich anhand zahlreicher Äußerungen belegen. Er hat Bolton immer wieder attackiert. "Ich hielt John Bolton für einen der dümmsten Menschen in der Regierung", so Trump 2023. Er sei aber stolz darauf, sagen zu können, dass er "den Idioten" ordentlich benutzt habe. Er bezeichnete Bolton immer wieder als "sehr dumme Person" und als "Kriegstreiber". Hätte er auf seine Ratschläge gehört, wären die USA längst im "Sechsten Weltkrieg", sagte Trump 2020.
Seit Jahrzehnten steht John Bolton für eine aggressive, interventionistische amerikanische Außenpolitik. Schon unter Präsident George W. Bush diente er als US-Botschafter bei den Vereinten Nationen und trat für ein hartes Vorgehen gegenüber dem Iran, Nordkorea und dem Irak ein. Seine Weltsicht war durchweg militärisch geprägt. Als Falke und sogenannter Neocon gehört Bolton zu jener Fraktion der Republikanischen Partei, die von Trumps "Make America Great Again"-Bewegung insbesondere wegen Bushs Einmarsch in den Irak 2003 verachtet wird.
Als Bolton angesichts des Putin-Trump-Gipfels in Alaska und des Selenskyj-Treffens im Weißen Haus zuletzt wieder fast täglich im Fernsehen auftrat, wurde es dem Präsidenten zu bunt und er beklagte sich erneut öffentlich. "Die Medien berichten über mein Treffen mit Putin in äußerst unfairer Weise. Ständig werden gefeuerte Verlierer und wirklich dumme Leute wie John Bolton zitiert", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Bolton hatte das Treffen auf amerikanischem Boden kritisiert, weil Putin damit bereits gewonnen habe. "Was soll das?", empörte sich Trump.
Eine stete Gefahr für den US-Präsidenten
Wegen dieser Vorgeschichte dürfte es sich bei der aktuellen Durchsuchung nicht einfach nur um einen weiteren Rechtsstreit um angebliche Geheimakten handeln. Bolton zählt nicht nur zu den lautstärksten und unnachgiebigsten Kritikern Trumps. Er gilt auch als einer der am besten vernetzten Trump-Kenner im In- und Ausland. Bolton ist damit eine stete Gefahr für den US-Präsidenten, mindestens aber ein andauerndes Ärgernis.
Bolton war bereits früher dem Vorwurf ausgesetzt, geheime Informationen unsachgemäß behandelt zu haben, insbesondere im Rechtsstreit um seine Memoiren von 2020. Trumps Justizministerium wollte schon in der ersten Amtszeit die Veröffentlichung verhindern, indem es behauptete, das Buch enthalte Staatsgeheimnisse. Gerichte ließen die Veröffentlichung aber schließlich zu. Doch speziell dieser Konflikt gilt als Ausgangspunkt der inzwischen jahrelang andauernden Feindschaft zwischen Trump und Bolton.
Machtdemonstration mit dem Justizapparat
Doch es ist eine Fehde mit ungleichen Mitteln. Inzwischen ist Trump wieder Präsident und verfügt über die Macht des gesamten Sicherheitsapparats, und von dieser macht er mehr Gebrauch denn je. Seit Monaten geht Trump gegen ehemalige Mitarbeiter aus seiner ersten Amtszeit vor, darunter auch andere Whistleblower, die Bücher über die Ereignisse von damals geschrieben haben.
Trumps Verbündete behaupten nun, die wiederaufgenommenen Ermittlungen gegen Bolton seien lediglich die "Vollendung dessen, was schon längst hätte geschehen müssen". Doch ein Eindruck drängt sich buchstäblich auf: Bolton, einer der schärfsten Kritiker Trumps, steht nur deswegen im Visier eines Strafverfolgungsapparats, weil dieser ausschließlich von Trump-Loyalisten geführt wird.
Dass als Grund ausgerechnet Boltons angeblich unrechtmäßiger Umgang mit Geheimdokumenten angegeben wird, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Denn Trump selbst wurde wegen illegal gelagerter geheimer Dokumente in Mar-a-Lago angeklagt. Wären der Wahlkampf und seine Wiederwahl nicht dazwischengekommen, hätte sich der inzwischen immune Präsident sehr wahrscheinlich vor Gericht verantworten müssen.
Die Folgen könnten gravierend sein
Die Folgen der Vorgänge um den Trump-Kritiker John Bolton sind hochproblematisch. Denn selbst, wenn der Vorwurf zutreffen sollte, dass die Biden-Regierung die Untersuchung gegen Bolton "aus politischen Gründen" gestoppt habe, ist das Ergebnis nun dasselbe. Trumps Team reaktiviert die Ermittlungen nun aus eigenen politischen Gründen. Damit erscheint das FBI eher als politisches Instrument des Präsidenten, denn als unparteiische Institution zur Strafverfolgung.
Genau das, was Trump der Biden-Regierung stets vorgeworfen hat, wird unter ihm Realität. Es kommt zu einer Normalisierung des Einsatzes von Sicherheits- und Justizbehörden gegen politische Gegner. Und das in gleich mehreren Fällen. Zuletzt drohte Trump selbst seinen Amtsvorgängern Barack Obama und Joe Biden mit Untersuchungen. Ein Grund für Joe Bidens Begnadigungen in seinen letzten Amtstagen war insbesondere die Sorge vor Trumps Racheaktionen.
Der US-Präsident gibt sich derweil ahnungslos. "Ich weiß nichts davon", sagte er wenige Stunden nach der FBI-Razzia. Er wolle seiner Justizministerin Pam Bondi auch mitteilen, dass er "nichts davon wissen will". Es solle aber getan werden, was eben getan werden müsse, so Trump. "Ich könnte davon wissen. Ich könnte derjenige sein, der das veranlasst hat." Denn tatsächlich sei er der oberste Rechtsvollstrecker. Er habe das Ganze am Morgen lediglich im Fernsehen gesehen, so Trump weiter. "Ich bin kein Fan von John Bolton. Er ist richtiger Abschaum."
