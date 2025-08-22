Handelskonflikt mit Trump Kanada hebt zahlreiche Vergeltungszölle gegen USA auf

Aktualisiert am 22.08.2025

Zeichen des guten Willens: Kanadas Premier Carney. (Quelle: Adrian Wyld/The Canadian Press/AP/dpa/dpa-bilder)

Kanada hat im Handelsstreit mit den USA zurückgeschlagen – ist aber auch ohne Deal mit Trump geblieben. Nun will Ottawa offenbar guten Willen zeigen.

Inmitten des Handelsstreits und der schwierigen Verhandlungen über ein umfassendes Abkommen mit den USA hebt die kanadische Regierung zahlreiche Vergeltungszölle auf. Vom 1. September an werde das Land seine Zölle für Agrarprodukte, Konsumgüter und Maschinen angleichen, teilte Premierminister Mark Carney auf einer Pressekonferenz in Ottawa mit. Mit der Lockerung der Zölle hofft Carneys Regierung, neuen Schwung in die festgefahrenen Gespräche über ein strategisches Abkommen mit der Trump-Regierung zu bringen.

Carney betonte, Kanadas Zugang zum US-Markt sei derzeit vergleichsweise gut und 85 Prozent des bilateralen Handels liefen bereits zollfrei. "Während wir an der Lösung offener Handelsfragen mit den Vereinigten Staaten arbeiten, ist es wichtig und unerlässlich, dass wir alles tun, um diesen einzigartigen Vorteil für kanadische Arbeitnehmer und kanadische Unternehmen zu erhalten", sagte der Premierminister in Hinblick auf einen Handelsstreit. "Wir haben derzeit den besten Deal weltweit." Strafzölle auf US-Autos sowie auf Stahl und Aluminium bleiben jedoch in Kraft.

Handelsstreit mit den USA: Trump spricht von "nett"

Die Entscheidung fiel einen Tag nach einem Telefonat zwischen Carney und US-Präsident Donald Trump, das die Regierung als "konstruktives Gespräch" bezeichnet hatte. Ottawa und Washington verhandeln seit Monaten über ein Abkommen, das wirtschaftliche und sicherheitspolitische vereinen soll – bisher ergebnislos.

US-Präsident Donald Trump bezeichnete den Schritt als "nett". Er habe am Donnerstag ein gutes Gespräch mit Carney geführt und werde ihn bald wieder anrufen. "Ich mag ihn."

Handelskrieg mit Trump: Opposition kritisiert Carneys Kurs

Der Vorsitzende der Konservativen, der größten Oppositionspartei, warf Carney diese Woche vor, gegenüber den USA einen zu weichen Kurs zu fahren. Kanadas Regierungschef hatte die Wahl im April mit dem Versprechen gewonnen, sich den Zöllen von Trump entgegenzustellen, hat jedoch seitdem seinen Tonfall schrittweise abgemildert.

Dass er für eine Einigung mit Trump nun kusche, wollte Carney allerdings nicht stehen lassen. Stattdessen bedient sich der Premierminister einer Eishockey-Metapher: Es gebe in manchen Spielen die Notwendigkeit, früh Zeichen zu setzen, die Ellenbogen auszufahren und seinen Gegnern einen mitzugeben. Dies habe Kanada erfolgreich getan. Nun sei es aber an der Zeit, sich den Puck zuzuspielen, um ihn schließlich im Tor unterzubringen.