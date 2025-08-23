Kongress erhält weitere Unterlagen US-Justizministerium gibt Dokumente vom Epstein-Vertrauter frei

23.08.2025 - 03:16 Uhr

Ghislaine Maxwell: Sie sitzt in Haft wegen Mittäterschaft bei sexuellem Missbrauch Minderjähriger. (Archivbild)

Protokolle von Gesprächen mit der Epstein-Vertrauten Ghislaine Maxwell sind jetzt öffentlich geworden. Sie äußert sich auch über Donald Trump.

Das US-Justizministerium hat Protokolle und Aufzeichnungen von Verhören mit Ghislaine Maxwell, der Ex-Partnerin des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, veröffentlicht. Die mehrere hundert Seiten umfassenden Dokumente dokumentieren Gespräche mit ihr unter der Leitung des stellvertretenden Generalstaatsanwalts Todd Blanche von Ende Juli. Demnach verhielt sich nach ihren Aussagen US-Präsident Donald Trump nie "in irgendeiner Weise gegenüber jemandem unangemessen".

Die Generalstaatsanwaltschaft hatte Maxwell Ende Juli nochmals zu der Affäre um Epstein befragt und damals angekündigt, das Justizministerium werde zu gegebener Zeit weitere Informationen zu den Erkenntnissen verkünden. Maxwell war 2022 in New York zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Sie hatte eine zentrale Rolle beim Aufbau eines Rings zum sexuellen Missbrauch von Mädchen gespielt. Seither sitzt sie im Gefängnis. Epstein beging 2019 mit 66 Jahren in seiner Gefängniszelle nach offiziellen Angaben Suizid.

Ausschuss will weitere Unterlagen prüfen

Die Behörde übergab am Freitagnachmittag auch eine Reihe weiterer Unterlagen im Zusammenhang mit dem Epstein-Fall. Diese Dokumente — übermittelt im Rahmen einer Vorladung, die Anfang des Monats vom Ausschuss für Aufsicht und Regierungsreform des Repräsentantenhauses erlassen wurde — stellen aber wohl nur einen Teil dessen dar, was dem Ministerium vorliegt. Es ist derzeit unklar, über welche Informationen die Abgeordneten tatsächlich verfügen. Es wird erwartet, dass die Unterlagen stark geschwärzt sind.

Der Aufsichtsausschuss des Kongresses plant laut der US-Zeitung "The Hill" nun, die Materialien zu prüfen, wobei sowohl Demokraten als auch Republikaner Zugang erhalten. Zwar liegt die Entscheidung über eine Veröffentlichung üblicherweise bei der Mehrheitspartei — in diesem Fall den Republikanern —, doch könnte auch jede Partei die Unterlagen eigenmächtig veröffentlichen.