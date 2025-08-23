Nach Washington In diese Stadt will Trump das Militär als Nächstes schicken

Soldat der US-Nationalgarde in Washington: Bald sollen weitere Städte folgen.

Aktuell greift die Nationalgarde in der US-Hauptstadt hart durch. Nun hat Trump angekündigt, welche Städte als Nächstes folgen sollen.

Nach dem Vorstoß, Washington unter die Kontrolle des Bundes zu stellen und von angeblicher Kriminalität zu befreien, hat US-Präsident Donald Trump erklärt, dass Chicago und New York als Nächstes an die Reihe kommen könnten. "Wir werden unsere Städte sehr, sehr sicher machen", sagte Trump vor Journalisten im Weißen Haus am Freitag. "Ich denke, Chicago wird unser nächstes Ziel sein, und dann werden wir New York helfen", fügte er hinzu.

Auch Baltimore und Oakland stehen im Visier des Präsidenten. Alle Städte werden – wie auch Washington – von den Demokraten regiert. Laut dem US-Sender Fox News gehen die Planungen sogar noch deutlich weiter. Dokumente zeigen offenbar, dass Einsätze in 19 Bundesstaaten vorgesehen sind. Dabei soll es sich um Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Louisiana, Nebraska, Nevada, New Mexico, Ohio, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virginia und Wyoming handeln.

Washingtons Bürgermeisterin widerspricht Trump

Die Ankündigung folgte auf das umstrittene Vorgehen Trumps in der US-Hauptstadt, wohin er in der vergangenen Woche hunderte Angehörige der US-Nationalgarde und weiterer Sicherheitsbehörden entsandt hatte. Der US-Präsident begründete dies mit einer Bekämpfung der seiner Ansicht nach dort herrschenden massiven Kriminalität. Laut Trump sei ein Mitarbeiter seines Beraterteams im Weißen Haus bei einem versuchten Autodiebstahl angegriffen worden. Außerdem zählte er Obdachlosenlager, Graffiti und Schlaglöcher auf.

Trump unterstellte auch die örtliche Polizei der Kontrolle durch seine Regierung. Washingtons Bürgermeisterin Muriel Bowser betont dagegen, die Kriminalität sei auf einem 30-Jahres-Tief. Trump entgegnete wiederum: "Bürgermeisterin Bowser sollte sich besser zusammenreißen, sonst wird sie nicht mehr lange Bürgermeisterin sein, weil wir die Macht übernehmen und die Bundesregierung so funktioniert, wie sie funktionieren soll."

Mit Blick auf Washington erklärte ein US-Beamter am Freitag, die dort stationierten Nationalgardisten würden bald mit Waffen ausgestattet werden. "Auf Anweisung des Verteidigungsministers werden Mitglieder der JTF-DC, welche die Mission zur Senkung der Kriminalitätsrate in der Hauptstadt unseres Landes unterstützen, bald mit ihren Dienstwaffen im Einsatz sein", sagte der Verteidigungsbeamte mit Blick auf die Sicherheitskräfte.

Zu Beginn des Einsatzes hatte es von der Truppe geheißen, dass "Waffen bei Bedarf verfügbar sind", jedoch in der Waffenkammer bleiben sollten. Derzeit sind mehr als 1.900 Soldaten der Nationalgarde in Washington stationiert, die sowohl aus der Hauptstadt selbst als auch aus den republikanisch regierten Bundesstaaten West Virginia, South Carolina, Ohio, Mississippi, Louisiana und Tennessee stammen.