Er war ein schillernder Star der Republikaner, dann wurde er wegen Betrugs verurteilt. Jetzt meldet sich George Santos aus dem Gefängnis.

Der ehemalige republikanische Abgeordnete George Santos hat sich über seine Lebensbedingungen im Gefängnis beklagt. Der einst schillernde Politiker war im April 2025 zu sieben Jahren Gefängnis wegen Betrugs und Identitätsdiebstahl verurteilt worden. Jetzt schrieb er auf der Webseite "South Shore Press" über seine bisherigen Erfahrungen.

Und die sind nach seinen Aussagen eher schlecht, vom ersten Tag an. "Ich trug einen fluoreszierenden gelben Overall, in dem ich mir wie ein Warnschild in Menschengestalt vorkam", schreibt der Ex-Politiker, der einst durch seine besonders modischen Anzüge auffiel und jetzt "von der Regierung bereitgestellten Polyester" tragen muss.

Kopfkissen aus Gummi

Die Schlafräume vergleicht er mit einer Schulkantine aus den 1970er Jahren. Auch an den Waschräumen lässt er kein gutes Haar. "Sie verlangen nach einer eigenen Horrorgeschichte." Sie seien wie eine Sportumkleide einer vergessenen Schule. "Du gehst da nicht ohne Gebet und Badelatschen rein", schreibt er.

Schon nach einer Woche habe er festgestellt, dass sein Gefängnisaufenthalt eine "langsame Erosion der Würde" sei. Er realisiere, wie man außerhalb der Gefängnismauern einfachste Menschenrechte als selbstverständlich erachte. Santos lamentiert über das Kopfkissen aus Gummi, die Seife, die wie Sandpapier sei. Alles sei reguliert und entmenschlicht.

Wahlkampfgelder veruntreut

Santos war schuldig befunden worden, Wahlkampfgelder veruntreut zu haben. Er soll das Geld für persönliche Zwecke verwendet haben. Außerdem hatte er unrechtmäßig Arbeitslosenunterstützung beantragt, obwohl er angestellt war, und belog die US-Wahlkommisson, weil er falsche Angaben in seinem Lebenslauf machte. Die Staatsanwaltschaft hatte vor Gericht dargelegt, dass er 44.000 Dollar (etwa 43.000 Euro) für seinen Wahlkampf ausgab, indem er die Kreditkarten von Spendern benutzte, die nicht wussten, dass sie betrogen wurden.