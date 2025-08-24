t-online - Nachrichten für Deutschland
Bernie Sanders und Marjorie Taylor Greene: Überraschende Einigkeit

Marjorie Taylor Greene
Überraschende Einigkeit bei MAGA-Politikerin und linkem Sanders

Von t-online
24.08.2025 - 06:54 UhrLesedauer: 2 Min.
US-Senator Bernie Sanders in Denver.Vergrößern des Bildes
US-Senator Bernie Sanders (Archivbild): Er fordert ein hartes Vorgehen gegen Israel. (Quelle: Kevin Mohatt)
Eigentlich stehen die MAGA-Fürsprecherin Marjorie Taylor Greene und der linke Senator Bernie Sanders politisch weit auseinander. In einem Thema sind sie sich nun aber einig.

Der linke US-Senator Bernie Sanders und die ultrarechte Abgeordnete Marjorie Taylor Greene haben am Wochenende ungewöhnlich geschlossen vor einer drohenden Hungersnot im Gazastreifen gewarnt. Beide forderten ein Ende der US-amerikanischen Unterstützung für Israels Militäreinsatz, sollten die humanitären Folgen weiter eskalieren, wie der britische "Guardian" berichtet.

Sanders warf Präsident Donald Trump auf der Plattform X vor, untätig zuzusehen, "während diese Hungersnot sich entfaltet". Die USA dürften laut ihm keine weiteren Steuergelder an Israels "Kriegsmaschine" liefern. Der Senator aus Vermont hatte bereits zuvor mehrfach versucht, Waffenexporte an Israel zu blockieren.

Greenes Aussagen spalten das MAGA-Lager

Unterstützung erhielt er dabei überraschend von Marjorie Taylor Greene, einer der prominentesten Stimmen der rechtsnationalen "Make America Great Again"-Bewegung (MAGA), die als treue Trump-Anhängerin gilt. Greene vertritt den Bundesstaat Georgia im Repräsentantenhaus und ist in der Vergangenheit vor allem durch radikale Positionen und Verschwörungstheorien aufgefallen.

In einem ausführlichen Beitrag auf X bezeichnete Greene die Lage in Gaza als "Genozid" – ein Begriff, den sie bereits im Juli verwendet hatte. Sie stellte klar, dass sie den Krieg Israels gegen die Hamas für gerechtfertigt halte, die massiven zivilen Opfer aber entschieden ablehne. "Die unschuldigen Menschen in Gaza haben am 7. Oktober niemanden getötet oder entführt", schrieb sie.

Trump-Verehrerin: Marjorie Taylor Greene spricht zu Reportern vor dem US-Kapitol.Vergrößern des Bildes
Marjorie Taylor Greene (Archivbild): Die Trump-Verehrerin spricht zu Reportern vor dem US-Kapitol. (Quelle: IMAGO/Tom Williams)

Greene betonte, dass die finanzielle und militärische Unterstützung Israels durch die USA bedeute, dass jeder amerikanische Steuerzahler "für Israels Militäreinsätze bezahlt". Wörtlich schrieb sie: "Ich will nicht für einen Genozid in einem fremden Land bezahlen, gegen ein fremdes Volk, in einem fremden Krieg, mit dem ich nichts zu tun habe."

Greenes Aussagen führten zu heftigen Reaktionen innerhalb des MAGA-Lagers. Die ultranationalistische Aktivistin Laura Loomer warf ihr öffentlich vor, die Einreise palästinensischer Flüchtlinge zu unterstützen, und unterstellte ihr einen Bruch mit der "America First"-Linie. Loomer, selbst eine bekennende Unterstützerin Trumps, hatte palästinensische Kinder zuvor als "islamische Invasoren" diffamiert. Der offene Streit zwischen den beiden Trump-nahen Akteurinnen zeigt, wie stark selbst innerhalb der MAGA-Bewegung Uneinigkeit über den Kurs im Nahostkonflikt herrscht – und wie der Krieg in Gaza neue Bruchlinien in der amerikanischen Rechten sichtbar macht.

