Soll Design-Chef werden
Trump holt Airbnb-Mitbegründer in sein Team

Von dpa
24.08.2025 - 07:37 UhrLesedauer: 1 Min.
US-Präsident Donald Trump spricht zu Sicherheitskräften in Washington, D.C.: "Jetzt fühle ich mich sicher."Vergrößern des Bildes
US-Präsident Donald Trump (Archivbild): Er hat einen neune Desingchef geholt. (Quelle: Nathan Howard)
News folgen

Nach dem Abschied von Elon Musk aus dem Team von Donald Trump holt der US-Präsident den nächsten Techgründer. Joe Gebbia hat Airbnb mitentwickelt – und sitzt auch im Tesla-Vorstand.

Airbnb-Mitgründer Joe Gebbia (44) ist nach eigenen Angaben von US-Präsident Donald Trump zum neuen Design-Chef ernannt worden. Seine Aufgabe sei es, die digitalen Behördendienste der Regierung so zu modernisieren, dass sie so angenehm zu nutzen seien wie ein Apple Store, schrieb Gebbia auf X. "Schön gestaltet, großartiges Nutzererlebnis, moderne Software." Er wolle sein Bestes tun, um die USA zum schönsten und benutzerfreundlichsten Land in der digitalen Welt zu machen.

Gebbia nutzte gleich die Gelegenheit, um nach Mitstreitern zu suchen. Wer Interesse daran habe, ihm im neuen Nationalen Designstudio zu helfen, möge ihm einen Link zu bisherigen Arbeiten zuschicken.

imago images 0809772325Vergrößern des Bildes
Airbnb-Mitgründer Joe Gebbia und mit der Kernenergie-Influencerin Isabelle Boemeke bei einem Event (Archivbild): Nun ist er im Team von Donald Trump. (Quelle: IMAGO/CraSH/imageSPACE/imago)

Gebbia sitzt auch im Tesla-Vorstand

Ein anderes digitales Schwergewicht hatte sich als Berater mit Trump überworfen: Tech-Milliardär Elon Musk, Eigentümer der Plattform X und Tesla-Chef, führte bis Ende Mai für Trump das Kostensenkungsgremium Doge, mit dem massive Kürzungen und Stellenstreichungen durchgesetzt werden sollten. Dann entzündete sich ein Streit an einem von Trump vorangetriebenen Steuer- und Haushaltsgesetz.

Doch die Verbindungen von Gebbia und Musk gehen noch weiter, schließlich sitzt der Airbnb-Mitbegründer im Vorstand von Musks Elektroautokonzern Tesla. Zuvor hatte er sich 2022 aus dem operativen Geschäft bei Airbnb zurückgezogen.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagnetur dpa
