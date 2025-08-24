Trump will weitere Truppen entsenden "Hör auf zu reden und mach dich an die Arbeit"

"Hatte mit allem recht": Trump mit bescheidener Botschaft.

Donald Trump legt sich mit einem weiteren Demokraten an, diesmal mit dem Gouverneur von Maryland. Dem droht er unverhohlen mit der Entsendung von Truppen.

US-Präsident Donald Trump hat eine mögliche Entsendung der Nationalgarde in eine weitere Hochburg der Demokraten angedeutet. Er könne die Sicherheitskräfte des Bundes auch nach Baltimore schicken, schrieb Trump am Sonntag in seinem Onlinedienst Truth Social. Er reagierte damit auf Äußerungen des demokratischen Gouverneurs des Bundesstaats Maryland, Wes Moore, der den US-Präsidenten kritisiert und zu einem Besuch in Baltimore eingeladen hatte.

Falls Moore Hilfe benötige im Kampf gegen die Kriminalität in Baltimore, "werde ich die 'Truppen' entsenden, wie es gerade im nahe gelegenen Washington geschieht, und das Verbrechen schnell beseitigen", erklärte Trump.

Der US-Präsident verwies auf die angeblichen Erfolge bei der Verbrechensbekämpfung in der Hauptstadt Washington, D.C. Dort habe sich kein Mord mehr ereignet, seit er die Nationalgarde in die Stadt entsandt hatte. "Wenn das so auch in Baltimore wird, dann werde ich gerne kommen und mit Stolz durch die Straßen laufen, auch an der Seite des bezüglich Kriminalitätsbekämpfung gescheiterten Gouverneurs von Maryland", sagte er. "Hör auf zu reden und mach dich an die Arbeit, Wes, dann können wir uns auf der Straße sehen."

Der Streit zwischen Trump und Moore hatte sich in den vergangenen Tagen zugespitzt. Am Sonntag sagte der Gouverneur im Sender CNN, er habe den Präsidenten eingeladen, mit ihm durch die Straßen von Baltimore zu spazieren, um "dieser seligen Ignoranz, diesen Klischees und dieser Panikmache aus den 1980er Jahren" entgegenzuwirken, die Trump anwende. "Hey Donald, wir können dir einen Golfwagen besorgen, wenn das die Sache erleichtert", fügte Moore hinzu.

Mordrate um mehr als 20 Prozent gesunken

Trump warf dem Gouverneur eine "sehr schlechte" Bilanz bei der Bekämpfung der Kriminalität vor. Moore verwies hingegen darauf, dass die Mordrate in Maryland seit seinem Amtsantritt als Gouverneur um mehr als 20 Prozent gesunken sei.

Der Streit zwischen den beiden Politikern hat eine Vorgeschichte. So hatte Trump den demokratischen Gouverneur auf seinem Netzwerk Truth Social bezichtigt, über die Verleihung eines Kriegsordens gelogen zu haben. Moore hatte behauptet, er habe während eines Einsatzes im Irak in den Jahren 2005 bis 2006 den sogenannten Bronze Star erhalten, eine Auszeichnung für besondere Verdienste im Kampf.

Tatsächlich hatte Moore den Orden erst 2024 erhalten. Der Demokrat entschuldigte sich daraufhin dafür, schon vorher die Auszeichnung in Anspruch genommen zu haben und trollte Donald Trump seinerseits damit, sich vor dem Kriegsdienst gedrückt zu haben, indem er ihn "Präsident Bone Spur" nannte ("Präsident Fersensporn"). So soll Trump einen möglichen Einsatz im Vietnamkrieg dadurch verhindert haben, dass ihm ein Arzt ein Attest ausstellte. Die Diagnose lautete demnach angeblich auf Fersensporn, eine unangenehme Wucherung des Knochengewebes. Trump bestreitet die Vorwürfe seit Langem.