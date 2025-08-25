t-online - Nachrichten für Deutschland
Donald Trump: Beim Fotoshooting fällt ein seltsamer Fleck an der Hand auf

Weißes Haus äußert sich
Donald Trump: Beim Fotoshooting fällt ein seltsamer Fleck auf

Von t-online, cc
Aktualisiert am 25.08.2025 - 08:45 UhrLesedauer: 2 Min.
Im Video: Donald Trump versucht offenbar etwas zu verstecken. (Quelle: t-online)
News folgen

Ein Foto zeigt den US-Präsidenten mit einem auffälligen Fleck an der Hand. Manche vermuten dahinter eine ernsthafte Erkrankung. Das Weiße Haus dementiert.

Was ist nur mit Donald Trumps Hand los? Das fragen sich seit Freitag viele Beobachter. Die Hand des 79-Jährigen ist das Diskussionsthema in zahlreichen Internetforen und auf Plattformen. Am Freitag war ein Foto des US-Präsidenten aufgetaucht, das einen seltsamen Fleck an seiner rechten Hand zeigt.

Trump besuchte an dem Tag das People's House Museum in Washington, D.C. Wie immer in seiner üblichen Uniform: blauer Anzug, weißes Hemd und die obligatorische MAGA-Kappe. Doch etwas fiel ins Auge: an seiner rechten Hand prangte ein großer, heller Fleck. Es handelt sich offensichtlich um eine spezielle Schminke, die zum Abdecken benutzt wird.

Trump (l.) im Weißen Haus mit Gästen. An der rechten Hand ist der helle Fleck zu erkennen.Vergrößern des Bildes
Trump: An der rechten Hand ist der helle Fleck zu erkennen. (Quelle: Jonathan Ernst)

Am selben Tag war der Präsident im Oval Office bei einem Termin mit Fifa-Chef Gianni Infantino zu sehen. Der Boss des Weltfußballverbands war zu Besuch, um sein Premiumprodukt vorzustellen: die WM 2026. Die wird unter anderem in den USA stattfinden und Infantino und Trump trommeln seit Monaten kräftig für das Event. Auffällig war aber nicht nur, wie sehr Trump sich über den WM-Pokal freute, den der Schweizer Infantino ihm überreichte. Vielmehr bemerkten Beobachter, dass Trump seine rechte Hand fast ununterbrochen mit der linken Hand abdeckte.

Sprecherin: Trump bei bester Gesundheit

Rasant verbreiteten sich im Internet die Verschwörungstheorien, Trump könne womöglich krank sein. Tatsächlich hatte Trump einen ähnlichen Schminkfleck bereits im Februar an sich, als der französische Präsident Emmanuel Macron zu Gast im Weißen Haus war.

Hielt sich bedeckt: Trump mit Fifa-Boss Gianni Infantino und Heimatschutzministerin Kristi Noem im Oval Office.Vergrößern des Bildes
Hält sich bedeckt: Trump mit Fifa-Boss Gianni Infantino und Heimatschutzministerin Kristi Noem im Oval Office. (Quelle: Jonathan Ernst/Reuters)

Offenbar sah sich selbst Trumps Sprecherin Karoline Leavitt zu einer Stellungnahme genötigt. Sie sprach von "geringfügigen Hämatomen" an der Hand des Präsidenten. Diese stammten "vom vielen Händeschütteln", aber auch von einer kardiovaskulären Erkrankung, gegen die Trump Aspirin nehmen muss.

Bei der Herz-Kreislauf-Erkrankung handelt es sich laut Weißen Haus um eine "chronische Veneninsuffizienz". Trumps Blut in den Beinen zirkuliert nicht mehr richtig. Eine Erkrankung, die bei älteren Menschen häufiger vorkommt.

Der Fleck an der Hand sei eine bekannte Nebenwirkung der Aspirin-Therapie, so Leavitt. "Der Präsident befindet sich also weiterhin bei bester Gesundheit", versicherte sie die anwesenden Journalisten. Wovon diese "sich ja hier jeden Tag selbst überzeugen können."

Themen
Donald TrumpFIFAGianni InfantinoTrump und Putin treffen sich in AlaskaWashingtonWeißes Haus
Internationale Politik von A bis Z
Internationale Politik
Benjamin NetanjahuDonald TrumpEmmanuel MacronJD VanceViktor OrbanWladimir PutinWolodymyr SelenskyjRecep Tayyip ErdoganXi Jinping
Telekom