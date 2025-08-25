Schauspielerin: nicht mehr lange zu leben

Weißes Haus äußert sich Donald Trump: Beim Fotoshooting fällt ein seltsamer Fleck auf

Von t-online , cc Aktualisiert am 25.08.2025 - 05:48 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Trump (l.) im Weißen Haus mit Gästen. (Quelle: Jonathan Ernst)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Ein Foto zeigt den US-Präsidenten mit einem auffälligen Fleck an der Hand. Manche vermuten dahinter eine ernsthafte Erkrankung. Das Weiße Haus dementiert.

Was ist nur mit Donald Trumps Hand los? Das fragen sich seit Freitag viele Beobachter. Die Hand des 79-Jährigen ist das Diskussionsthema in zahlreichen Internetforen und auf Plattformen. Am Freitag war ein Foto des US-Präsidenten aufgetaucht, das ihn mit einem seltsamen Fleck an der rechten Hand zeigt.

Loading...

Trump besuchte an dem Tag das People's House Museum in Washington, D.C., wie immer in seiner üblichen Uniform: blauer Anzug, weißes Hemd und die obligatorische MAGA-Kappe. Doch etwas fiel ins Auge: an seiner rechten Hand prangte ein großer, heller Fleck. Es handelte sich offensichtlich um eine spezielle Schminke, die zum Abdecken benutzt wird.

Am selben Tag war der Präsident im Oval Office bei einem Termin mit Fifa-Chef Gianni Infantino zu sehen. Der Weltfußball-Boss war zu Besuch, um sein Premiumprodukt vorzustellen, die WM 2026. Die wird unter anderem in den USA stattfinden und Infantino und Trump trommeln seit Monaten kräftig für das Event. Auffällig war aber nicht nur, wie sehr Trump sich über den WM-Pokal freute, den der Schweizer Infantino ihm überreichte. Vielmehr fiel Beobachtern auf, dass Trump seine rechte Hand fast die ganze Zeit mit der linken Hand abdeckte.

Sprecherin: Trump bei bester Gesundheit

Schon schossen im Internet die Verschwörungstheorien ins Kraut, Trump könne womöglich krank sein. Tatsächlich hatte Trump einen ähnlichen Schminkefleck bereits im Februar gezeigt, als der französische Präsident Emmanuel Macron zu Gast im Weißen Haus war.

Offenbar sah sich selbst Trumps Sprecherin Karoline Leavitt zu einer Stellungnahme genötigt. Sie sprach von "geringfügigen Hämatomen" an der Präsidenten-Hand. Diese stammten "vom vielen Händeschütteln", aber auch von einer kardiovaskulären Erkrankung, gegen die Trump Aspirin nehmen muss.

Bei der Herz-Kreislauf-Erkrankung handelt es sich laut Weißem Haus um eine "chronische Veneninsuffizienz". Trumps Blut in den Beinen zirkuliert nicht mehr richtig. Eine Erkrankung, die bei älteren Menschen häufiger vorkommt.