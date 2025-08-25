t-online - Nachrichten für Deutschland
Frankreich bestellt US-Botschafter ein – "Inakzeptable Vorwürfe"

Nach Brandbrief an Macron
Frankreich bestellt US-Botschafter ein – "Inakzeptable Vorwürfe"

Von dpa, afp, aj
Aktualisiert am 25.08.2025 - 05:56 UhrLesedauer: 2 Min.
Emmanuel Macron bei einer Pressekonferenz (Archivbild): Der französische Präsident betont, dass man gegenüber Russland keine Schwäche zeigen dürfe.
Emmanuel Macron bei einer Pressekonferenz (Archivbild): Der französische Präsident betont, dass man gegenüber Russland keine Schwäche zeigen dürfe. (Quelle: IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elmenthaler/imago-images-bilder)
News folgen

Frankreich konfrontiert den Botschafter der Vereinigten Staaten: Der hatte einen Brandbrief an den französischen Präsidenten Macron geschrieben.

Der US-Botschafter in Frankreich hat dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron einen "unzureichenden" Einsatz gegen Antisemitismus vorgeworfen. In einem Brief an Macron, welcher der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag in Kopie vorlag, äußerte Botschafter Charles Kushner seine "tiefe Besorgnis über den dramatischen Anstieg des Antisemitismus in Frankreich und das unzureichende Vorgehen Ihrer Regierung dagegen".

Am Abend kündigte das Außenministerium in Paris an, Kushner wegen seiner Äußerungen am Montag einzubestellen. "Die Vorwürfe sind inakzeptabel", hieß es vom französischen Außenministerium.

Kushner schrieb, in Frankreich vergehe kein Tag, "an dem nicht Juden auf der Straße angegriffen, Synagogen oder Schulen beschmiert oder Geschäfte von Juden verwüstet werden".

In der Erklärung des Außenministeriums hieß es, Frankreich weise die "Anschuldigungen entschieden zurück". Frankreich sei im Kampf gegen Antisemitismus "vollständig engagiert". Man bedauere die Zunahme antisemitischer Vorfälle in Frankreich seit dem 7. Oktober 2023, die Realität seien.

In der Erklärung hieß es weiter, die Kommentare von Kushner verstießen "gegen internationales Recht" und insbesondere gegen die Pflicht diplomatischen Personals, "sich nicht in innere Angelegenheiten von Staaten" einzumischen. "Darüber hinaus entsprechen sie nicht der Qualität der transatlantischen Beziehungen zwischen Frankreich und den Vereinigten Staaten und dem Vertrauen, das zwischen Verbündeten herrschen sollte."

Botschafter ist Vater von Trumps Schwiegersohn

Der wegen Steuerhinterziehung vorbestrafte Immobilienunternehmer Charles Kushner ist der Vater von Jared Kushner, dem Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump. Kushners Verurteilung wurde von Trump 2020 durch einen Gnadenakt getilgt.

Charles Kushner: Trump gab ihm den Botschafter-Posten. (Archivbild)
Charles Kushner: Trump gab ihm den Botschafter-Posten. (Archivbild) (Quelle: John Minchillo/={sum}#4=/AP/dpa/dpa-bilder)

In Frankreich leben knapp 500.000 Jüdinnen und Juden, es handelt sich um die größte jüdische Gemeinde Europas. Seit dem Großangriff der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und dem dadurch ausgelösten Krieg im Gazastreifen ist die Zahl antisemitischer Taten in Frankreich und weiteren Ländern stark angestiegen.

Am Dienstag hatte Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu dem französischen Präsidenten vorgeworfen, mit der geplanten Anerkennung eines Palästinenserstaats Antisemitismus zu befördern. "Ihre Forderung nach einem palästinensischen Staat schürt dieses antisemitische Feuer", schrieb Netanjahu in einem Brief an Macron. Er sei besorgt angesichts des "alarmierenden Anstiegs" von Antisemitismus und der mangelnden Bekämpfung "durch Ihre Regierung", fügte der israelische Regierungschef hinzu. Er rief Macron auf, härtere Maßnahmen gegen die Judenfeindlichkeit zu ergreifen.

Frankreichs Präsidialverwaltung reagierte auf Netanjahus Aussagen mit scharfen Worten. Der Vorwurf, mit der Anerkennung eines Palästinenserstaats den Antisemitismus zu befeuern, sei "falsch und abscheulich", erklärte der Elysée-Palast. Die französische Republik schütze "stets die Mitbürger jüdischen Glaubens" und werde dies "immer tun". Die derzeitige Lage erfordere "Ernsthaftigkeit und Verantwortungsbewusstsein statt Verallgemeinerungen und Manipulationen", hieß es weiter.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagenturen afp und dpa
