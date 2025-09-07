Peter Thiel Zerstört er die US-Demokratie?

Peter Thiel: Der Techinvestor nimmt immer mehr politischen Einfluss.

Der Techunternehmer Peter Thiel hat mit der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus an Einfluss gewonnen. Doch Thiel denkt schon an die Zeit danach.

Die Rede dauerte keine sechs Minuten. Der Redner ging mit schnellen Schritten zum Pult und stellte sich dem Publikum mit seinem Namen vor: Peter Thiel. Dann sprach er hastig Sätze wie "Anstatt zum Mars zu reisen, sind wir in den Nahen Osten einmarschiert." Oder klagte darüber, dass die USA nicht mehr der wichtigste Hightechstandort seien, so wie früher. Ein Mann aber könne die USA zurück auf die Erfolgsspur führen: Donald Trump.

Der Techunternehmer und -investor Thiel sprach damals, im Jahr 2016, in der Stadt Cleveland. Es war der Nominierungsparteitag der Republikaner zur Präsidentschaftswahl, Trump wurde zum ersten Mal offiziell Kandidat der Partei. Dass er sich im Vorwahlkampf seiner Partei durchsetzen konnte, galt schon als Sensation. Dass Trump später Hillary Clinton schlagen würde, hielt damals ein Großteil der politischen Beobachter für absolut ausgeschlossen.

Andere wichtige Techunternehmer stellten sich zu jener Zeit nicht hinter Trump. Meta-Chef Mark Zuckerberg unterstützte 2016 keinen Kandidaten öffentlich. Elon Musk hatte für Clinton gespendet und zuvor Barack Obama unterstützt. Amazon-Gründer Jeff Bezos spottete öffentlich, er könne Trump auch auf den Mond schießen.

Ganz anders war es 2024, als Trump erneut antrat – und gewann: Musk entschied sich während des Wahlkampfs, Trump finanziell und mit Auftritten zu unterstützen. Zuckerberg berief den Trump-Vertrauten Dana White in den Vorstand von Meta. Bezos soll im Vorfeld der Wahl entschieden haben, dass seine Zeitung "Washington Post" keine Wahlempfehlung abgibt, wie es in US-Zeitungen üblich ist. Denn die Redaktion wollte sich offenbar für Trumps Kontrahentin Kamala Harris aussprechen.

Im Hintergrund

Anfang 2025 reisten Zuckerberg, Bezos, Musk und viele andere Techmogule in die Hauptstadt Washington. Sie alle waren zu Gast, als Donald Trump am 20. Januar erneut zum Präsidenten der USA vereidigt wurde.

Peter Thiel dagegen war in Washington, nahm aber nicht an der Zeremonie teil. Er blieb schon immer gern im Hintergrund. Seines Einflusses auf Trump konnte er sich ohnehin sicher sein. Denn viele seiner engsten Weggefährten agieren längst aus dem Herzen der Macht. Viele in Washington halten den 57-Jährigen für einen der wichtigsten politischen Strippenzieher der USA – für einen der gefährlichsten zudem.

In Frankfurt geboren

Peter Thiel wurde 1967 in Frankfurt am Main geboren. Deutsch spricht er heute noch, seine Eltern wanderten aber mit ihm in die USA aus, als er ein Jahr alt war. In seiner Jugend lebte er eine Zeit lang in Südafrika, wo sein Vater arbeitete. Später kehrte die Familie in die USA zurück.