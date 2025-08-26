Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der amerikanische Vizepräsident JD Vance spricht von "Zugeständnissen" Putins. Und Trump klingt, als wolle er der Ukraine nun Angriffe auf russisches Territorium ermöglichen. Abseits dieser Rhetorik aber tobt der Krieg weiter.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

"So gibt es keine Chance zu gewinnen!", verkündete Donald Trump Ende vergangener Woche auf Truth Social. Er beklagte, dass die Ukraine ja "nicht in die Offensive gehen" durfte, und schimpfte auf seinen Vorgänger Joe Biden, der Kiew nicht habe "zurückschlagen" lassen. Tatsächlich blieb die Vorgänger-Regierung immer zögerlich, wenn es um den Einsatz von Langstreckenwaffen gegen Russland ging. Denkt Trump nun um?

Zum 34. Unabhängigkeitstag der Ukraine am Sonntag verschickte der US-Präsident dann sogar ein Glückwunschschreiben an Wolodymyr Selenskyj, das dieser öffentlich teilte. Darin schrieb Trump: "Wenn Sie diesen wichtigen Tag nun begehen, seien Sie gewiss, dass die Vereinigten Staaten Ihren Kampf respektieren, Ihr Opfer würdigen und an Ihre Zukunft als unabhängige Nation glauben." Als Grußformel schloss er mit: "Gott segne die Ukraine".

Diesen warmen Worten folgte Vizepräsident JD Vance, der im US-Fernsehen am Wochenende versicherte, Putin habe "signifikante Zugeständnisse" gemacht. Russland wolle künftig gar die Souveränität der Ukraine anerkennen und damit einen Schritt in Richtung Frieden ermöglichen, so Vance.

Vieles daran klingt nach erstaunlich guten Nachrichten seit dem Putin-Trump-Gipfel in Alaska und dem Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs mit dem amerikanischen Präsidenten und Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus. Die US-Regierung lässt es derzeit an deutlichen Worten nicht mangeln und bemüht sich, das eigene Engagement stets als wichtigen Durchbruch zu verkaufen. Doch all das kann kaum kaschieren, dass die Ergebnisse bislang reichlich mager sind, und sie stets nur auf Russland reagiert.

Erst deutete Trump an, ein Waffenstillstand könne "ziemlich schnell" kommen. Das kassierte er wieder und behauptet seither, dieser sei für einen Frieden gar nicht nötig. Anschließend stellte er ein Treffen zwischen Putin und Selenskyj in Aussicht und plötzlich auch mögliche westliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine, an denen die USA zumindest unterstützenden Anteil haben würden. Geschehen ist seither nichts.

Putins ernüchternde Antwort