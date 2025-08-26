Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Donald Trump wetterte stets gegen linke Planwirtschaft. Doch jetzt greift der Präsident selbst radikal in die Wirtschaft ein: Mit den Milliarden aus Joe Bidens Chip-Programm kauft er Intel-Anteile und macht die USA zum Großaktionär.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

"Marxisten", "Kommunisten", "Sozialisten" und "linksradikale Wahnsinnige" – diese Kulturkampfvokabeln gehören seit Jahren zu Donald Trumps Lieblingswortschatz, um seine politischen Feinde von den Demokraten zu beschimpfen. Er verwendet sie nicht nur, um etwa deren Migrationspolitik zu geißeln, sondern auch, wenn es um die Wirtschaftspolitik seiner Gegner geht. Eine Herrschaft der Demokraten malte er stets als Schreckgespenst staatlich gelenkter Wirtschaft.

Seinem Amtsvorgänger Joe Biden warf Trump regelmäßig vor, dass dessen Wachstumsmaßnahmen letztlich linkes Teufelszeug seien. Noch in seiner ersten Rede vor dem Kongress im Frühjahr bezeichnete er Bidens sogenannten CHIPS Act als "horrible, horrible thing", also als ganz furchtbare Sache. Das Investitionsprogramm sei so grauenhaft, weil die USA damit Hunderte Milliarden Dollar an Subventionen einfach zum Fenster hinauswerfen würden. Trump forderte von den Abgeordneten: "Schaffen sie den CHIPS Act ab." Das Geld solle besser zum Schuldenabbau genutzt werden.

Doch ausgerechnet Donald Trump entpuppt sich nun als amerikanischer Präsident, der viel stärker in die Wirtschaftsprozesse eingreift als Joe Biden. Davon zeugt nicht nur seine Einflussnahme auf die Zinspolitik der Notenbank, sondern auch sein jüngster Schritt. Rund zehn Prozent haben die USA vom Tech-Giganten Intel übernommen. Was er bei Biden noch gegeißelt hätte, deutet er unter dem Label "America First" als Deal im nationalen Interesse um. Kritik daran wird dabei schnell zum Landesverrat.

Trumps reiches Erbe aus der Biden-Ära

Es war am vergangenen Freitag, als das Weiße Haus plötzlich bekanntgab, dass die US-Regierung für insgesamt 8,9 Milliarden Dollar rund 433 Millionen Aktien des angeschlagenen Chipherstellers Intel erworben hat. Und zwar zu einem Abschlag im Vergleich zum aktuellen Marktpreis. Laut Trump hat der Staat damit praktisch "nichts bezahlt" und hält nun Anteile im Wert von 11 Milliarden Dollar. Auf seiner sozialen Plattform Truth Social jubelte er: "Ein großartiger Deal für Amerika und auch ein großartiger Deal für Intel."

Mit dieser Maßnahme werden die USA zum größten Einzelaktionär des einstigen Silicon-Valley-Vorzeigeunternehmens. Der Deal, den Trump seinen Anhängern als klassisches "America First"-Manöver verkauft, scheint tatsächlich einer komplexeren Strategie zu folgen, bei der es um industriepolitische Ambitionen und geopolitische Machtüberlegungen geht, aber auch Trumps Geschäftssinn eine Rolle spielt. Der Präsident wickelt damit die Politik seines Vorgängers nicht ab, sondern entwickelt sie weiter.

Finanziert wurde das Geschäft nämlich pikanterweise aus Mitteln eben jenes "CHIPS Act", die ursprünglich unter der Biden-Regierung zugesagt, aber noch nicht ausgezahlt worden waren. Das Programm, welches Trump als "furchtbare Sache" bezeichnet hatte, nutzt er nun auf seine Weise. 5,7 Milliarden Dollar stammen aus den Fördergeldern, weitere 3,2 Milliarden Dollar aus anderen Programmen zur Entwicklung sicherer Chips.