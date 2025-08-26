t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandUSA

Trump feuert Notenbankerin Cook: Streit eskaliert

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextKlopp rührt Boris Becker zu Tränen
TextMusiker nach Nackt-Spaziergang angeklagt
TextHelene Fischer ist erneut Mutter geworden
TextTer Stegen: Hansi Flick räumt Fehler ein
TextMit 42: Schauspielerin Verónica Echegui tot

Notenbank Fed
Trump eskaliert Streit – "Ja, ich werde sie feuern"

Von reuters, dpa, afp
26.08.2025 - 03:34 UhrLesedauer: 2 Min.
US-Präsident Donald Trump spricht bei der Unterzeichnung von Durchführungsverordnungen im Oval Office des Weißen Hauses.Vergrößern des Bildes
US-Präsident Donald Trump spricht bei der Unterzeichnung von Durchführungsverordnungen im Oval Office des Weißen Hauses. (Quelle: Evan Vucci/AP/dpa)
News folgen

Seit Monaten liefert sich US-Präsident Trump eine Keilerei mit der Notenbank Fed, weil er Zinssenkungen will. Jetzt greift er zu härteren Mitteln.

US-Präsident Donald Trump greift in die Personalpolitik der Notenbank Federal Reserve (Fed) ein. Fed-Gouverneurin Lisa Cook werde mit sofortiger Wirkung aus ihrem Amt im Vorstand entlassen, teilte der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social mit. Als Grund nannte der Präsident in seinem Brief an Cook, dass es hinreichende Gründe zu der Annahme gebe, dass sie in einem oder mehreren Hypothekenverträgen falsche Angaben gemacht habe.

Loading...

"Ihr Verhalten zeugt von grober Fahrlässigkeit bei Finanzgeschäften, was Ihre Kompetenz und Vertrauenswürdigkeit als Finanzaufseherin in Frage stellt", schrieb Trump bei Truth Social. "Cook muss zurücktreten, jetzt!!!".

Ein Präsident kann per Gesetz Zentralbank-Gouverneure nur entlassen, wenn es hinreichende Gründe gibt. Womöglich wird die Entscheidung Trumps angefochten. Schon vor Tagen hatte sich angedeutet, dass der US-Präsident Cook loswerden will. Auf eine Frage eines Journalisten, ob er sie feuern werde, hatte er gesagt: "Ja, ich werde sie feuern, wenn sie nicht zurücktritt."

Cook war zuletzt in die Schlagzeilen wegen Vorwürfen über Unregelmäßigkeiten bei der Aufnahme von Krediten für Immobilien geraten. Der Chef der staatlichen Häuserfinanzierungsbehörde hatte sich in einem Brief an US-Justizministerin Pam Bondi gewandt und die Vorwürfe darin thematisiert.

Ökonomin Lisa Cook steht einem Komitee des US-Senats Rede und Antwort (Archivbild).Vergrößern des Bildes
Ökonomin Lisa Cook steht einem Komitee des US-Senats Rede und Antwort (Archivbild). (Quelle: Jonathan Ernst/Reuters)

Trump will Senkung des Leitzinses

Seit Monaten pocht Trump auf eine Senkung des Leitzinses – vergeblich. Der Notenbank-Rat zögert angesichts von Inflationssorgen auch wegen Trumps Importzöllen. Forderungen Trumps an den Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, zurückzutreten, blieben erfolglos. Und seinen Drohungen, ihn notfalls zu feuern, folgten bislang keine Taten. Die Entlassung Cooks stellt nun eine weitere Eskalation in Trumps Bestreben, die Führung der Fed nach seinen Vorstellungen umzubauen, dar.

Ökonomin Cook ist seit Mai 2022 Mitglied des Vorstands. Ihre Amtszeit läuft nach Fed-Angaben eigentlich bis zum 31. Januar 2038. Vor ihrer Berufung war sie unter anderem als Professorin für Wirtschaftswissenschaften und Internationale Beziehungen an der Michigan State Universität tätig.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat angesichts der Angriffe von Trump auf die Fed vor Eingriffen in die Unabhängigkeit von Zentralbanken gewarnt. Diese Unabhängigkeit sei "von entscheidender Bedeutung", sagte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) in einem Interview mit dem US-Sender Fox News.

"Wenn eine Zentralbank ihre Unabhängigkeit verliert oder wenn ihre Unabhängigkeit bedroht ist, dann wird sie dysfunktional", sagte Lagarde. "Sie fängt an, Dinge zu tun, die sie nicht tun sollte." In der Folge entstehe "Instabilität, wenn nicht sogar Schlimmeres".

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagenturen Reuters, dpa und AFP
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Donald TrumpFederal Reserve BankRepublikanerTrump und Putin treffen sich in AlaskaTruth Social
Internationale Politik von A bis Z
Internationale Politik
Benjamin NetanjahuDonald TrumpEmmanuel MacronJD VanceViktor OrbanWladimir PutinWolodymyr SelenskyjRecep Tayyip ErdoganXi Jinping
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom