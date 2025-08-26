Newsblog zur US-Politik Trump: Habe mit Putin über nukleare Abrüstung gesprochen

US-Präsident Donald Trump: Der Rechtspopulist will den Friedensnobelpreis bekommen. (Quelle: Nathan Howard/Reuters)

Donald Trump hält sich selbst für eine "sehr kluge Person". Außerdem will er mit Putin über nukleare Abrüstung gesprochen haben. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Dienstag, 26. August

Trump will mit Putin über nukleare Abrüstung gesprochen haben

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über atomare Abrüstung gesprochen. Putin habe Bereitschaft signalisiert, sich an entsprechenden Maßnahmen zu beteiligen, sagte Trump vor Reportern im Weißen Haus. Auch China sei seiner Einschätzung nach offen für Abrüstung.

"Eines der Dinge, die wir mit Russland und China anstreben, ist die Denuklearisierung – das ist sehr wichtig", erklärte Trump. Es sei ein zentrales Thema seines Gesprächs mit Putin gewesen, aber nicht das Einzige. "Wir können die Verbreitung von Atomwaffen nicht zulassen. Wir müssen sie stoppen", so Trump.

Im Sommer hatte der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew den USA unter Trump vorgeworfen, das Verhältnis der beiden Länder in Richtung eines Krieges zu treiben – und auf die atomare Schlagkraft Russlands hingewiesen. Trump bezeichnete diese Aussagen damals als "ultimative Drohung" und veranlasste laut eigenen Angaben die Verlegung zweier US-Atom-U-Boote in "entsprechende Regionen".

Ábrego García: US-Gericht stoppt Abschiebung nach Uganda

Im Fall des im März irrtümlich nach El Salvador abgeschobenen und später in den USA inhaftierten Migranten Kilmar Ábrego García hat ein Bundesgericht nun dessen geplante Abschiebung nach Uganda vorübergehend gestoppt. Ábrego Garcías Anwälte reichten am Montag Klage gegen eine Abschiebung in das afrikanische Land ein, nachdem der 30-Jährige kurz zuvor in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland von der Einwanderungspolizei (ICE) erneut festgenommen wurde.

Ábrego García war im Juni in die USA zurückgebracht und erst in der vergangenen Woche auf richterliche Anweisung freigelassen worden. Am Montag gab Heimatschutzministerin Kristi Noem im Onlinedienst X Ábrego Garcías erneute Festnahme bekannt. Das Heimatschutzministerium erklärte, er werde "nun auf seine Abschiebung nach Uganda vorbereitet". Ugandas Regierung hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, im Rahmen eines Migrationsabkommens abgelehnte Asylbewerber aus den USA aufzunehmen.