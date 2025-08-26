Newsblog zur US-Politik Angst vor Trump-Chaos – Anleger ziehen Konsequenzen
Trump will Todesstrafe in Washington einführen. Die US-Regierung verlangt von Oberstem Gericht den Stopp von Auslandshilfen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Embed
Mittwoch, 27. August
Trump: Habe Nachfolger für Fed-Direktorin Cook im Auge
Der US-Präsident hat nach eigenen Angaben bereits einen Kandidaten für die Nachfolge der von ihm entlassenen Fed-Direktorin Lisa Cook im Auge. "Ich glaube, ich habe vielleicht, für mich selbst, jemanden im Kopf", sagte Trump am Dienstag bei einer Kabinettssitzung. In die Entscheidung seien jedoch viele Personen eingebunden. Das "Wall Street Journal" berichtete, mögliche Kandidaten seien der Wirtschaftsberater Stephen Miran und der frühere Weltbank-Präsident David Malpass. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte den Bericht zunächst nicht bestätigen.
Trump hatte am Montag die Entlassung Cooks wegen des Vorwurfs des Hypothekenbetrugs verkündet und damit Sorgen über die Unabhängigkeit der US-Notenbank Federal Reserve ausgelöst. Cook wehrt sich jedoch gegen ihre Abberufung und will juristisch dagegen vorgehen. Sie hat dazu den prominenten Washingtoner Anwalt Abbe Lowell beauftragt, der eine Klage ankündigte. Lowell erklärte, Trump fehle die Befugnis, Cook aus der politisch unabhängigen Fed zu entlassen. "Sein Versuch, sie zu feuern, der sich allein auf ein Empfehlungsschreiben stütze, entbehre jeder sachlichen oder rechtlichen Grundlage", hieß es in einer Erklärung.
Das US-Gesetz erlaubt die Abberufung eines amtierenden Fed-Direktoriumsmitglieds nur aus einem wichtigen Grund. Cook, die erste afroamerikanische Frau im Direktorium der Fed, bestreitet die Vorwürfe.
US-Regierung verlangt von Oberstem Gericht Stopp von Auslandshilfen
Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat im Streit um Auslandshilfen in Milliardenhöhe das Oberste Gericht des Landes angerufen. Das Justizministerium reichte am Dienstag (Ortszeit) einen Eilantrag bei dem mehrheitlich konservativ besetzten Gericht ein, um eine einstweilige Verfügung aufzuheben, die die Regierung zur Fortsetzung der Zahlungen zwingt. Ohne ein Eingreifen der Richter würde die Regierung dazu gezwungen, weiter Zahlungen zu leisten, "was die außenpolitischen Entscheidungen der Exekutive außer Kraft setzt", hieß es in dem Antrag. Dabei gehe es um rund zwölf Milliarden Dollar, die bis zum 30. September ausgegeben werden müssten, da die Mittel sonst verfallen würden.
Trump hatte am 20. Januar, dem Tag seiner Amtseinführung für eine zweite Amtszeit, eine 90-tägige Aussetzung aller Auslandshilfen verfügt. Dagegen hatten zwei gemeinnützige Organisationen geklagt, die auf diese Mittel angewiesen sind. Ein Richter in der Hauptstadt Washington hatte die Regierung daraufhin zur Zahlung verpflichtet. Zwar hatte ein Berufungsgericht Anfang August zugunsten der Regierung entschieden und erklärt, die Verfügung solle aufgehoben werden. Dennoch blieb sie vorerst in Kraft, da das gesamte Bundesberufungsgericht eine Aussetzung der Verfügung in der vergangenen Woche ablehnte. Die US-Regierung versucht zudem, die wichtigste US-Behörde für Auslandshilfe, USAID, zu entmachten.
Trump wünscht Swift und Kelce "viel Glück"
Donald Trump hat Pop-Superstar Taylor Swift und NFL-Spieler Travis Kelce zu deren Verlobung gratuliert. Eine Journalistin überbrachte dem Republikaner die Nachricht während einer Kabinettssitzung im Weißen Haus und bat ihn um einen Kommentar.
Trump rückte zunächst den Sportler in den Vordergrund und sagte: "Nun, ich wünsche ihm viel Glück." Dann nannte er Kelce einen "großartigen Kerl" und "großartigen Spieler", bevor er nachschob, auch die weltweit viel berühmtere Swift sei eine "wunderbare Person". "Ich wünsche ihnen viel Glück", sagte er.
Die freundlichen Worte für Swift sind insofern bemerkenswert, als Trump die Sängerin in der Vergangenheit scharf attackiert hat. Er erklärte unter anderem, er hasse die Sängerin und deklarierte, sie sei "nicht mehr 'hot'". Derartige Äußerungen brachten ihm Sexismus-Vorwürfe ein.
Angst vor Trump-Chaos: Privatanleger ziehen Konsequenzen
Ständige Zolldrohungen und Attacken auf die US-Notenbank Fed: US-Präsident Donald Trump hält die Börsen in Atem. Aus Sorge vor seiner Politik haben viele Privatanleger in Deutschland reagiert. Das zeigt eine repräsentative Online-Umfrage des Brokers Tradegate.direct unter rund 2.000 Menschen, die mit Aktien oder Fonds handeln. Der Broker gehört zur Wertpapierbörse Tradegate Exchange, an der die Deutsche Börse beteiligt ist.
In der Umfrage aus dem Juli gaben gut drei Viertel der Befragten (76,3 Prozent) an, ihr Vertrauen in den US-Aktienmarkt sei wegen der Politik der dortigen Regierung gesunken, bei 46 Prozent davon sogar "deutlich". Ein unverändertes Vertrauen haben nur etwa 17 Prozent. Rund 40 Prozent sind demnach seit Trumps Amtsantritt im Januar mit ihren Wertanlagen in "sichere Häfen" geflüchtet, etwa Gold und andere Edelmetalle (19,3 Prozent) sowie Anleihen (18 Prozent).
Insgesamt 40 Prozent der Befragten gaben zudem an, sie hätten als Reaktion auf Trumps Politik ihre Anlagestrategie geändert: So haben 15 Prozent nach eigener Aussage US-Aktien verkauft. Gut ein Fünftel (21,6 Prozent) sagte, sie hätten ihr Portfolio breiter aufgestellt. Knapp vier Prozent verkauften deutsche oder andere europäische Aktien. 56 Prozent änderten nichts.
Dienstag, 26. August
Trump will Todesstrafe in Washington einführen
US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, in der Hauptstadt Washington künftig die Todesstrafe anzustreben, wenn dort ein Mord begangen wird. Es handele sich um eine "sehr starke Präventivmaßnahme", sagte der Republikaner im Weißen Haus.
Die Todesstrafe ist in den USA weiterhin auf Bundesebene, beim Militär und in 27 Bundesstaaten zulässig, wird jedoch nicht überall tatsächlich vollstreckt. In Washington wurde laut dem Death Penalty Information Center seit 1957 niemand mehr hingerichtet; 1981 schaffte der Stadtrat die Todesstrafe ab. Allerdings kann die Bundesregierung entscheiden, Verdächtige auf Bundesebene anzuklagen.
Die Ankündigung reiht sich ein in Trumps verschärftes Vorgehen in der Hauptstadt, in der er als Präsident weitergehende Befugnisse hat als in den Bundesstaaten. Vor rund zwei Wochen hatte er die Nationalgarde aktiviert und die örtliche Polizei vorläufig unter Bundesaufsicht gestellt – dagegen läuft juristischer Widerstand. Seither sind Nationalgarde und Bundesbehörden verstärkt im Einsatz, auch minderschwere Vergehen sollen konsequent und möglichst bundesrechtlich verfolgt werden.
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters
- Eigene Recherche