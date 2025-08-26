Newsblog zur US-Politik Angst vor Trump-Chaos – Anleger ziehen Konsequenzen



US-Präsident Donald Trump spricht mit Reportern im James Brady Press Briefing Room im Weißen Haus.

Trump will Todesstrafe in Washington einführen. Die US-Regierung verlangt von Oberstem Gericht den Stopp von Auslandshilfen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mittwoch, 27. August

Trump: Habe Nachfolger für Fed-Direktorin Cook im Auge

Der US-Präsident hat nach eigenen Angaben bereits einen Kandidaten für die Nachfolge der von ihm entlassenen Fed-Direktorin Lisa Cook im Auge. "Ich glaube, ich habe vielleicht, für mich selbst, jemanden im Kopf", sagte Trump am Dienstag bei einer Kabinettssitzung. In die Entscheidung seien jedoch viele Personen eingebunden. Das "Wall Street Journal" berichtete, mögliche Kandidaten seien der Wirtschaftsberater Stephen Miran und der frühere Weltbank-Präsident David Malpass. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte den Bericht zunächst nicht bestätigen.

Trump hatte am Montag die Entlassung Cooks wegen des Vorwurfs des Hypothekenbetrugs verkündet und damit Sorgen über die Unabhängigkeit der US-Notenbank Federal Reserve ausgelöst. Cook wehrt sich jedoch gegen ihre Abberufung und will juristisch dagegen vorgehen. Sie hat dazu den prominenten Washingtoner Anwalt Abbe Lowell beauftragt, der eine Klage ankündigte. Lowell erklärte, Trump fehle die Befugnis, Cook aus der politisch unabhängigen Fed zu entlassen. "Sein Versuch, sie zu feuern, der sich allein auf ein Empfehlungsschreiben stütze, entbehre jeder sachlichen oder rechtlichen Grundlage", hieß es in einer Erklärung.

Das US-Gesetz erlaubt die Abberufung eines amtierenden Fed-Direktoriumsmitglieds nur aus einem wichtigen Grund. Cook, die erste afroamerikanische Frau im Direktorium der Fed, bestreitet die Vorwürfe.

US-Regierung verlangt von Oberstem Gericht Stopp von Auslandshilfen

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat im Streit um Auslandshilfen in Milliardenhöhe das Oberste Gericht des Landes angerufen. Das Justizministerium reichte am Dienstag (Ortszeit) einen Eilantrag bei dem mehrheitlich konservativ besetzten Gericht ein, um eine einstweilige Verfügung aufzuheben, die die Regierung zur Fortsetzung der Zahlungen zwingt. Ohne ein Eingreifen der Richter würde die Regierung dazu gezwungen, weiter Zahlungen zu leisten, "was die außenpolitischen Entscheidungen der Exekutive außer Kraft setzt", hieß es in dem Antrag. Dabei gehe es um rund zwölf Milliarden Dollar, die bis zum 30. September ausgegeben werden müssten, da die Mittel sonst verfallen würden.