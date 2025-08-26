Newsblog zur US-Politik Trump will Todesstrafe in Washington einführen

Donald Trump will Mörder schärfer bestrafen. Außerdem hält sich der US-Präsident selbst für eine "sehr kluge Person". Alle Entwicklungen im Newsblog.

Dienstag, 26. August

Trump will Todesstrafe in Washington einführen

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, in der Hauptstadt Washington künftig die Todesstrafe anzustreben, wenn dort ein Mord begangen wird. Es handele sich um eine "sehr starke Präventivmaßnahme", sagte der Republikaner im Weißen Haus.

Die Todesstrafe ist in den USA weiterhin auf Bundesebene, beim Militär und in 27 Bundesstaaten zulässig, wird jedoch nicht überall tatsächlich vollstreckt. In Washington wurde laut dem Death Penalty Information Center seit 1957 niemand mehr hingerichtet; 1981 schaffte der Stadtrat die Todesstrafe ab. Allerdings kann die Bundesregierung entscheiden, Verdächtige auf Bundesebene anzuklagen.

Die Ankündigung reiht sich ein in Trumps verschärftes Vorgehen in der Hauptstadt, in der er als Präsident weitergehende Befugnisse hat als in den Bundesstaaten. Vor rund zwei Wochen hatte er die Nationalgarde aktiviert und die örtliche Polizei vorläufig unter Bundesaufsicht gestellt – dagegen läuft juristischer Widerstand. Seither sind Nationalgarde und Bundesbehörden verstärkt im Einsatz, auch minderschwere Vergehen sollen konsequent und möglichst bundesrechtlich verfolgt werden.

Warum Trump den Druck auf die Fed erhöht

Mit der Entlassung der Fed-Gouverneurin Lisa Cook ist der Streit zwischen Donald Trump und der US-Zentralbank weiter eskaliert. Doch Cook will nicht kampflos gehen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trump will mit Putin über nukleare Abrüstung gesprochen haben

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über atomare Abrüstung gesprochen. Putin habe Bereitschaft signalisiert, sich an entsprechenden Maßnahmen zu beteiligen, sagte Trump vor Reportern im Weißen Haus. Auch China sei seiner Einschätzung nach offen für Abrüstung.

"Eines der Dinge, die wir mit Russland und China anstreben, ist die Denuklearisierung – das ist sehr wichtig", erklärte Trump. Es sei ein zentrales Thema seines Gesprächs mit Putin gewesen, aber nicht das Einzige. "Wir können die Verbreitung von Atomwaffen nicht zulassen. Wir müssen sie stoppen", so Trump.

Im Sommer hatte der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew den USA unter Trump vorgeworfen, das Verhältnis der beiden Länder in Richtung eines Krieges zu treiben – und auf die atomare Schlagkraft Russlands hingewiesen. Trump bezeichnete diese Aussagen damals als "ultimative Drohung" und veranlasste laut eigenen Angaben die Verlegung zweier US-Atom-U-Boote in "entsprechende Regionen".

Ábrego García: US-Gericht stoppt Abschiebung nach Uganda