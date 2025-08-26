Druck auf US-Behörde Jetzt baut er die Zentralbank um

Mit der Entlassung der Fed-Gouverneurin Lisa Cook ist der Streit zwischen Donald Trump und der US-Zentralbank weiter eskaliert. Doch Cook will nicht kampflos gehen.

Mit diesem Schritt hatte Lisa Cook rechnen müssen. Schließlich hatte US-Präsident Donald Trump zuletzt deutlich gemacht, dass die Tage von Cook im obersten Leitungsgremium der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) gezählt sind. "Ich werde sie feuern, wenn sie nicht zurücktritt", hatte Trump zuletzt angekündigt.

Am Montagabend ließ der US-Präsident dann seinen Worten Taten folgen. Per Brief kündigte Trump die Entlassung der Ökonomin aus dem höchsten Gremium der Fed an. Trump monierte in dem Schreiben, die Fed-Gouverneurin habe "trügerisches und potenziell kriminelles Verhalten" an den Tag gelegt. "Das fragliche Verhalten zeugt zumindest von einer groben Fahrlässigkeit bei Finanzgeschäften, die Ihre Kompetenz und Vertrauenswürdigkeit als Finanzaufsichtsbeamtin infrage stellt."

Die Entlassung Cooks stellt eine weitere Eskalation im Streit zwischen dem Weißen Haus und der US-Notenbank dar. Schon seit Monaten hatte Trump dabei vor allem den Fed-Chef Jerome Powell ins Visier genommen. Mit dem Rauswurf von Cook zeigt Trump erneut, dass er den Druck auf die Behörde weiter erhöhen will und eine Politisierung der Fed fortschreitet.

Möglicherweise deutet die Entlassung Cooks auch einen Strategiewechsel des Weißen Hauses an. Statt wie bislang gegen Powell vorzugehen, könnte das Weiße Haus einen Umbau des Gouverneursrates anstreben, der gemeinsam mit weiteren Vertretern der Fed die Leitzinsentscheidungen trifft. Mit der Ernennung neuer Funktionäre könnte es der Präsident dann schaffen, die Behörde auf seine Linie zu bringen.

Cook war zuvor wegen Vorwürfen über Unregelmäßigkeiten bei der Aufnahme von Krediten für Immobilien in die Schlagzeilen geraten. Der Chef der staatlichen Häuserfinanzierungsbehörde, William Pulte, hatte sich in einem Brief an US-Justizministerin Pam Bondi gewandt und die Vorwürfe darin thematisiert. In dem Schreiben von Trump an Cook heißt es nun, sie habe falsche Angaben bei Verträgen über Hypotheken gemacht. Konkret soll die Ökonomin für das kommende Jahr zwei unterschiedliche Adressen für ihren Erstwohnsitz angegeben haben. Bislang wurden dazu jedoch keine öffentlichen Beweise zur Untermauerung seiner Behauptung vorgelegt.

"Hat keine Vollmachten, dies zu tun"

Cook machte bereits deutlich, dass sie um ihren Posten kämpfen will und weiter ihr Amt ausüben werde. "Der Präsident gab an, mich mit Gründen zu feuern, während rechtlich keine Gründe existieren – und er keine Vollmachten hat, dies zu tun", hieß es in einer Stellungnahme ihrer Anwaltsfirma.