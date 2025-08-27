Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Mit dem staatlichen Erwerb von Anteilen des Tech-Giganten Intel setzt Donald Trump ein gefährliches Signal. Der vermeintliche Deal legt ein Grundmuster seiner Präsidentschaft offen.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Natürlich feierte Donald Trump seinen neuesten "Deal" als einen Sieg für Amerika. Mit seinem Kauf von rund 10 Prozent an Anteilen des traditionsreichen US-Chipherstellers Intel will der Präsident die Öffentlichkeit einmal mehr davon überzeugen, was für ein politisches Genie und wirtschaftlicher Macher er ist.

Doch hinter der vermeintlichen Triumphgeschichte, die der Präsident wie so oft medienwirksam verkündete, steckt eine besorgniserregende Kehrtwende in der amerikanischen Industriepolitik, die es so noch nie gegeben hat.

Methoden wie bei der Mafia

Denn der Ablauf der Ereignisse, die zur Beteiligung an Intel führten, folgte einer Logik, wie man sie sonst nur aus Mafiafilmen kennt: Zuerst griff Trump als Präsident öffentlich das Unternehmen an. Dreist forderte er den Intel-Chef Lip-Bu Tan auf, von seinem Posten zurückzutreten. Der Grund, für den Trump keine Belege vorlegte, waren dessen angebliche China-Verbindungen.

Kaum war das ohnehin angeschlagene Unternehmen damit ins Taumeln geraten, bot der Präsident eine vermeintliche Rettung an. Als Lip-Bu Tan, getrieben vom Druck der Börsen, zu Trump ins Weiße Haus eilte, durfte er plötzlich doch bleiben.

Die einzige Bedingung: Er sollte einwilligen, aus der Joe-Biden-Amtszeit versprochene, staatliche Subventionen gegen Firmenanteile einzutauschen. Der Deal: Mindestens 10 Prozent für die Regierung, wie Trump es formulierte, "damit die Vereinigten Staaten von Amerika als größter Anteilseigner mit am Tisch sitzen". Falls Intel Arbeitsplätze ins Ausland verlagert, steigt der Anteil sogar auf 15 Prozent.

Trumps mafiöse Methode folgt exakt jener Logik, die vielen aus dem Filmklassiker "Der Pate" bekannt sein dürfte. Der Intel-Deal war für den Firmenchef "ein Angebot, das man nicht ablehnen kann". Es ist Erpressung durch Drohung, und loyale Gefolgschaft wird für scheinbar gefällig investierte Förderung gefordert.

Direkte Interventionen – und sei es nur durch öffentliche Schmähungen – des Präsidenten werden so zum Instrument der Industriepolitik. Intel, ohnehin durch schwächelnde Umsätze und strategische Versäumnisse unter Druck, sah offenbar schlicht keine Alternative. Allein das zeigt, dass die berühmten "Checks & Balances" der USA, also die gegenseitige Kontrolle der Gewalten, nicht mehr intakt sind.

Ein Tabubruch reiht sich an den anderen

