Es wird immer schlimmer Trump will das ganze Land unterwerfen
Mit dem staatlichen Erwerb von Anteilen des Tech-Giganten Intel setzt Donald Trump ein gefährliches Signal. Der vermeintliche Deal legt ein Grundmuster seiner Präsidentschaft offen.
Bastian Brauns berichtet aus Washington
Natürlich feierte Donald Trump seinen neuesten "Deal" als einen Sieg für Amerika. Mit seinem Kauf von rund 10 Prozent an Anteilen des traditionsreichen US-Chipherstellers Intel will der Präsident die Öffentlichkeit einmal mehr davon überzeugen, was für ein politisches Genie und wirtschaftlicher Macher er ist.
Doch hinter der vermeintlichen Triumphgeschichte, die der Präsident wie so oft medienwirksam verkündete, steckt eine besorgniserregende Kehrtwende in der amerikanischen Industriepolitik, die es so noch nie gegeben hat.
Methoden wie bei der Mafia
Denn der Ablauf der Ereignisse, die zur Beteiligung an Intel führten, folgte einer Logik, wie man sie sonst nur aus Mafiafilmen kennt: Zuerst griff Trump als Präsident öffentlich das Unternehmen an. Dreist forderte er den Intel-Chef Lip-Bu Tan auf, von seinem Posten zurückzutreten. Der Grund, für den Trump keine Belege vorlegte, waren dessen angebliche China-Verbindungen.
- Intel-Beteiligung: Trump nutzt reiches Erbe aus Biden-Ära
Kaum war das ohnehin angeschlagene Unternehmen damit ins Taumeln geraten, bot der Präsident eine vermeintliche Rettung an. Als Lip-Bu Tan, getrieben vom Druck der Börsen, zu Trump ins Weiße Haus eilte, durfte er plötzlich doch bleiben.
Die einzige Bedingung: Er sollte einwilligen, aus der Joe-Biden-Amtszeit versprochene, staatliche Subventionen gegen Firmenanteile einzutauschen. Der Deal: Mindestens 10 Prozent für die Regierung, wie Trump es formulierte, "damit die Vereinigten Staaten von Amerika als größter Anteilseigner mit am Tisch sitzen". Falls Intel Arbeitsplätze ins Ausland verlagert, steigt der Anteil sogar auf 15 Prozent.
Trumps mafiöse Methode folgt exakt jener Logik, die vielen aus dem Filmklassiker "Der Pate" bekannt sein dürfte. Der Intel-Deal war für den Firmenchef "ein Angebot, das man nicht ablehnen kann". Es ist Erpressung durch Drohung, und loyale Gefolgschaft wird für scheinbar gefällig investierte Förderung gefordert.
Direkte Interventionen – und sei es nur durch öffentliche Schmähungen – des Präsidenten werden so zum Instrument der Industriepolitik. Intel, ohnehin durch schwächelnde Umsätze und strategische Versäumnisse unter Druck, sah offenbar schlicht keine Alternative. Allein das zeigt, dass die berühmten "Checks & Balances" der USA, also die gegenseitige Kontrolle der Gewalten, nicht mehr intakt sind.
Ein Tabubruch reiht sich an den anderen
Das Vertrauen in die USA als funktionierende Marktwirtschaft scheint immer weiter zu schwinden. Das fängt bei Trumps Versuchen an, die Wirtschaftsdaten, die Arbeitslosenzahlen und sogar die Volksbefragungen zu manipulieren. Das geht weiter mit erpresserischen Deals gegen amerikanische Unternehmen und einer aggressiven Zollpolitik, die Günstlingswirtschaft befördert. Und das gipfelt darin, dass der Präsident sogar die Mitglieder des Gouverneursrats der unabhängigen Notenbank Fed angreift. Dort warf Trump die unliebsame Notenbankerin Lisa Cook einfach hinaus. Die Begründung: angebliches, also nicht belegtes Fehlverhalten.
- Vorständin entlassen: Der Konflikt um die Fed eskaliert
Bei Trumps Wirtschafts-, Industrie- und Handelspolitik reiht sich ein Tabubruch an den nächsten. Dazu kommt sein unverhohlener Zynismus: Wenn der Präsident etwa mit Stolz verkündet, für seinen Intel-Deal habe er keinen einzigen Dollar ausgegeben, sondern obendrein noch einen Milliardengewinn für die Amerikaner herausgeholt, ist das nur eine seiner vielen gefährlichen Halbwahrheiten.
Denn das Geld stammt ausgerechnet aus Subventionen des sogenannten "Chips Act", also jenem Programm seines verhassten Vorgängers Joe Biden. Es war ursprünglich dazu gedacht, amerikanische Halbleiterproduzenten zu stärken, aber nicht dafür, den Staat zu einem Shareholder an Privatunternehmen zu machen. Politisch betrachtet ist Trumps Umwandlung dieser Zusagen in Kapitalbeteiligungen ein cleverer Schachzug. Denn weiten Teilen der Bevölkerung dürfte es nur gerecht erscheinen, das eigene Steuergeld auf diese Weise vermeintlich zurückzubekommen.
Vom Förderer zum Mitunternehmer
Wirtschaftlich betrachtet aber ist diese Aktion hochproblematisch. Die amerikanischen Unternehmen profitierten bisher davon, dass der Staat zwar als Förderer und Regulator auftrat, sich aber ansonsten möglichst aus allem heraushielt. Die Währung, in der etwa solche Subventionen zurückgezahlt wurden, waren Wachstum, Arbeitsplätze und nicht zuletzt auch die Technologieführerschaft, die ganze Branchen prägte, sowie stabile Preise. All das ist nun gefährdet, wenn der Staat immer häufiger als Mitunternehmer auftritt und nach Lust und Laune des Präsidenten direkt oder indirekt Druck auf Unternehmensentscheidungen ausüben kann.
Der Intel-Deal von Trump ist nicht nur ein Tabubruch, sondern ein gefährlicher Präzedenzfall für alle kommende "Deals". Diese sind nämlich längst angekündigt und reichen bis in die amerikanische Rüstungsindustrie. Zwar sind Unternehmen wie Boeing oder Lockheed Martin ohnehin in hohem Maße von Staatsaufträgen abhängig. Mit Staatsbeteiligungen aber wird die Grenze zwischen Wirtschaftsförderung und aggressiver Wirtschaftslenkung endgültig verwischt.
Das autoritäre Prinzip eines Alleinherrschers
Trump versucht auch gar nicht, das noch zu verschleiern. Er und seine Minister sprechen offen aus, dass solche Vereinbarungen künftig zur Norm werden könnten. Das zeigt, wie sicher sich der durch Immunität obendrein geschützte Präsident fühlt. Sein Motto: Wer von ihm etwas will, soll zahlen. Ganz offen spricht Trump auch davon, Unternehmen der Halbleiterindustrie wie Intel und AMD zur Abgabe von Umsatzanteilen zu zwingen als Voraussetzung für Exportlizenzen und Marktzugänge.
Das ist nichts anderes als das autoritäre Gebaren eines Alleinherrschers, mit dem Trump in den USA inzwischen in allen Bereichen vorgeht. Das betrifft die Parteipolitik mit der Trumpifizierung und der damit einhergehenden Unterwerfung der Republikanischen Partei. Das betrifft die Innenpolitik mit der Jagd auf Migranten und Amerikaner und der Militarisierung der Straßen durch die Nationalgarde und die Marines sowie die Sicherheits-, Handels-, Geo- und Außenpolitik, die er über Zölle, Waffendeals und Sicherheitsgarantien miteinander vermengt. Es betrifft die Kultur- und Wissenschaftspolitik, in der er mit Geldmittelentzug eine Ideologisierung durchsetzt, die pressefeindliche Medienpolitik und eben auch die Wirtschafts-, Finanz- und Industriepolitik.
Trump will sich offenkundig nicht mehr nur den Staat, sondern gleich das ganze Land untertan machen. Wenn er wie an diesem Dienstag bei der Kabinettssitzung vor Reportern behauptet, die Bevölkerung wünsche sich sogar einen Diktator, sofern der denn alles hinbekomme, ist das zynische Koketterie.
Es geht längst nicht mehr um einen politischen Stilwandel. Trump und seine Regierungsmannschaft bedrohen die Grundwerte unternehmerischer Freiheit und rechtsstaatlicher Verfahren. Eine dramatische Entdemokratisierung findet statt. Die vielen Warnungen vor genau dieser Gefahr mögen anfangs übertrieben oder allenfalls theoretisch geklungen haben. Mit jedem weiteren Tag im Amt bestätigt Trump aber, wie berechtigt sie waren. Mit jeder Maßnahme, jedem Deal und jedem Dekret aus dem Weißen Haus wird das Klima in den USA rauer – ob für die Unternehmen oder für die Menschen. Der Schutz vor Willkür schwindet. Die Unberechenbarkeit wird zur Norm.
