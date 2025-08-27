Newsblog zur US-Politik Trumps Kryptowährung am ersten Handelstag auf Talfahrt
Das Weiße Haus kündigt ein Statement des Präsidenten an. Dessen neue Digitalwährung büßt derweil massiv ein. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Trumps Kryptowährung bricht ein
- Nach Spekulationen um Gesundheit: Trump-Statement angekündigt
- Trump ehrt umstrittenen New Yorker Ex-Bürgermeister Giuliani
- "Kennedy gefährdet die Gesundheit aller Amerikaner"
- Guatemala bereit zur Aufnahme abgeschobener Kinder
- US-Richterin stoppt Abschiebung hunderter Kinder
Dienstag, 2. September
Trumps Kryptowährung bricht ein
Am heutigen Tag ging der Digitalwährungs-Token World Liberty Financial (WLFI) zum ersten Mal in den Handel. Hinter der Kryptowährung steht die Familie des US-Präsidenten Donald Trump, der selbst schon lange ein großer Fan neuer Digitalwährungen ist. So wohl auch seiner eigenen. Trotz erheblicher Einbußen am ersten Börsentag bescherte der Handelsstart der Trump-Familie wohl zusätzliche Milliarden.
Der Preis des Tokens WLFI stieg zunächst um 17 Prozent auf rund 33 US-Cent – und rutschte dann um gut 19 Prozent auf 22,69 US-Cent ab. Frühe Investoren hatten jedoch Tokens zu einem Stückpreis von 1,5 Cent erworben, somit verschaffte ihnen allein der erste Handelskurs von 24 Cent einen saftigen Gewinn.
Das Mitwirken der Präsidentenfamilie im Kryptogeschäft ruft scharfe Kritik der Demokraten hervor. Oppositionsabgeordnete sprechen von massiven Interessenkonflikten, da der Präsident gleichzeitig die Regeln für digitale Währungen neu festlegt und, so der Vorwurf, diese seinen finanziellen Interessen entsprechend anpasst.
Nach Spekulationen um Gesundheit: Trump-Statement angekündigt
In den vergangenen Tagen gab es wiederholt Spekulationen um den Gesundheitszustand des US-Präsidenten Donald Trump. Sein letzter öffentlicher Auftritt liegt eine Woche zurück. Jetzt will sich der Präsident am heutigen Dienstag wieder äußern.
Das Weiße Haus erklärte, um 18 Uhr deutscher Zeit werde der Präsident eine Ankündigung machen. Worum es thematisch geht, ist nicht bekannt. Allerdings läuft dann ein 50-Tage-Ultimatum ab, das der US-Präsident Wladimir Putin am 14. Juli stellte: Bis zum 2. September habe der russische Präsident Zeit, zu zeigen, dass er bereit sei, den Krieg in der Ukraine zu beenden.
In den vergangenen sieben Tagen hatte sich Trump nicht in der Öffentlichkeit gezeigt – der längste Zeitraum ohne öffentliche Auftritte des US-Präsidenten seit seiner Amtseinführung am 20. Januar 2025.
Trump ehrt umstrittenen New Yorker Ex-Bürgermeister Giuliani
Präsident Donald Trump will Rudy Giuliani, dem umstrittenen Ex-Bürgermeister von New York, die Presidential Medal of Freedom, die höchste zivile Auszeichnung der US-Regierung, verleihen. Der Republikaner schrieb auf seiner Plattform Truth Social, der 81-Jährige sei der "größte Bürgermeister in der Geschichte von New York City" und ein großer amerikanischer Patriot. Wann Giuliani die Presidential Medal of Freedom erhält, machte Trump noch nicht bekannt.
Giuliani war einst geachtet. Nach Trumps Wahlniederlage 2020 hielt Giuliani fest zu dem Republikaner. Er gehörte als persönlicher Anwalt Trumps zu den treibenden Kräften, die nach der Wahl unbewiesene Behauptungen über Wahlbetrug verbreiteten. In den vergangenen Jahren hatte Giuliani mit etlichen juristischen Problemen zu tun. Hinzu kamen etliche skurrile Auftritte.
Die Ankündigung Trumps folgte wenige Tage nach einem Autounfall Giulianis im US-Bundesstaat New Hampshire. Dessen Sprecher hatte mitgeteilt, dass der 81-Jährige am Samstagabend mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden sei. Es habe sich um einen Unfall und nicht um einen gezielten Angriff gehandelt, es sei davon auszugehen, dass Giuliani sich vollständig erhole. Auf einem Highway war es zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem das Auto, in dem Giuliani saß, auf der Fahrbahn mit hoher Geschwindigkeit von hinten gerammt wurde. Insgesamt wurden dabei drei Personen verletzt.
Montag, 1. September
"Kennedy gefährdet die Gesundheit aller Amerikaner"
Mehrere ehemalige Leiter der US-Gesundheitsbehörde CDC haben sich alarmiert gezeigt über die Amtsführung von US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. "Kennedy gefährdet die Gesundheit aller Amerikaner", erklärten die neun ehemaligen CDC-Chefs in einem am Montag veröffentlichten Gastbeitrag in der "New York Times". Sie hatten die Gesundheitsbehörde seit 1977 unter mehreren Präsidenten, vom Demokraten Jimmy Carter bis zum Republikaner Donald Trump, geleitet.
Kennedy habe mehrere Tausend Mitarbeiter des Gesundheitssektors entlassen sowie Programme zur Prävention von Krebs, Herzinfarkten und anderen Krankheiten geschwächt, schrieben die Experten. Während des größten Masern-Ausbruchs seit Jahrzehnten habe der Impfskeptiker auf "nicht erwiesene 'Behandlungen'" gesetzt und Impfstoffe kleingeredet. "Das ist unakzeptabel und es sollte jeden Amerikaner alarmieren, unabhängig von politischen Einstellungen", schrieben die ehemaligen Leiter der Behörde, unter ihnen Anne Schuchat, die während US-Präsident Donald Trumps erster Amtszeit an der Spitze der CDC gestanden hatte.
Die unter Gesundheitsminister Kennedy verabschiedeten Maßnahmen werden seit Längerem innerhalb von US-Gesundheitsbehörden und von unabhängigen Experten scharf kritisiert. Seit seinem Amtsantritt hat Kennedy unter anderem den Zugang zu Corona-Impfstoffen beschränkt und die Gelder für die Entwicklung neuer Impfstoffe zusammengestrichen. Zuletzt löste zudem die Entlassung der CDC-Chefin Susan Monarez nach weniger als einem Monat im Amt Empörung aus. Das Weiße Haus hatte den Schritt damit begründet, dass Monarez "nicht mit der Agenda des Präsidenten" Trump übereinstimme. Die Chefin der Behörde für Krankheitsbekämpfung und -Vorbeugung hatte sich zuvor mit Kennedy überworfen. Als Reaktion auf Monarez' Entlassung traten mehrere weitere hochrangige Beamte der Behörde aus Protest zurück.
Guatemala bereit zur Aufnahme abgeschobener Kinder
Im Streit über die Abschiebung Minderjähriger kommt die guatemaltekische Regierung US-Präsident Donald Trump zu Hilfe. Präsident Bernardo Arévalo erklärte sich am Montag bereit, bis zu 150 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge pro Woche aus den USA aufzunehmen. Zuvor hatte eine US-Bundesrichterin einem Eilantrag stattgegeben und die Abschiebung von zehn guatemaltekischen Kindern gestoppt. Nach Regierungsangaben wurden die Kinder, die bereits im Flugzeug saßen, in Heime für Flüchtlinge gebracht.
Kinder ohne Begleitung von Angehörigen haben schon in vielen Fällen die US-Grenze überquert. Oft wollen sie bei bereits im Land lebenden Verwandten unterkommen. Sie haben gesetzlichen Anspruch auf besonderen Schutz, während ihre Asyl- und Einwanderungsanträge bearbeitet werden. Trump hatte im Wahlkampf versprochen, mehr Migranten abzuschieben als seine Vorgänger.
- Eigene Recherche
- Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP