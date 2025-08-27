t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandUSA

Trump-Kryptowährung stürzt ab – Familie macht trotzdem Milliarden

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextSchauspieler Graham Greene ist tot
TextSöder-Tochter erkennt Helmut Kohl nicht
TextKlingelstreich endet tödlich: Junge stirbt
VideoKreuzfahrtriese verlässt deutschen Hafen
TextAfD verzeichnet zwei weitere Todesfälle

Newsblog zur US-Politik
Trumps Kryptowährung am ersten Handelstag auf Talfahrt

Von M. Küper, S. Cleven, M. Kloft, K. Hitscher, D. Schafbuch, F. Michalski, C. Cöln, T. Schibilla
Aktualisiert am 02.09.2025 - 10:41 UhrLesedauer: 26 Min.
imago images 0805830167Vergrößern des Bildes
Der US-Präsident Donald Trump ist ein langjähriger Fan von Digitalwährungen. (Quelle: IMAGO/Jonathan Raa/imago)
News folgen

Das Weiße Haus kündigt ein Statement des Präsidenten an. Dessen neue Digitalwährung büßt derweil massiv ein. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Inhaltsverzeichnis

Dienstag, 2. September

Loading...

Trumps Kryptowährung bricht ein

Am heutigen Tag ging der Digitalwährungs-Token World Liberty Financial (WLFI) zum ersten Mal in den Handel. Hinter der Kryptowährung steht die Familie des US-Präsidenten Donald Trump, der selbst schon lange ein großer Fan neuer Digitalwährungen ist. So wohl auch seiner eigenen. Trotz erheblicher Einbußen am ersten Börsentag bescherte der Handelsstart der Trump-Familie wohl zusätzliche Milliarden.

Der Preis des Tokens WLFI stieg zunächst um 17 Prozent auf rund 33 US-Cent – und rutschte dann um gut 19 Prozent auf 22,69 US-Cent ab. Frühe Investoren hatten jedoch Tokens zu einem Stückpreis von 1,5 Cent erworben, somit verschaffte ihnen allein der erste Handelskurs von 24 Cent einen saftigen Gewinn.

Das Mitwirken der Präsidentenfamilie im Kryptogeschäft ruft scharfe Kritik der Demokraten hervor. Oppositionsabgeordnete sprechen von massiven Interessenkonflikten, da der Präsident gleichzeitig die Regeln für digitale Währungen neu festlegt und, so der Vorwurf, diese seinen finanziellen Interessen entsprechend anpasst.

Nach Spekulationen um Gesundheit: Trump-Statement angekündigt

In den vergangenen Tagen gab es wiederholt Spekulationen um den Gesundheitszustand des US-Präsidenten Donald Trump. Sein letzter öffentlicher Auftritt liegt eine Woche zurück. Jetzt will sich der Präsident am heutigen Dienstag wieder äußern.

Donald Trump gestikuliertVergrößern des Bildes
Donald Trump: Um den Gesundheitszustand des US-Präsidenten ranken sich Spekulationen. (Quelle: IMAGO/Aaron Schwartz - Pool via CNP)

Das Weiße Haus erklärte, um 18 Uhr deutscher Zeit werde der Präsident eine Ankündigung machen. Worum es thematisch geht, ist nicht bekannt. Allerdings läuft dann ein 50-Tage-Ultimatum ab, das der US-Präsident Wladimir Putin am 14. Juli stellte: Bis zum 2. September habe der russische Präsident Zeit, zu zeigen, dass er bereit sei, den Krieg in der Ukraine zu beenden.

In den vergangenen sieben Tagen hatte sich Trump nicht in der Öffentlichkeit gezeigt – der längste Zeitraum ohne öffentliche Auftritte des US-Präsidenten seit seiner Amtseinführung am 20. Januar 2025.

Trump ehrt umstrittenen New Yorker Ex-Bürgermeister Giuliani

Präsident Donald Trump will Rudy Giuliani, dem umstrittenen Ex-Bürgermeister von New York, die Presidential Medal of Freedom, die höchste zivile Auszeichnung der US-Regierung, verleihen. Der Republikaner schrieb auf seiner Plattform Truth Social, der 81-Jährige sei der "größte Bürgermeister in der Geschichte von New York City" und ein großer amerikanischer Patriot. Wann Giuliani die Presidential Medal of Freedom erhält, machte Trump noch nicht bekannt.

Meistgelesen
Rudy Giuliani sah sich unter anderem Vorwürfen zur Beihilfe des Wahlbetrugs ausgesetzt.Vergrößern des Bildes
Rudy Giuliani sah sich unter anderem Vorwürfen zur Beihilfe des Wahlbetrugs ausgesetzt. (Quelle: Brendan McDermid/Reuters)

Giuliani war einst geachtet. Nach Trumps Wahlniederlage 2020 hielt Giuliani fest zu dem Republikaner. Er gehörte als persönlicher Anwalt Trumps zu den treibenden Kräften, die nach der Wahl unbewiesene Behauptungen über Wahlbetrug verbreiteten. In den vergangenen Jahren hatte Giuliani mit etlichen juristischen Problemen zu tun. Hinzu kamen etliche skurrile Auftritte.

Die Ankündigung Trumps folgte wenige Tage nach einem Autounfall Giulianis im US-Bundesstaat New Hampshire. Dessen Sprecher hatte mitgeteilt, dass der 81-Jährige am Samstagabend mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden sei. Es habe sich um einen Unfall und nicht um einen gezielten Angriff gehandelt, es sei davon auszugehen, dass Giuliani sich vollständig erhole. Auf einem Highway war es zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem das Auto, in dem Giuliani saß, auf der Fahrbahn mit hoher Geschwindigkeit von hinten gerammt wurde. Insgesamt wurden dabei drei Personen verletzt.

Montag, 1. September

"Kennedy gefährdet die Gesundheit aller Amerikaner"

Mehrere ehemalige Leiter der US-Gesundheitsbehörde CDC haben sich alarmiert gezeigt über die Amtsführung von US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. "Kennedy gefährdet die Gesundheit aller Amerikaner", erklärten die neun ehemaligen CDC-Chefs in einem am Montag veröffentlichten Gastbeitrag in der "New York Times". Sie hatten die Gesundheitsbehörde seit 1977 unter mehreren Präsidenten, vom Demokraten Jimmy Carter bis zum Republikaner Donald Trump, geleitet.

Kennedy habe mehrere Tausend Mitarbeiter des Gesundheitssektors entlassen sowie Programme zur Prävention von Krebs, Herzinfarkten und anderen Krankheiten geschwächt, schrieben die Experten. Während des größten Masern-Ausbruchs seit Jahrzehnten habe der Impfskeptiker auf "nicht erwiesene 'Behandlungen'" gesetzt und Impfstoffe kleingeredet. "Das ist unakzeptabel und es sollte jeden Amerikaner alarmieren, unabhängig von politischen Einstellungen", schrieben die ehemaligen Leiter der Behörde, unter ihnen Anne Schuchat, die während US-Präsident Donald Trumps erster Amtszeit an der Spitze der CDC gestanden hatte.

Die unter Gesundheitsminister Kennedy verabschiedeten Maßnahmen werden seit Längerem innerhalb von US-Gesundheitsbehörden und von unabhängigen Experten scharf kritisiert. Seit seinem Amtsantritt hat Kennedy unter anderem den Zugang zu Corona-Impfstoffen beschränkt und die Gelder für die Entwicklung neuer Impfstoffe zusammengestrichen. Zuletzt löste zudem die Entlassung der CDC-Chefin Susan Monarez nach weniger als einem Monat im Amt Empörung aus. Das Weiße Haus hatte den Schritt damit begründet, dass Monarez "nicht mit der Agenda des Präsidenten" Trump übereinstimme. Die Chefin der Behörde für Krankheitsbekämpfung und -Vorbeugung hatte sich zuvor mit Kennedy überworfen. Als Reaktion auf Monarez' Entlassung traten mehrere weitere hochrangige Beamte der Behörde aus Protest zurück.

Loading...
Loading...
Mehr aus dem Ressort

Guatemala bereit zur Aufnahme abgeschobener Kinder

Im Streit über die Abschiebung Minderjähriger kommt die guatemaltekische Regierung US-Präsident Donald Trump zu Hilfe. Präsident Bernardo Arévalo erklärte sich am Montag bereit, bis zu 150 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge pro Woche aus den USA aufzunehmen. Zuvor hatte eine US-Bundesrichterin einem Eilantrag stattgegeben und die Abschiebung von zehn guatemaltekischen Kindern gestoppt. Nach Regierungsangaben wurden die Kinder, die bereits im Flugzeug saßen, in Heime für Flüchtlinge gebracht.

Mexico Guatemala PresidentsVergrößern des Bildes
Der guatemaltekische Präsident Bernardo Arévalo: "Die Entscheidung über die Abschiebung liegt bei der US-Regierung". (Quelle: Martin Zetina)

Kinder ohne Begleitung von Angehörigen haben schon in vielen Fällen die US-Grenze überquert. Oft wollen sie bei bereits im Land lebenden Verwandten unterkommen. Sie haben gesetzlichen Anspruch auf besonderen Schutz, während ihre Asyl- und Einwanderungsanträge bearbeitet werden. Trump hatte im Wahlkampf versprochen, mehr Migranten abzuschieben als seine Vorgänger.

Verwendete Quellen
  • Eigene Recherche
  • Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Bernie SandersDonald TrumpFlüchtlingeKryptowährungNew YorkRepublikanerRudy GiulianiTrump und Putin treffen sich in AlaskaTruth SocialUSAWeißes HausWladimir Putin
Internationale Politik von A bis Z
Internationale Politik
Benjamin NetanjahuDonald TrumpEmmanuel MacronJD VanceViktor OrbanWladimir PutinWolodymyr SelenskyjRecep Tayyip ErdoganXi Jinping
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom