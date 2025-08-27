Newsblog zur US-Politik Trump will Verteidigungsministerium umbenennen

Donald Trump spricht bei einem Besuch im Mai vor US-Soldaten in Doha (Archivbild): Der US-Präsident will das Verteidigungsministerium umbenennen. (Quelle: IMAGO/The White House/imago)



Trump will das Wahlrecht per Dekret anpassen. Außerdem plant seine Regierung, ein wichtiges Ministerium umzubenennen – für einen "stärkeren Klang". Alle Entwicklungen im Newsblog.

Sonntag, 31. August

Trump will ein Kriegsministerium

Die Trump-Regierung arbeitet an Plänen, das Verteidigungsministerium in Kriegsministerium umzubenennen. Das berichtet das "Wall Street Journal" (WSJ) unter Berufung auf Regierungsmitarbeiter. Trump hat das Vorhaben seit Amtsantritt wiederholt angesprochen – am Montag erklärte er etwa, dass der Name einen "stärkeren Klang" habe. Zuletzt wurde der Name Kriegsministerium 1947 verwendet, 1949 erhielt die Behörde den Namen Verteidigungsministerium (Department of Defense).

Für die Umbenennung des Ministeriums braucht die Regierung eigentlich die Zustimmung des Kongresses, laut WSJ prüft die Trump-Regierung aber auch andere Wege. Intern soll die Regierung bereits seit der ersten Woche von Trumps zweiter Präsidentschaft an einem Gesetz arbeiten, auch die Ausrufung eines nationalen Notstands soll zur Durchsetzung des Vorhabens zwischenzeitlich diskutiert worden sein.

Laut Trump werde die Änderung in "den nächsten Wochen oder so" erfolgen. Bereits im April hatte Trump in Bezug auf die alte Bezeichnung als Kriegsminister erklärt, dass die Namensänderung erfolgt sei, "als wir ein bisschen politisch korrekt wurden". Der amtierende Verteidigungsminister Pete Hegseth äußerte sich ähnlich.

"Dumme Leute": Trump feuert Gärtner des Weißen Hauses

Donald Trump lässt den Rosengarten des Weißen Hauses umgestalten. Bei den Arbeiten ist es zu Schäden gekommen. Der US-Präsident überführt die Täter umgehend – und macht den Fall öffentlich.

Trump will Wahlrecht per Dekret ändern

US-Präsident Donald Trump will per präsidialer Verfügung eine Ausweispflicht für alle Wähler und ein weitgehendes Verbot der Briefwahl durchsetzen. "Eine Ausweispflicht muss Teil jeder einzelnen Stimme sein. Keine Ausnahmen!", erklärte Trump am Samstag auf seiner Online-Plattform Truth Social. Er werde zu diesem Zweck eine entsprechende Verfügung erlassen. Zudem solle es keine Briefwahl mehr geben, ausgenommen für Schwerkranke und weit entfernt stationierte Militärangehörige, fügte er hinzu.