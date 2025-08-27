Newsblog zur US-Politik "Keine Ausnahmen!": Trump will Wahlrecht per Dekret ändern
Trump will das Wahlrecht per präsidialer Verfügung anpassen. Ein Gericht stoppt Trumps beschleunigte Abschiebungen vorerst. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Sonntag, 31. August
"Dumme Leute": Trump feuert Gärtner des Weißen Hauses
Donald Trump lässt den Rosengarten des Weißen Hauses umgestalten. Bei den Arbeiten ist es zu Schäden gekommen. Der US-Präsident überführt die Täter umgehend – und macht den Fall öffentlich.
Trump will Wahlrecht per Dekret ändern
US-Präsident Donald Trump will per präsidialer Verfügung eine Ausweispflicht für alle Wähler und ein weitgehendes Verbot der Briefwahl durchsetzen. "Eine Ausweispflicht muss Teil jeder einzelnen Stimme sein. Keine Ausnahmen!", erklärte Trump am Samstag auf seiner Online-Plattform Truth Social. Er werde zu diesem Zweck eine entsprechende Verfügung erlassen. Zudem solle es keine Briefwahl mehr geben, ausgenommen für Schwerkranke und weit entfernt stationierte Militärangehörige, fügte er hinzu.
Trump stellt seit Langem das US-Wahlsystem in Frage und behauptet fälschlicherweise, seine Niederlage gegen den Demokraten Joe Biden im Jahr 2020 sei das Ergebnis von massivem Betrug gewesen. Zudem erheben der Präsident und seine republikanischen Verbündeten unbelegte Behauptungen über eine angebliche massenhafte Stimmabgabe durch Nicht-Staatsbürger, was illegal ist und nur sehr selten vorkommt. Seit Jahren fordert Trump zudem ein Ende des Einsatzes von Wahlmaschinen und drängt stattdessen auf die Verwendung von Stimmzetteln aus Papier und die Auszählung per Hand. Wahlbeamten zufolge ist dieses Verfahren jedoch zeitaufwendig, teuer und weitaus ungenauer als die maschinelle Auszählung.
Samstag, 30. August
Chicago: Polizei darf nicht mit Nationalgarde zusammenarbeiten
Die Stadt Chicago will bei einem etwaigen Einsatz der Nationalgarde oder von Bundesbeamten durch US-Präsident Donald Trump nicht mit diesen kooperieren. Der Bürgermeister der Metropole, Brandon Johnson, unterzeichnete am Samstag eine entsprechende Anordnung. "Es geht darum, vorbereitet zu sein", sagte der Demokrat. Der Erlass solle den städtischen Mitarbeitern und allen Einwohnern Chicagos konkrete, klare Vorgaben dafür geben, "wie wir uns gegen diese Tyrannei wehren können".
Die Polizei von Chicago darf der Anordnung zufolge nicht mit dem Militär bei Patrouillen oder in Einwanderungsfragen zusammenarbeiten. Zudem müssen die Beamten ihre Dienstuniformen tragen und auf Masken verzichten, um sich klar von Bundeskräften zu unterscheiden. Das Präsidialamt in Washington kritisierte den Schritt. "Wenn sich diese Demokraten darauf konzentrieren würden, die Kriminalität in ihren eigenen Städten zu bekämpfen, anstatt mit PR-Gags den Präsidenten zu kritisieren, wären ihre Gemeinden viel sicherer", teilte eine Sprecherin mit.
Bernie Sanders fordert Rücktritt von Robert F. Kennedy Jr.
Bernie Sanders hat sich den wachsenden öffentlichen Forderungen nach einem Rücktritt von Donald Trumps Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. angeschlossen. Hintergrund sind die Entlassungen und Kündigungen bei der Gesundheitsbehörde CDC. In einem am Samstag in der "New York Times" veröffentlichten Beitrag beschuldigte der Senator aus Vermont Kennedy, "die Gesundheit des amerikanischen Volkes jetzt und in Zukunft zu gefährden", und fügte hinzu: "Er muss zurücktreten."
US-Richterin stoppt Trumps Schnellabschiebungen
Ein US-Bundesgericht hat am Freitag (Ortszeit) in Washington eine Regelung der Trump-Regierung zur beschleunigten Abschiebung von Migranten im Landesinneren für verfassungswidrig erklärt. Die zuständige Richterin Jia Cobb urteilte, Betroffene hätten ein "gewichtiges Freiheitsinteresse", das ein ordentliches Verfahren nach dem fünften Verfassungszusatz erfordere.
Die Regelung zielte darauf ab, Abschiebungen auch von Menschen zu ermöglichen, die bereits längere Zeit in den USA leben – ohne Anhörung vor Gericht. Bisher ist das eher bei Menschen der Fall, die an oder nahe der Grenze festgenommen werden. Die Regierung habe argumentiert, Migranten hätten kein Anrecht auf ein faires Verfahren – eine Auffassung, die Cobb als gefährlich zurückwies: Würde das gelten, könnte der Staat jeden unter diesem Vorwand abschieben.
Berufungsgericht erklärt Trumps Zölle für illegal
Ein US-Bundesberufungsgericht hat am späten Freitag die von der Trump-Administration eingeführten Zölle für ungültig erklärt und erklärt, dass der Präsident bei der Anwendung von Notstandsbefugnissen zur Umgestaltung der US-Handelspolitik zu weit gegangen ist. Das Urteil des US-Berufungsgerichts für den Federal Circuit bestätigte eine Entscheidung der Vorinstanz, die einen Kernpunkt der Wirtschaftsagenda von Präsident Trump untergräbt. Die Mehrheit des Gerichts befand, dass der Präsident seine Befugnisse im Rahmen eines Gesetzes aus dem Jahr 1977, dem International Emergency Economic Powers Act (Ieepa), überschritten hat. Lesen Sie hier mehr zur Gerichtsentscheidung über Trumps Zölle.
Kritik an Streichung von Auslandshilfen
Demokraten und Republikaner aus dem US-Kongress kritisieren ein haushaltspolitisches Manöver der US-Regierung als rechtswidrig. US-Präsident Donald Trump will mit dem umstrittenen Vorgehen bereits bewilligte Auslandshilfen in Milliardenhöhe streichen. Das geht aus einem Brief des Weißen Hauses an den republikanischen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, hervor, den die Haushaltsbehörde (Office of Management and Budget) auf der Plattform X geteilt hat.
Der Haushaltsbehörde zufolge greift Trump dabei auf ein haushaltspolitisches Manöver zurück, das der US-Rechnungshof als illegal bezeichnet. Dieses liegt demnach immer dann vor, wenn ein US-Präsident den Kongress erst kurz vor Ende des Haushaltsjahres auffordert, Gelder zu streichen, so dass diese auslaufen, bevor sie für neue Zwecke verwendet werden können.
Freitag, 29. August
Weißes Haus nennt Witkoff-Bericht "ausländische Einflussnahme"
Das Weiße Haus hat einen kritischen Artikel über die Ukraine-Verhandlungen des US-Gesandten Steve Witkoff in dem US-Nachrichtenportal "Politico" als "ausländische Einflussnahme" verurteilt. Der Artikel des zum deutschen Springer-Verlag gehörenden Portals sei ein "journalistischer Fehlschlag", schrieb US-Vizepräsident JD Vance am Freitag im Onlinedienst X. "Aber es ist mehr als das: Es ist eine ausländische Einflussnahme, die darauf abzielt, der Regierung und einem unserer effektivsten Mitglieder zu schaden."
Der Vize-Stabschef des Weißen Hauses, James Blair, bezeichnete den Artikel als "ausländische Einflussnahme durch ein Online-Medium unter deutscher Kontrolle". Andere Vertreter des Weißen Hauses äußerten sich ähnlich, ohne jedoch Belege für ihre Vorwürfe anzuführen.
- Eigene Recherche
- Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP