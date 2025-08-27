Newsblog zur US-Politik Trump will Kinder abschieben – Guatemala reagiert
Guatemala will abgeschobene Kinder aus den USA aufnehmen. Senator Bernie Sanders will einen Austernzüchter unterstützen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Montag, 1. September
Guatemala bereit zur Aufnahme abgeschobener Kinder
Im Streit über die Abschiebung Minderjähriger kommt die guatemaltekische Regierung US-Präsident Donald Trump zu Hilfe. Präsident Bernardo Arévalo erklärte sich am Montag bereit, bis zu 150 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge pro Woche aus den USA aufzunehmen. Zuvor hatte eine US-Bundesrichterin einem Eilantrag stattgegeben und die Abschiebung von zehn guatemaltekischen Kindern gestoppt. Nach Regierungsangaben wurden die Kinder, die bereits im Flugzeug saßen, in Heime für Flüchtlinge gebracht.
Kinder ohne Begleitung von Angehörigen haben schon in vielen Fällen die US-Grenze überquert. Oft wollen sie bei bereits im Land lebenden Verwandten wohnen. Sie haben gesetzlichen Anspruch auf besonderen Schutz, während ihre Asyl- und Einwanderungsanträge bearbeitet werden. Trump hatte im Wahlkampf versprochen, mehr Migranten abzuschieben als seine Vorgänger.
Die Regierung in Guatemala-Stadt habe sich mit den USA über die Aufnahme der unbegleiteten Minderjährigen abgestimmt, sagte Arévalo vor Journalisten. "Die Entscheidung über die Abschiebung liegt jedoch bei der US-Regierung", erklärte er. Der von Bezirksrichterin Sparkle Sooknanan angeordnete Stopp der Abschiebungen der Minderjährigen gilt für 14 Tage. In Gewahrsam der amerikanischen Behörden befinden sich Hunderte von unbegleiteten guatemaltekischen Minderjährigen. Die Anwälte der Kinder im Alter von zehn bis 17 Jahren hatten argumentiert, die Abschiebungen seien eine klare Verletzung der Schutzbestimmungen, die der US-Kongress den schutzbedürftigen Kindern gewährt habe. Zudem könnten die Kinder Gefahren und Missbrauch ausgesetzt sein, wenn sie nach Guatemala zurückkehrten.
Donald Trump reagiert auf Gerüchte über seine Gesundheit
Statt Demokraten: Sanders spricht sich für unabhängigen Kandidaten aus
Der Senator von Vermont, Bernie Sanders, hat seine Unterstützung bei der Senatswahl in Maine für den parteilosen Kandidaten Graham Platner ausgesprochen. Das teilte Sanders am Wochenende mit. Sanders will mit Platner am Montag auf einer Kundgebung auftreten. "Graham ist ein Veteran der Marines und der Army National Guard, ein Austernzüchter und stolzes Mitglied der amerikanischen Arbeiterklasse. Er ist durch und durch ein Mainer und baut eine Bewegung auf, die stark genug ist, um die Oligarchie zu bekämpfen, die Maine für alle außer einigen wenigen Privilegierten unbezahlbar macht", schrieb Sanders in seiner Ankündigung.
Platner besitzt bislang keinerlei politische Erfahrungen. Er wehrt sich gegen die Behauptung, er sei ein Liberaler, stimmt aber bei vielen Aussagen mit Sanders überein, wie in der Befürwortung einer allgemeinen Krankenversicherung. Sanders' Unterstützung wäre für die demokratische Partei wichtig gewesen, da man sich in dem Bundesstaat Chancen ausgerechnet hatte, das Amt von der Republikanerin Susann Collins zurückgewinnen zu können. Collins gilt als Kritikerin Trumps und hatte sich in der Vergangenheit mehrfach gegen den Präsidenten gestellt.
Innerhalb der Partei hatte man gehofft, dass sich die Demokraten hinter der Gouverneurin von Maine, Janet Mills, versammeln könnte, damit Mills für den Senat kandidiert. Sander selbst ist ebenfalls ein unabhängiger Kandidat, gehört aber im Senat der Fraktion der Demokraten an.
US-Richterin stoppt Abschiebung hunderter Kinder
Eine US-Richterin hat in letzter Minute die geplante Rückführung Hunderter unbegleiteter Kinder und Jugendlicher nach Guatemala vorerst gestoppt. Der Aufschub gilt zunächst für zwei Wochen, wie aus einer Anordnung eines Bundesgerichts in Washington hervorgeht.
Die Richterin ordnete an, dass die US-Regierung alle Abschiebungen von unbegleiteten Minderjährigen aus Guatemala vorerst einstellen muss. Hintergrund sind Klagen von Anwälten mehrerer betroffener Kinder im Alter zwischen 10 und 17 Jahren. Die Richterin handelte in letzter Sekunde. Medienberichten nach war die Abschiebeaktion bereits im vollen Gange. Einige der Kinder saßen bereits in Flugzeugen, als sie den einstweiligen Stopp erwirkte.
Sonntag, 31. August
Trump will ein Kriegsministerium
Die Trump-Regierung arbeitet an Plänen, das Verteidigungsministerium in "Kriegsministerium" umzubenennen. Das berichtet das "Wall Street Journal" (WSJ) unter Berufung auf Regierungsmitarbeiter. Trump hat das Vorhaben seit Amtsantritt wiederholt angesprochen – am Montag erklärte er etwa, dass der Name einen "stärkeren Klang" habe. Zuletzt wurde der Name Kriegsministerium 1947 verwendet, 1949 erhielt die Behörde den Namen Verteidigungsministerium (Department of Defense).
Für die Umbenennung des Ministeriums braucht die Regierung eigentlich die Zustimmung des Kongresses, laut WSJ prüft die Trump-Regierung aber auch andere Wege. Intern soll die Regierung bereits seit der ersten Woche von Trumps zweiter Präsidentschaft an einem Gesetz arbeiten, auch die Ausrufung eines nationalen Notstands soll zur Durchsetzung des Vorhabens zwischenzeitlich diskutiert worden sein.
Laut Trump werde die Änderung in "den nächsten Wochen oder so" erfolgen. Bereits im April hatte Trump in Bezug auf die alte Bezeichnung als Kriegsminister erklärt, dass die Namensänderung erfolgt sei, "als wir ein bisschen politisch korrekt wurden". Der amtierende Verteidigungsminister Pete Hegseth äußerte sich ähnlich.
"Dumme Leute": Trump feuert Gärtner des Weißen Hauses
Donald Trump lässt den Rosengarten des Weißen Hauses umgestalten. Bei den Arbeiten ist es zu Schäden gekommen. Der US-Präsident überführt die Täter umgehend – und macht den Fall öffentlich.
Trump will Wahlrecht per Dekret ändern
US-Präsident Donald Trump will per präsidialer Verfügung eine Ausweispflicht für alle Wähler und ein weitgehendes Verbot der Briefwahl durchsetzen. "Eine Ausweispflicht muss Teil jeder einzelnen Stimme sein. Keine Ausnahmen!", erklärte Trump am Samstag auf seiner Online-Plattform Truth Social. Er werde zu diesem Zweck eine entsprechende Verfügung erlassen. Zudem solle es keine Briefwahl mehr geben, ausgenommen für Schwerkranke und weit entfernt stationierte Militärangehörige, fügte er hinzu.
- Eigene Recherche
- Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP