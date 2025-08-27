Kinder ohne Begleitung von Angehörigen haben schon in vielen Fällen die US-Grenze überquert. Oft wollen sie bei bereits im Land lebenden Verwandten wohnen. Sie haben gesetzlichen Anspruch auf besonderen Schutz, während ihre Asyl- und Einwanderungsanträge bearbeitet werden. Trump hatte im Wahlkampf versprochen, mehr Migranten abzuschieben als seine Vorgänger.

Die Regierung in Guatemala-Stadt habe sich mit den USA über die Aufnahme der unbegleiteten Minderjährigen abgestimmt, sagte Arévalo vor Journalisten. "Die Entscheidung über die Abschiebung liegt jedoch bei der US-Regierung", erklärte er. Der von Bezirksrichterin Sparkle Sooknanan angeordnete Stopp der Abschiebungen der Minderjährigen gilt für 14 Tage. In Gewahrsam der amerikanischen Behörden befinden sich Hunderte von unbegleiteten guatemaltekischen Minderjährigen. Die Anwälte der Kinder im Alter von zehn bis 17 Jahren hatten argumentiert, die Abschiebungen seien eine klare Verletzung der Schutzbestimmungen, die der US-Kongress den schutzbedürftigen Kindern gewährt habe. Zudem könnten die Kinder Gefahren und Missbrauch ausgesetzt sein, wenn sie nach Guatemala zurückkehrten.

Der Senator von Vermont, Bernie Sanders, hat seine Unterstützung bei der Senatswahl in Maine für den parteilosen Kandidaten Graham Platner ausgesprochen. Das teilte Sanders am Wochenende mit. Sanders will mit Platner am Montag auf einer Kundgebung auftreten. "Graham ist ein Veteran der Marines und der Army National Guard, ein Austernzüchter und stolzes Mitglied der amerikanischen Arbeiterklasse. Er ist durch und durch ein Mainer und baut eine Bewegung auf, die stark genug ist, um die Oligarchie zu bekämpfen, die Maine für alle außer einigen wenigen Privilegierten unbezahlbar macht", schrieb Sanders in seiner Ankündigung.

Platner besitzt bislang keinerlei politische Erfahrungen. Er wehrt sich gegen die Behauptung, er sei ein Liberaler, stimmt aber bei vielen Aussagen mit Sanders überein, wie in der Befürwortung einer allgemeinen Krankenversicherung. Sanders' Unterstützung wäre für die demokratische Partei wichtig gewesen, da man sich in dem Bundesstaat Chancen ausgerechnet hatte, das Amt von der Republikanerin Susann Collins zurückgewinnen zu können. Collins gilt als Kritikerin Trumps und hatte sich in der Vergangenheit mehrfach gegen den Präsidenten gestellt.

Innerhalb der Partei hatte man gehofft, dass sich die Demokraten hinter der Gouverneurin von Maine, Janet Mills, versammeln könnte, damit Mills für den Senat kandidiert. Sander selbst ist ebenfalls ein unabhängiger Kandidat, gehört aber im Senat der Fraktion der Demokraten an.