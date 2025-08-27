Newsblog zur US-Politik Sanders unterstützt unabhängigen Kandidaten bei Senatswahl
Der Senator will einen Austernzüchter unterstützen. Eine Richterin stoppt die Abschiebung hunderter Kinder. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Montag, 1. September
Statt Demokraten: Sanders spricht sich für unabhängigen Kandidaten aus
Der Senator von Vermont, Bernie Sanders, hat seine Unterstützung bei der Senatswahl in Maine für den parteilosen Kandidaten Graham Platner ausgesprochen. Das teilte Sanders am Wochenende mit. Sanders will mit Platner am Montag auf einer Kundgebung auftreten. "Graham ist ein Veteran der Marines und der Army National Guard, ein Austernzüchter und stolzes Mitglied der amerikanischen Arbeiterklasse. Er ist durch und durch ein Mainer und baut eine Bewegung auf, die stark genug ist, um die Oligarchie zu bekämpfen, die Maine für alle außer einigen wenigen Privilegierten unbezahlbar macht", schrieb Sanders in seiner Ankündigung.
Platner besitzt bislang keinerlei politische Erfahrungen. Er wehrt sich gegen die Behauptung, er sei ein Liberaler, stimmt aber bei vielen Aussagen mit Sanders überein, wie in der Befürwortung einer allgemeinen Krankenversicherung. Sanders' Unterstützung wäre für die demokratische Partei wichtig gewesen, da man sich in dem Bundesstaat Chancen ausgerechnet hatte, das Amt von der Republikanerin Susann Collins zurückgewinnen zu können. Collins gilt als Kritikerin Trumps und hatte sich in der Vergangenheit mehrfach gegen den Präsidenten gestellt.
Innerhalb der Partei hatte man gehofft, dass sich die Demokraten hinter der Gouverneurin von Maine, Janet Mills, versammeln könnte, damit Mills für den Senat kandidiert. Sander selbst ist ebenfalls ein unabhängiger Kandidat, gehört aber im Senat der Fraktion der Demokraten an.
US-Richterin stoppt Abschiebung hunderter Kinder
Eine US-Richterin hat in letzter Minute die geplante Rückführung Hunderter unbegleiteter Kinder und Jugendlicher nach Guatemala vorerst gestoppt. Der Aufschub gilt zunächst für zwei Wochen, wie aus einer Anordnung eines Bundesgerichts in Washington hervorgeht.
Die Richterin ordnete an, dass die US-Regierung alle Abschiebungen von unbegleiteten Minderjährigen aus Guatemala vorerst einstellen muss. Hintergrund sind Klagen von Anwälten mehrerer betroffener Kinder im Alter zwischen 10 und 17 Jahren. Die Richterin handelte in letzter Sekunde. Medienberichten nach war die Abschiebeaktion bereits im vollen Gange. Einige der Kinder saßen bereits in Flugzeugen, als sie den einstweiligen Stopp erwirkte.
Sonntag, 31. August
Trump will ein Kriegsministerium
Die Trump-Regierung arbeitet an Plänen, das Verteidigungsministerium in "Kriegsministerium" umzubenennen. Das berichtet das "Wall Street Journal" (WSJ) unter Berufung auf Regierungsmitarbeiter. Trump hat das Vorhaben seit Amtsantritt wiederholt angesprochen – am Montag erklärte er etwa, dass der Name einen "stärkeren Klang" habe. Zuletzt wurde der Name Kriegsministerium 1947 verwendet, 1949 erhielt die Behörde den Namen Verteidigungsministerium (Department of Defense).
Für die Umbenennung des Ministeriums braucht die Regierung eigentlich die Zustimmung des Kongresses, laut WSJ prüft die Trump-Regierung aber auch andere Wege. Intern soll die Regierung bereits seit der ersten Woche von Trumps zweiter Präsidentschaft an einem Gesetz arbeiten, auch die Ausrufung eines nationalen Notstands soll zur Durchsetzung des Vorhabens zwischenzeitlich diskutiert worden sein.
Laut Trump werde die Änderung in "den nächsten Wochen oder so" erfolgen. Bereits im April hatte Trump in Bezug auf die alte Bezeichnung als Kriegsminister erklärt, dass die Namensänderung erfolgt sei, "als wir ein bisschen politisch korrekt wurden". Der amtierende Verteidigungsminister Pete Hegseth äußerte sich ähnlich.
"Dumme Leute": Trump feuert Gärtner des Weißen Hauses
Donald Trump lässt den Rosengarten des Weißen Hauses umgestalten. Bei den Arbeiten ist es zu Schäden gekommen. Der US-Präsident überführt die Täter umgehend – und macht den Fall öffentlich.
Trump will Wahlrecht per Dekret ändern
US-Präsident Donald Trump will per präsidialer Verfügung eine Ausweispflicht für alle Wähler und ein weitgehendes Verbot der Briefwahl durchsetzen. "Eine Ausweispflicht muss Teil jeder einzelnen Stimme sein. Keine Ausnahmen!", erklärte Trump am Samstag auf seiner Online-Plattform Truth Social. Er werde zu diesem Zweck eine entsprechende Verfügung erlassen. Zudem solle es keine Briefwahl mehr geben, ausgenommen für Schwerkranke und weit entfernt stationierte Militärangehörige, fügte er hinzu.
Trump stellt seit Langem das US-Wahlsystem in Frage und behauptet fälschlicherweise, seine Niederlage gegen den Demokraten Joe Biden im Jahr 2020 sei das Ergebnis von massivem Betrug gewesen. Zudem erheben der Präsident und seine republikanischen Verbündeten unbelegte Behauptungen über eine angebliche massenhafte Stimmabgabe durch Nicht-Staatsbürger, was illegal ist und nur sehr selten vorkommt. Seit Jahren fordert Trump zudem ein Ende des Einsatzes von Wahlmaschinen und drängt stattdessen auf die Verwendung von Stimmzetteln aus Papier und die Auszählung per Hand. Wahlbeamten zufolge ist dieses Verfahren jedoch zeitaufwendig, teuer und weitaus ungenauer als die maschinelle Auszählung.
Samstag, 30. August
Chicago: Polizei darf nicht mit Nationalgarde zusammenarbeiten
Die Stadt Chicago will bei einem etwaigen Einsatz der Nationalgarde oder von Bundesbeamten durch US-Präsident Donald Trump nicht mit diesen kooperieren. Der Bürgermeister der Metropole, Brandon Johnson, unterzeichnete am Samstag eine entsprechende Anordnung. "Es geht darum, vorbereitet zu sein", sagte der Demokrat. Der Erlass solle den städtischen Mitarbeitern und allen Einwohnern Chicagos konkrete, klare Vorgaben dafür geben, "wie wir uns gegen diese Tyrannei wehren können".
Die Polizei von Chicago darf der Anordnung zufolge nicht mit dem Militär bei Patrouillen oder in Einwanderungsfragen zusammenarbeiten. Zudem müssen die Beamten ihre Dienstuniformen tragen und auf Masken verzichten, um sich klar von Bundeskräften zu unterscheiden. Das Präsidialamt in Washington kritisierte den Schritt. "Wenn sich diese Demokraten darauf konzentrieren würden, die Kriminalität in ihren eigenen Städten zu bekämpfen, anstatt mit PR-Gags den Präsidenten zu kritisieren, wären ihre Gemeinden viel sicherer", teilte eine Sprecherin mit.
