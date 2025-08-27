Newsblog zur US-Politik Richterin stoppt Abschiebung hunderter Kinder nach Guatemala
Eine Richterin stoppt die Abschiebung hunderter Kinder. Die US-Regierung will ein Ministerium umbenennen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Montag, 1. September
US-Richterin stoppt Abschiebung hunderter Kinder
Eine US-Richterin hat in letzter Minute die geplante Rückführung Hunderter unbegleiteter Kinder und Jugendlicher nach Guatemala vorerst gestoppt. Der Aufschub gilt zunächst für zwei Wochen, wie aus einer Anordnung eines Bundesgerichts in Washington hervorgeht.
Die Richterin ordnete an, dass die US-Regierung alle Abschiebungen von unbegleiteten Minderjährigen aus Guatemala vorerst einstellen muss. Hintergrund sind Klagen von Anwälten mehrerer betroffener Kinder im Alter zwischen 10 und 17 Jahren. Die Richterin handelte in letzter Sekunde. Medienberichten nach war die Abschiebeaktion bereits im vollen Gange. Einige der Kinder saßen bereits in Flugzeugen, als sie den einstweiligen Stopp erwirkte.
Sonntag, 31. August
Trump will ein Kriegsministerium
Die Trump-Regierung arbeitet an Plänen, das Verteidigungsministerium in "Kriegsministerium" umzubenennen. Das berichtet das "Wall Street Journal" (WSJ) unter Berufung auf Regierungsmitarbeiter. Trump hat das Vorhaben seit Amtsantritt wiederholt angesprochen – am Montag erklärte er etwa, dass der Name einen "stärkeren Klang" habe. Zuletzt wurde der Name Kriegsministerium 1947 verwendet, 1949 erhielt die Behörde den Namen Verteidigungsministerium (Department of Defense).
Für die Umbenennung des Ministeriums braucht die Regierung eigentlich die Zustimmung des Kongresses, laut WSJ prüft die Trump-Regierung aber auch andere Wege. Intern soll die Regierung bereits seit der ersten Woche von Trumps zweiter Präsidentschaft an einem Gesetz arbeiten, auch die Ausrufung eines nationalen Notstands soll zur Durchsetzung des Vorhabens zwischenzeitlich diskutiert worden sein.
Laut Trump werde die Änderung in "den nächsten Wochen oder so" erfolgen. Bereits im April hatte Trump in Bezug auf die alte Bezeichnung als Kriegsminister erklärt, dass die Namensänderung erfolgt sei, "als wir ein bisschen politisch korrekt wurden". Der amtierende Verteidigungsminister Pete Hegseth äußerte sich ähnlich.
"Dumme Leute": Trump feuert Gärtner des Weißen Hauses
Trump will Wahlrecht per Dekret ändern
US-Präsident Donald Trump will per präsidialer Verfügung eine Ausweispflicht für alle Wähler und ein weitgehendes Verbot der Briefwahl durchsetzen. "Eine Ausweispflicht muss Teil jeder einzelnen Stimme sein. Keine Ausnahmen!", erklärte Trump am Samstag auf seiner Online-Plattform Truth Social. Er werde zu diesem Zweck eine entsprechende Verfügung erlassen. Zudem solle es keine Briefwahl mehr geben, ausgenommen für Schwerkranke und weit entfernt stationierte Militärangehörige, fügte er hinzu.
Trump stellt seit Langem das US-Wahlsystem in Frage und behauptet fälschlicherweise, seine Niederlage gegen den Demokraten Joe Biden im Jahr 2020 sei das Ergebnis von massivem Betrug gewesen. Zudem erheben der Präsident und seine republikanischen Verbündeten unbelegte Behauptungen über eine angebliche massenhafte Stimmabgabe durch Nicht-Staatsbürger, was illegal ist und nur sehr selten vorkommt. Seit Jahren fordert Trump zudem ein Ende des Einsatzes von Wahlmaschinen und drängt stattdessen auf die Verwendung von Stimmzetteln aus Papier und die Auszählung per Hand. Wahlbeamten zufolge ist dieses Verfahren jedoch zeitaufwendig, teuer und weitaus ungenauer als die maschinelle Auszählung.
Samstag, 30. August
Chicago: Polizei darf nicht mit Nationalgarde zusammenarbeiten
Die Stadt Chicago will bei einem etwaigen Einsatz der Nationalgarde oder von Bundesbeamten durch US-Präsident Donald Trump nicht mit diesen kooperieren. Der Bürgermeister der Metropole, Brandon Johnson, unterzeichnete am Samstag eine entsprechende Anordnung. "Es geht darum, vorbereitet zu sein", sagte der Demokrat. Der Erlass solle den städtischen Mitarbeitern und allen Einwohnern Chicagos konkrete, klare Vorgaben dafür geben, "wie wir uns gegen diese Tyrannei wehren können".
Die Polizei von Chicago darf der Anordnung zufolge nicht mit dem Militär bei Patrouillen oder in Einwanderungsfragen zusammenarbeiten. Zudem müssen die Beamten ihre Dienstuniformen tragen und auf Masken verzichten, um sich klar von Bundeskräften zu unterscheiden. Das Präsidialamt in Washington kritisierte den Schritt. "Wenn sich diese Demokraten darauf konzentrieren würden, die Kriminalität in ihren eigenen Städten zu bekämpfen, anstatt mit PR-Gags den Präsidenten zu kritisieren, wären ihre Gemeinden viel sicherer", teilte eine Sprecherin mit.
Bernie Sanders fordert Rücktritt von Robert F. Kennedy Jr.
Bernie Sanders hat sich den wachsenden öffentlichen Forderungen nach einem Rücktritt von Donald Trumps Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. angeschlossen. Hintergrund sind die Entlassungen und Kündigungen bei der Gesundheitsbehörde CDC. In einem am Samstag in der "New York Times" veröffentlichten Beitrag beschuldigte der Senator aus Vermont Kennedy, "die Gesundheit des amerikanischen Volkes jetzt und in Zukunft zu gefährden", und fügte hinzu: "Er muss zurücktreten."
US-Richterin stoppt Trumps Schnellabschiebungen
Ein US-Bundesgericht hat am Freitag (Ortszeit) in Washington eine Regelung der Trump-Regierung zur beschleunigten Abschiebung von Migranten im Landesinneren für verfassungswidrig erklärt. Die zuständige Richterin Jia Cobb urteilte, Betroffene hätten ein "gewichtiges Freiheitsinteresse", das ein ordentliches Verfahren nach dem fünften Verfassungszusatz erfordere.
Die Regelung zielte darauf ab, Abschiebungen auch von Menschen zu ermöglichen, die bereits längere Zeit in den USA leben – ohne Anhörung vor Gericht. Bisher ist das eher bei Menschen der Fall, die an oder nahe der Grenze festgenommen werden. Die Regierung habe argumentiert, Migranten hätten kein Anrecht auf ein faires Verfahren – eine Auffassung, die Cobb als gefährlich zurückwies: Würde das gelten, könnte der Staat jeden unter diesem Vorwand abschieben.
