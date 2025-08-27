Newsblog zur US-Politik Richterin stoppt Abschiebung hunderter Kinder nach Guatemala

Die Trump-Regierung wollte hunderte unbegleitete Kinder nach Guatemala abschieben. (Quelle: Jessica Orellana/reuters)

Eine Richterin stoppt die Abschiebung hunderter Kinder. Die US-Regierung will ein Ministerium umbenennen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Montag, 1. September

US-Richterin stoppt Abschiebung hunderter Kinder

Eine US-Richterin hat in letzter Minute die geplante Rückführung Hunderter unbegleiteter Kinder und Jugendlicher nach Guatemala vorerst gestoppt. Der Aufschub gilt zunächst für zwei Wochen, wie aus einer Anordnung eines Bundesgerichts in Washington hervorgeht.

Die Richterin ordnete an, dass die US-Regierung alle Abschiebungen von unbegleiteten Minderjährigen aus Guatemala vorerst einstellen muss. Hintergrund sind Klagen von Anwälten mehrerer betroffener Kinder im Alter zwischen 10 und 17 Jahren. Die Richterin handelte in letzter Sekunde. Medienberichten nach war die Abschiebeaktion bereits im vollen Gange. Einige der Kinder saßen bereits in Flugzeugen, als sie den einstweiligen Stopp erwirkte.

Sonntag, 31. August

Trump will ein Kriegsministerium

Die Trump-Regierung arbeitet an Plänen, das Verteidigungsministerium in "Kriegsministerium" umzubenennen. Das berichtet das "Wall Street Journal" (WSJ) unter Berufung auf Regierungsmitarbeiter. Trump hat das Vorhaben seit Amtsantritt wiederholt angesprochen – am Montag erklärte er etwa, dass der Name einen "stärkeren Klang" habe. Zuletzt wurde der Name Kriegsministerium 1947 verwendet, 1949 erhielt die Behörde den Namen Verteidigungsministerium (Department of Defense).

Für die Umbenennung des Ministeriums braucht die Regierung eigentlich die Zustimmung des Kongresses, laut WSJ prüft die Trump-Regierung aber auch andere Wege. Intern soll die Regierung bereits seit der ersten Woche von Trumps zweiter Präsidentschaft an einem Gesetz arbeiten, auch die Ausrufung eines nationalen Notstands soll zur Durchsetzung des Vorhabens zwischenzeitlich diskutiert worden sein.

Laut Trump werde die Änderung in "den nächsten Wochen oder so" erfolgen. Bereits im April hatte Trump in Bezug auf die alte Bezeichnung als Kriegsminister erklärt, dass die Namensänderung erfolgt sei, "als wir ein bisschen politisch korrekt wurden". Der amtierende Verteidigungsminister Pete Hegseth äußerte sich ähnlich.

"Dumme Leute": Trump feuert Gärtner des Weißen Hauses

Donald Trump lässt den Rosengarten des Weißen Hauses umgestalten. Bei den Arbeiten ist es zu Schäden gekommen. Der US-Präsident überführt die Täter umgehend – und macht den Fall öffentlich.

