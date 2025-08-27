Newsblog zur US-Politik Chefin gefeuert: Spitzenbeamte verlassen US-Behörde

Susan Monarez führt das CDC nur einen Monat lang. Nach ihrer Entlassung legten Spitzenbeamte ihr Amt nieder. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Michael Brochstein/imago)

Bei der Gesundheitsbehörde CDC gibt es Proteste gegen die Entlassung der Chefin. Mexiko bittet die Trump-Regierung um das Geld eines Drogenbosses. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Donnerstag, 28. August

Protest bei oberster US-Gesundheitsbehörde

Die Direktorin der obersten Gesundheitsbehörde des Landes (CDC) ist nach weniger als einem Monat im Amt gefeuert worden. "Susan Monarez ist nicht mehr Direktorin der Centers for Disease Control and Prevention. Wir danken ihr für ihren engagierten Dienst am amerikanischen Volk", schrieb das US-Gesundheitsministerium in einer Erklärung, die in den sozialen Medien veröffentlicht wurde. Sie selbst gab keinen Kommentar ab.

Als Folge legten aber mehrere ihrer führenden Mitarbeiter ihr Amt nieder: Dr. Debra Houry, die leitende Ärztin, Dr. Daniel Jernigan, der Direktor des Nationalen Zentrums für neu auftretende und zoonotische Infektionskrankheiten, und Dr. Demetre Daskalakis, MD, der Direktor des Nationalen Zentrums für Immunisierung und Atemwegserkrankungen. "Ich bin nicht mehr in der Lage, dieses Amt zu bekleiden, weil die öffentliche Gesundheitsversorgung immer mehr als Waffe benutzt wird", sagte Dr. Demetre Daskalakis laut dem britischen "Guardian".

Mittwoch, 27. August

"El Mayo" vor US-Gericht: Mexiko hätte gerne Geld von den USA

Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum hat die US-Behörden zur Übergabe des konfiszierten Vermögens des verurteilten mexikanischen Drogenbosses Ismael "El Mayo" Zambada an Mexiko aufgerufen. "Sollte die US-Regierung Kapital wiederbeschaffen, würden wir sie darum bitten, es an Mexiko für die ärmsten Menschen zu geben", sagte Sheinbaum am Mittwoch vor Journalisten in Mexiko-Stadt.

Der in den USA inhaftierte Zambada hatte sich am Montag vor Gericht des Mordes und Drogenhandels schuldig bekannt. Der Mitbegründer des berüchtigten Sinaloa-Kartells muss damit nach Angaben der US-Justizministerin Pam Bondi den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen. Außerdem stimmte Zambada zu, dass die US-Behörden 15 Milliarden Dollar (rund 12,8 Milliarden Euro) an Wert beschlagnahmen, die er durch Drogengeschäfte angehäuft hatte. Dieses Vermögen will Sheinbaum nun an Mexikos Arme verteilen.

Zambada war im Juli 2024 in der texanischen Grenzstadt El Paso festgenommen worden, nachdem er dort gemeinsam mit einem Sohn von Sinaloa-Mitgründer Joaquín "El Chapo" Guzmán in einem Privatflugzeug gelandet war. Zambada sagte danach aus, er sei in eine Falle gelockt, entführt und mit Gewalt in das Flugzeug gezwungen worden. Der häufig als "El Mayo" bezeichnete Zambada hatte in den 90er Jahren zusammen mit dem ebenfalls in den USA inhaftierten "El Chapo" Guzmán das Sinaloa-Kartell gegründet. Jahrzehntelang konnte er den Fahndern entwischen, die USA hatten ein Kopfgeld von 15 Millionen Dollar ausgesetzt.

