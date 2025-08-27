Newsblog zur US-Politik Trump: "Ich bin sehr enttäuscht von Präsident Putin"
Trump zeigt sich enttäuscht von Putin. Ein US-Richter entscheidet gegen den Präsidenten. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Dienstag, 2. September
Trump-Regierung: "Tödlicher Schlag" gegen Drogen-Schiff
Die USA haben Außenminister Marco Rubio zufolge einen "tödlichen Schlag" gegen ein mit Drogen beladenes Schiff ausgeführt, das aus Venezuela ausgelaufen war. Eine für Drogenterrorismus bekannte Organisation habe das Schiff betrieben, schrieb er auf der Plattform X.
Kurz zuvor hatte US-Präsident Donald Trump bei einer Pressekonferenz ohne konkrete Details gesagt, dass die Vereinigten Staaten ein Boot mit Drogen an Bord ausgeschaltet hätten. Mehr dazu lesen Sie hier.
"Wir greifen ein": Trump droht mehreren Städten
US-Präsident Donald Trump hat ein Einschreiten gegen angeblich ausufernde Kriminalität in Chicago im US-Bundesstaat Illinois angekündigt. "Wir greifen ein", sagte der Republikaner im Weißen Haus. Trump sagte nicht, was er genau plant, wie weit diese Pläne gediehen sind, ob die Nationalgarde eingesetzt wird und wann die Aktion starten könnte.
Er habe das Recht dazu, weil er die Pflicht habe, dieses Land zu schützen, sagte Trump. Dazu gehöre auch die Stadt Baltimore (US-Bundesstaat Maryland). Beide Städte liegen in Bundesstaaten, die von Demokraten geführt werden.
Trump erwähnte zugleich, er würde sich freuen, wenn der Gouverneur von Illinois, JB Pritzker, ihn um Hilfe für Chicago bitten würde. Man werde es aber unabhängig davon trotzdem tun, machte der Präsident klar. Pritzker stemmt sich gegen ein Eingreifen Trumps und wirft ihm vor, politische Rivalen einzuschüchtern. Chicago wäre die dritte Stadt, in die der Präsident eingreift - nach Los Angeles und der Hauptstadt Washington.
Trump zeigt sich enttäuscht von Putin
US-Präsident Donald Trump zeigt sich ernüchtert von Russlands Staatschef Wladimir Putin. "Ich bin sehr enttäuscht von Präsident Putin, das kann ich sagen, und wir werden etwas tun, um den Menschen zu helfen, zu leben", sagt er in einem Radio-Interview. Details, wie den Menschen in der Ukraine geholfen werden soll, nennt er nicht.
Trump: Raumfahrtkommando wird nach Alabama umziehen
Das Raumfahrtkommando der Vereinigten Staaten wird nach Huntsville im Bundesstaat Alabama umziehen. Das erklärte Trump am Dienstag im Weißen Haus. Zuvor war die Behörde in Colorado Springs in Colorado untergebracht.
Das "Space Command" gilt als elftes Führungskommando des US-Militärs, zu denen unter anderem auch Kommandos für die Militäraktivitäten in Europa und Afrika oder für Cyber-Aufgaben zählen.
Das Weltraumkommando ist Teil der US-Streitkräfte und untersteht dem Verteidigungsministerium. Zu den Hauptaufgaben zählen unter anderem die Überwachung von Objekten im Weltraum mittels Satelliten, die Unterstützung anderer US-Streitkräfte wie der Air Force und der Navy sowie die rechtzeitige Warnung vor Raketenangriffen.
Richter: Nationalgarde-Entsendung war illegal
Die Entsendung der Nationalgarde im Juni nach Los Angeles durch US-Präsident Donald Trump war illegal. Das hat ein US-Bundesgericht am Dienstag entschieden. Trump habe kein Recht gehabt, das US-Militär für Polizei-Aufgaben im eigenen Land zu nutzen, entschied Richter Charles Breyer.
Kalifornien hatte sich vehement gegen die Entsendung der Truppen nach Los Angeles gewehrt. Der Richter entschied nun zugunsten des Bundesstaates: "Es gab zu dieser Zeit Proteste in Los Angeles und einige Demonstranten wurden gewalttätig. Allerdings gab es weder eine Rebellion, noch war die Polizei vor Ort unfähig, das Gesetz durchzusetzen."
Angesichts von Trumps Drohung, die Nationalgarde in weitere demokratisch regierte Städte wie Chicago zu schicken, warnte Breyer, Trump würde möglicherweise eine "nationale Polizeieinheit unter Führung des Präsidenten" schaffen.
Unternehmer warnt vor Finanzkrise in den USA
Milliardär Ray Dalio sieht Parallelen zur Weltlage in den 1930er-Jahren – und beklagt eine Mauer des Schweigens unter Investoren. Worin er die Ursachen dafür sieht, lesen Sie hier.
Trumps Kryptowährung bricht ein
Am heutigen Tag ging der Digitalwährungs-Token World Liberty Financial (WLFI) zum ersten Mal in den Handel. Hinter der Kryptowährung steht die Familie des US-Präsidenten Donald Trump, der selbst schon lange ein großer Fan neuer Digitalwährungen ist. So wohl auch seiner eigenen. Trotz erheblicher Einbußen am ersten Börsentag bescherte der Handelsstart der Trump-Familie wohl zusätzliche Milliarden.
Der Preis des Tokens WLFI stieg zunächst um 17 Prozent auf rund 33 US-Cent – und rutschte dann um gut 19 Prozent auf 22,69 US-Cent ab. Frühe Investoren hatten jedoch Tokens zu einem Stückpreis von 1,5 Cent erworben, somit verschaffte ihnen allein der erste Handelskurs von 24 Cent einen saftigen Gewinn.
