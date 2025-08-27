Newsblog zur US-Politik Trump: "Ich bin sehr enttäuscht von Präsident Putin"

Trump zeigt sich enttäuscht von Putin. Ein US-Richter entscheidet gegen den Präsidenten. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Dienstag, 2. September

Trump-Regierung: "Tödlicher Schlag" gegen Drogen-Schiff

Die USA haben Außenminister Marco Rubio zufolge einen "tödlichen Schlag" gegen ein mit Drogen beladenes Schiff ausgeführt, das aus Venezuela ausgelaufen war. Eine für Drogenterrorismus bekannte Organisation habe das Schiff betrieben, schrieb er auf der Plattform X.

Kurz zuvor hatte US-Präsident Donald Trump bei einer Pressekonferenz ohne konkrete Details gesagt, dass die Vereinigten Staaten ein Boot mit Drogen an Bord ausgeschaltet hätten. Mehr dazu lesen Sie hier.

"Wir greifen ein": Trump droht mehreren Städten

US-Präsident Donald Trump hat ein Einschreiten gegen angeblich ausufernde Kriminalität in Chicago im US-Bundesstaat Illinois angekündigt. "Wir greifen ein", sagte der Republikaner im Weißen Haus. Trump sagte nicht, was er genau plant, wie weit diese Pläne gediehen sind, ob die Nationalgarde eingesetzt wird und wann die Aktion starten könnte.

Er habe das Recht dazu, weil er die Pflicht habe, dieses Land zu schützen, sagte Trump. Dazu gehöre auch die Stadt Baltimore (US-Bundesstaat Maryland). Beide Städte liegen in Bundesstaaten, die von Demokraten geführt werden.

Trump erwähnte zugleich, er würde sich freuen, wenn der Gouverneur von Illinois, JB Pritzker, ihn um Hilfe für Chicago bitten würde. Man werde es aber unabhängig davon trotzdem tun, machte der Präsident klar. Pritzker stemmt sich gegen ein Eingreifen Trumps und wirft ihm vor, politische Rivalen einzuschüchtern. Chicago wäre die dritte Stadt, in die der Präsident eingreift - nach Los Angeles und der Hauptstadt Washington.

Trump zeigt sich enttäuscht von Putin

US-Präsident Donald Trump zeigt sich ernüchtert von Russlands Staatschef Wladimir Putin. "Ich bin sehr enttäuscht von Präsident Putin, das kann ich sagen, und wir werden etwas tun, um den Menschen zu helfen, zu leben", sagt er in einem Radio-Interview. Details, wie den Menschen in der Ukraine geholfen werden soll, nennt er nicht.

Trump: Raumfahrtkommando wird nach Alabama umziehen

Das Raumfahrtkommando der Vereinigten Staaten wird nach Huntsville im Bundesstaat Alabama umziehen. Das erklärte Trump am Dienstag im Weißen Haus. Zuvor war die Behörde in Colorado Springs in Colorado untergebracht.

Das "Space Command" gilt als elftes Führungskommando des US-Militärs, zu denen unter anderem auch Kommandos für die Militäraktivitäten in Europa und Afrika oder für Cyber-Aufgaben zählen.