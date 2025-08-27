Newsblog zur US-Politik Drogenboss "El Mayo" vor Gericht: Mexiko bittet USA um Geld

Claudia Sheinbaum: Die mexikanische Präsidentin will das Geld "für die ärmsten Menschen". (Quelle: Luis Barron/imago-images-bilder)

Mexiko bittet die Trump-Regierung um das Geld eines Drogenbosses. Der Hauptbahnhof der US-Hauptstadt soll unter staatliche Kontrolle gestellt werden. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mittwoch, 27. August

"El Mayo" vor US-Gericht: Mexiko hätte gerne Geld von den USA

Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum hat die US-Behörden zur Übergabe des konfiszierten Vermögens des verurteilten mexikanischen Drogenbosses Ismael "El Mayo" Zambada an Mexiko aufgerufen. "Sollte die US-Regierung Kapital wiederbeschaffen, würden wir sie darum bitten, es an Mexiko für die ärmsten Menschen zu geben", sagte Sheinbaum am Mittwoch vor Journalisten in Mexiko-Stadt.

Der in den USA inhaftierte Zambada hatte sich am Montag vor Gericht des Mordes und Drogenhandels schuldig bekannt. Der Mitbegründer des berüchtigten Sinaloa-Kartells muss damit nach Angaben der US-Justizministerin Pam Bondi den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen. Außerdem stimmte Zambada zu, dass die US-Behörden 15 Milliarden Dollar (rund 12,8 Milliarden Euro) an Wert beschlagnahmen, die er durch Drogengeschäfte angehäuft hatte. Dieses Vermögen will Sheinbaum nun an Mexikos Arme verteilen.

Zambada war im Juli 2024 in der texanischen Grenzstadt El Paso festgenommen worden, nachdem er dort gemeinsam mit einem Sohn von Sinaloa-Mitgründer Joaquín "El Chapo" Guzmán in einem Privatflugzeug gelandet war. Zambada sagte danach aus, er sei in eine Falle gelockt, entführt und mit Gewalt in das Flugzeug gezwungen worden. Der häufig als "El Mayo" bezeichnete Zambada hatte in den 90er Jahren zusammen mit dem ebenfalls in den USA inhaftierten "El Chapo" Guzmán das Sinaloa-Kartell gegründet. Jahrzehntelang konnte er den Fahndern entwischen, die USA hatten ein Kopfgeld von 15 Millionen Dollar ausgesetzt.

US-Administration übernimmt Kontrolle über Union Station

Die US-Regierung hat die Verwaltung der Union Station in Washington, D.C., vom Fernverkehrsunternehmen Amtrak übernommen. Verkehrsminister Sean Duffy erklärte am Mittwoch, dass die Entscheidung getroffen wurde, um die Hauptverkehrsdrehscheibe der Stadt zu sanieren, da sie "in einen Zustand des Verfalls geraten" sei. Er betonte, dass Union Station "ein Punkt des Stolzes" für Washington sein sollte, und fügte hinzu: "Indem wir das Management der Station zurückerlangen, werden wir helfen, diese Stadt sicher und schön zu machen."

Präsident Donald Trump habe laut Duffy deutlich gemacht, dass er Union Station wieder "schön" und den Verkehr wieder "sicher" haben möchte. Dies sei Teil seiner Bemühungen, die Hauptstadt der Vereinigten Staaten zu verschönern und sicherer zu gestalten.