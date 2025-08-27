Newsblog zur US-Politik Drogenboss "El Mayo" vor Gericht: Mexiko bittet USA um Geld
Mexiko bittet die Trump-Regierung um das Geld eines Drogenbosses. Der Hauptbahnhof der US-Hauptstadt soll unter staatliche Kontrolle gestellt werden. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Mittwoch, 27. August
"El Mayo" vor US-Gericht: Mexiko hätte gerne Geld von den USA
Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum hat die US-Behörden zur Übergabe des konfiszierten Vermögens des verurteilten mexikanischen Drogenbosses Ismael "El Mayo" Zambada an Mexiko aufgerufen. "Sollte die US-Regierung Kapital wiederbeschaffen, würden wir sie darum bitten, es an Mexiko für die ärmsten Menschen zu geben", sagte Sheinbaum am Mittwoch vor Journalisten in Mexiko-Stadt.
Der in den USA inhaftierte Zambada hatte sich am Montag vor Gericht des Mordes und Drogenhandels schuldig bekannt. Der Mitbegründer des berüchtigten Sinaloa-Kartells muss damit nach Angaben der US-Justizministerin Pam Bondi den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen. Außerdem stimmte Zambada zu, dass die US-Behörden 15 Milliarden Dollar (rund 12,8 Milliarden Euro) an Wert beschlagnahmen, die er durch Drogengeschäfte angehäuft hatte. Dieses Vermögen will Sheinbaum nun an Mexikos Arme verteilen.
Zambada war im Juli 2024 in der texanischen Grenzstadt El Paso festgenommen worden, nachdem er dort gemeinsam mit einem Sohn von Sinaloa-Mitgründer Joaquín "El Chapo" Guzmán in einem Privatflugzeug gelandet war. Zambada sagte danach aus, er sei in eine Falle gelockt, entführt und mit Gewalt in das Flugzeug gezwungen worden. Der häufig als "El Mayo" bezeichnete Zambada hatte in den 90er Jahren zusammen mit dem ebenfalls in den USA inhaftierten "El Chapo" Guzmán das Sinaloa-Kartell gegründet. Jahrzehntelang konnte er den Fahndern entwischen, die USA hatten ein Kopfgeld von 15 Millionen Dollar ausgesetzt.
US-Administration übernimmt Kontrolle über Union Station
Die US-Regierung hat die Verwaltung der Union Station in Washington, D.C., vom Fernverkehrsunternehmen Amtrak übernommen. Verkehrsminister Sean Duffy erklärte am Mittwoch, dass die Entscheidung getroffen wurde, um die Hauptverkehrsdrehscheibe der Stadt zu sanieren, da sie "in einen Zustand des Verfalls geraten" sei. Er betonte, dass Union Station "ein Punkt des Stolzes" für Washington sein sollte, und fügte hinzu: "Indem wir das Management der Station zurückerlangen, werden wir helfen, diese Stadt sicher und schön zu machen."
Präsident Donald Trump habe laut Duffy deutlich gemacht, dass er Union Station wieder "schön" und den Verkehr wieder "sicher" haben möchte. Dies sei Teil seiner Bemühungen, die Hauptstadt der Vereinigten Staaten zu verschönern und sicherer zu gestalten.
Duffy erwähnte auch ein Schreiben an Amtrak im März, in dem er eine aktualisierte Sicherheitsstrategie für die Station angefordert hatte. Die Maßnahme ist Teil einer breiteren Initiative der Trump-Administration zur Eindämmung von Gewaltverbrechen in Washington, D.C. Und das, obwohl lokale Polizeistatistiken einen Rückgang dieser Verbrechen verzeichnen. Trump hingegen behauptet weiterhin, dass diese Zahlen manipuliert seien, ohne jedoch Beweise vorzulegen.
Wegen Trump-Kritik? Behörde entlässt Mitarbeiter
Die US-Katastrophenschutzbehörde Fema (Federal Emergency Management Agency) hat offenbar mehrere Mitarbeiter entlassen, die zuvor in einem offenen Brief Kritik an der Behördenleitung geäußert hatten. Das berichtet der "Spiegel". Demnach hatte die Fema schon im Juli 139 Mitarbeiter freigestellt, die die Politik des US-Präsidenten Donald Trump kritisiert hatten. "Wir können bestätigen, dass mehrere Fema-Mitarbeiter, die öffentlich die sogenannte Katrina-Erklärung unterzeichnet haben, freigestellt wurden", erklärte die Organisation Stand Up for Science in einer Stellungnahme zu den jüngsten Entlassungen.
In dem offenen Brief hatten aktuelle und frühere Fema-Mitarbeiter den Kongress gewarnt, dass die mangelnde Erfahrung der von der Trump-Regierung eingesetzten Führungskräfte zu einer Katastrophe ähnlichen Ausmaßes führen könnte wie Hurrikan Katrina. Der Wirbelsturm löste im August 2005 verheerende Überflutungen in der Stadt New Orleans aus, mehr als 1.800 Menschen starben. Der Pressesprecher der Katastrophenschutzbehörde erklärte dagegen laut "Spiegel", dass die Behörde durch Bürokratie behindert werde und die Trump-Regierung ihre Reform zu einer Priorität gemacht habe.
Etwa 2.000 Mitarbeiter – rund ein Drittel der Belegschaft – haben die Fema in diesem Jahr bereits durch Entlassungen, Abfindungen oder vorzeitige Pensionierungen verlassen. Zudem plant die Trump-Regierung eine Kürzung der Fördermittel um etwa eine Milliarde Dollar.
USA drohen der EU mit Sanktionen: Schluss mit Appeasement
Die USA drohen der EU mit Sanktionen und neuen Zöllen. Angeblich ist die Meinungsfreiheit auf dem Kontinent bedroht. Brüssel muss jetzt endlich Härte zeigen, kommentiert t-online-Redakteur Martin Küper.
Trump irritiert mit Worten über Justizministerin Bondi
Vor einer Kabinettssitzung am Montag (Ortszeit) im Weißen Haus hat US-Präsident Donald Trump mit einer Bezugnahme auf seine Justizministerin Pam Bondi Irritationen ausgelöst. In dem öffentlich übertragenen Teil der Sitzung äußerte sich Trump zunächst abfällig über den demokratischen Senator Chuck Schumer, der die Minderheit der Demokraten im Senat führt. "Ich habe diesen armen, dummen Chuck Schumer gesehen. Der Kerl sieht aus, als wäre er um hundert Jahre gealtert", sagte Trump und löste damit Gelächter in seiner Ministerrunde aus.
"Ich will jetzt aber nicht über Äußerlichkeiten sprechen", fuhr Trump fort. "Äußerlichkeiten zählen ja nicht, richtig? In der Politik ist es wirklich egal, wie man aussieht", sagte Trump, bevor er auf die anwesende Justizministerin zu sprechen kam. "Schaut euch Pam an, ich würde nie sagen, dass sie schön ist, das wäre das Ende meiner Karriere", witzelte Trump, der bereits wegen sexuellen Missbrauchs zivilrechtlich verurteilt wurde und dem weitere Frauen vorwerfen, sie belästigt und genötigt zu haben. Diese in sozialen Medien verbreiteten Aufnahmen zeigen die jüngste Szene am Kabinettstisch:
In sozialen Medien lösten Trumps Worte über Bondi Kritik aus. "Warum ist 'schön' das erste Wort, das Trump in den Sinn kommt, wenn er über eine blonde Frau spricht?", zitierte der "Irish Star" einen Nutzer der Plattform X. Ein anderer schrieb, an Trump gewandt: "So bist du halt, ein Widerling".
Ábrego García: US-Gericht stoppt Abschiebung nach Uganda
Im Fall des im März irrtümlich nach El Salvador abgeschobenen und später in den USA inhaftierten Migranten Kilmar Ábrego García hat ein Bundesgericht nun dessen geplante Abschiebung nach Uganda vorübergehend gestoppt. Ábrego Garcías Anwälte reichten am Montag Klage gegen eine Abschiebung in das afrikanische Land ein, nachdem der 30-Jährige kurz zuvor in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland von der Einwanderungspolizei (ICE) erneut festgenommen wurde.
Ábrego García war im Juni in die USA zurückgebracht und erst in der vergangenen Woche auf richterliche Anweisung freigelassen worden. Am Montag gab Heimatschutzministerin Kristi Noem im Onlinedienst X Ábrego Garcías erneute Festnahme bekannt. Das Heimatschutzministerium erklärte, er werde "nun auf seine Abschiebung nach Uganda vorbereitet". Ugandas Regierung hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, im Rahmen eines Migrationsabkommens abgelehnte Asylbewerber aus den USA aufzunehmen.
