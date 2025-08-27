Newsblog zur US-Politik Grönland: USA empfehlen Dänemark, sich "zu beruhigen"
Die USA verstehen die Aufregung in Dänemark nicht. Mexiko bittet die Trump-Regierung um das Geld eines Drogenbosses. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Donnerstag, 28. August
USA empfehlen Dänemark, sich wegen Grönland "zu beruhigen"
Die US-Regierung hat Vorwürfe möglicher Einflussoperationen in Grönland heruntergespielt und Dänemark zur Besonnenheit aufgefordert. Ein Sprecher des Weißen Hauses erklärte: "Wir denken, dass sich die Dänen beruhigen müssen." Hintergrund ist die Einbestellung eines US-Diplomaten durch die dänische Regierung, nachdem die Rundfunkanstalt DR Hinweise auf verdeckte US-Aktivitäten in Grönland veröffentlicht hatte.
Ziel der US-Operation sei demnach gewesen, Unterstützer für eine Abspaltung von Dänemark zu gewinnen. Wer hinter der mutmaßlichen Operation steht, ist unklar. Dänemarks Außenminister Lars Løkke Rasmussen sprach von einem "inakzeptablen" Eingriff in die inneren Angelegenheiten des Königreichs. Der dänische Geheimdienst PET warnt seit Längerem vor gezielten Kampagnen zur Destabilisierung der Beziehungen zu Grönland.
US-Präsident Trump hatte mehrfach geäußert, Grönland übernehmen zu wollen. Vizepräsident JD Vance hatte Dänemark zuvor mangelndes Engagement in der Arktisregion vorgeworfen.
Zölle gegen Indien treten in Kraft
Die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Verdopplung der Zölle auf Importe aus Indien tritt in Kraft. Die US-Regierung begründet den Schritt mit Indiens Käufen von russischem Öl. Zu dem bestehenden Zoll von 25 Prozent kommt eine Strafabgabe in gleicher Höhe hinzu. Damit steigen die Abgaben auf bis zu 50 Prozent. Betroffen sind Waren wie Kleidung, Edelsteine, Schuhe und Möbel. Die hohen Zölle bedrohen nach Angaben von Experten vor allem kleinere Exportunternehmen und bis zu zwei Millionen Arbeitsplätze in Indien.
Protest bei oberster US-Gesundheitsbehörde
Die Direktorin der obersten Gesundheitsbehörde des Landes (CDC) ist nach weniger als einem Monat im Amt gefeuert worden. "Susan Monarez ist nicht mehr Direktorin der Centers for Disease Control and Prevention. Wir danken ihr für ihren engagierten Dienst am amerikanischen Volk", schrieb das US-Gesundheitsministerium in einer Erklärung, die in den sozialen Medien veröffentlicht wurde.
Sie selbst gab keinen Kommentar ab. Ihr Anwalt meldete sich aber später zu Wort und schrieb: "Frau Monarez hat weder gekündigt noch eine Kündigung erhalten." Sie habe sich aber dagegen gewehrt, einfach ihre Unterschrift ungeprüft unter unwissenschaftliche Maßnahmen zu setzen.
Als Folge legten aber mehrere ihrer führenden Mitarbeiter ihr Amt nieder: Dr. Debra Houry, die leitende Ärztin, Dr. Daniel Jernigan, der Direktor des Nationalen Zentrums für neu auftretende und zoonotische Infektionskrankheiten, und Dr. Demetre Daskalakis, MD, der Direktor des Nationalen Zentrums für Immunisierung und Atemwegserkrankungen. "Ich bin nicht mehr in der Lage, dieses Amt zu bekleiden, weil die öffentliche Gesundheitsversorgung immer mehr als Waffe benutzt wird", sagte Dr. Demetre Daskalakis laut dem britischen "Guardian".
Mittwoch, 27. August
"El Mayo" vor US-Gericht: Mexiko hätte gerne Geld von den USA
Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum hat die US-Behörden zur Übergabe des konfiszierten Vermögens des verurteilten mexikanischen Drogenbosses Ismael "El Mayo" Zambada an Mexiko aufgerufen. "Sollte die US-Regierung Kapital wiederbeschaffen, würden wir sie darum bitten, es an Mexiko für die ärmsten Menschen zu geben", sagte Sheinbaum am Mittwoch vor Journalisten in Mexiko-Stadt.
Der in den USA inhaftierte Zambada hatte sich am Montag vor Gericht des Mordes und Drogenhandels schuldig bekannt. Der Mitbegründer des berüchtigten Sinaloa-Kartells muss damit nach Angaben der US-Justizministerin Pam Bondi den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen. Außerdem stimmte Zambada zu, dass die US-Behörden 15 Milliarden Dollar (rund 12,8 Milliarden Euro) an Werten beschlagnahmen, die er durch Drogengeschäfte angehäuft hatte. Dieses Vermögen will Sheinbaum nun an Mexikos Arme verteilen.
Zambada war im Juli 2024 in der texanischen Grenzstadt El Paso festgenommen worden, nachdem er dort gemeinsam mit einem Sohn von Sinaloa-Mitgründer Joaquín "El Chapo" Guzmán in einem Privatflugzeug gelandet war. Zambada sagte danach aus, er sei in eine Falle gelockt, entführt und mit Gewalt in das Flugzeug gezwungen worden. Der häufig als "El Mayo" bezeichnete Zambada hatte in den 90er Jahren zusammen mit dem ebenfalls in den USA inhaftierten Joaquín "El Chapo" Guzmán das Sinaloa-Kartell gegründet. Jahrzehntelang konnte er sich den Fahndern entziehen, die USA hatten ein Kopfgeld von 15 Millionen Dollar ausgesetzt.
US-Administration übernimmt Kontrolle über Union Station
Die US-Regierung hat die Verwaltung der Union Station in Washington, D.C., vom Fernverkehrsunternehmen Amtrak übernommen. Verkehrsminister Sean Duffy erklärte am Mittwoch, dass die Entscheidung getroffen wurde, um die Hauptverkehrsdrehscheibe der Stadt zu sanieren, da sie "in einen Zustand des Verfalls geraten" sei. Er betonte, dass Union Station "ein Punkt des Stolzes" für Washington sein sollte, und fügte hinzu: "Indem wir das Management der Station zurückerlangen, werden wir helfen, diese Stadt sicher und schön zu machen."
Präsident Donald Trump habe laut Duffy deutlich gemacht, dass die Übernahme der Union Station Teil seiner Bemühungen sei, die Hauptstadt der Vereinigten Staaten zu verschönern und sicherer zu gestalten.
Duffy erwähnte auch ein Schreiben an Amtrak im März, in dem er eine aktualisierte Sicherheitsstrategie für die Station angefordert hatte. Die Maßnahme ist Teil einer breiteren Initiative der Trump-Administration zur Eindämmung von Gewaltverbrechen in Washington, D.C. Diese wird durchgeführt, obwohl lokale Polizeistatistiken einen Rückgang dieser Verbrechen verzeichnen. Trump hingegen behauptet weiterhin, dass die Zahlen manipuliert seien, ohne Beweise dafür vorzulegen.
Wegen Trump-Kritik? Behörde entlässt Mitarbeiter
Die US-Katastrophenschutzbehörde Fema (Federal Emergency Management Agency) hat offenbar mehrere Mitarbeiter entlassen, die zuvor in einem offenen Brief Kritik an der Behördenleitung geäußert hatten. Das berichtet der "Spiegel". Demnach hatte die Fema schon im Juli 139 Mitarbeiter freigestellt, die die Politik des US-Präsidenten Donald Trump kritisiert hatten. "Wir können bestätigen, dass mehrere Fema-Mitarbeiter, die öffentlich die sogenannte Katrina-Erklärung unterzeichnet haben, freigestellt wurden", erklärte die Organisation Stand Up for Science in einer Stellungnahme zu den jüngsten Entlassungen.
