Newsblog zur US-Politik Entlassene Fed-Vorständin verklagt Trump

Lisa Cook: Die Fed-Vorständin wehrt sich gegen ihre Entlassung durch Donald Trump. (Archivfoto) (Quelle: Ken Cedeno/ap)

News folgen Artikel teilen

Eine Ökonomin verklagt Donald Trump wegen ihrer Entlassung. Portugals Präsident schießt gegen den Präsidenten. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Donnerstag, 28. August

Loading...

Während sie einen Waldbrand bekämpften: US-Beamte führen Feuerwehrleute ab

Während des Einsatzes gegen einen Waldbrand in Washington kommt es zu dramatischen Szenen: Bundesbeamte nehmen Fachkräfte eines privaten Löschteams fest. Mehr dazu lesen Sie hier.

Entlassene Fed-Vorständin Cook verklagt Trump

Die entlassene Vorständin der US-Zentralbank Fed, Lisa Cook, will gegen ihre Entlassung vorgehen und hat eine Klage gegen US-Präsident Donald Trump angekündigt. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. In einem 24-seitigen Schriftsatz, der der "New York Times" vorliegt, nannten Cooks Anwälte das Vorgehen "beispiellos und illegal" und forderten die sofortige Wiedereinsetzung der Ökonomin.

Trump hatte am Montag die Entlassung Cooks wegen des Vorwurfs des Hypothekenbetrugs verkündet und damit Sorgen über die Unabhängigkeit der US-Notenbank ausgelöst. Cook wehrt sich jedoch gegen ihre Abberufung.

Cooks Anwalt hatte bereits zuvor erklärt, Trump fehle die Befugnis, Cook aus der politisch unabhängigen Fed zu entlassen. "Sein Versuch, sie zu feuern, der sich allein auf ein Empfehlungsschreiben stütze, entbehre jeder sachlichen oder rechtlichen Grundlage", hieß es in einer Erklärung.

Portugiesischer Präsident: Trump ist eine Handpuppe Putins

Portugals Präsident Marcelo Rebelo de Sousa hat am Mittwoch bei einer Rede US-Präsident Donald Trump "objektiv" betrachtet als "sowjetischen oder russischen Agenten" bezeichnet. Auf X wurden Mitschnitte von der Rede geteilt.

Wie de Sousa im Anschluss spezifizierte, wolle er damit nicht sagen, dass es eine direkte Verbindung von Russland zu Trump gebe. Stattdessen habe er zum Ausdruck bringen wollen, dass die Entscheidungen der US-Administration unter Donald Trump Russland bevorteilt hätten.

Der 76-jährige de Sousa ist seit 2016 Präsident Portugals. Er ist Mitglied der Mitte-Rechts-Partei "Partido Social Democrata". Das Präsidentenamt verfügt in Portugal über mehr Macht als in Deutschland, ist aber trotzdem eher repräsentativer Natur.

Trump feuert Chef der Eisenbahnaufsicht