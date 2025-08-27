Newsblog zur US-Politik Entlassene Fed-Vorständin verklagt Trump
Eine Ökonomin verklagt Donald Trump wegen ihrer Entlassung. Portugals Präsident schießt gegen den Präsidenten. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Entlassene Fed-Vorständin Cook verklagt Trump
- Portugiesischer Präsident: Trump ist eine Handpuppe Putins
- USA empfehlen Dänemark, sich wegen Grönland "zu beruhigen"
- "El Mayo" vor US-Gericht: Mexiko hätte gerne Geld von den USA
- US-Administration übernimmt Kontrolle über Union Station
- Ábrego García: US-Gericht stoppt Abschiebung nach Uganda
Donnerstag, 28. August
Während sie einen Waldbrand bekämpften: US-Beamte führen Feuerwehrleute ab
Während des Einsatzes gegen einen Waldbrand in Washington kommt es zu dramatischen Szenen: Bundesbeamte nehmen Fachkräfte eines privaten Löschteams fest. Mehr dazu lesen Sie hier.
Entlassene Fed-Vorständin Cook verklagt Trump
Die entlassene Vorständin der US-Zentralbank Fed, Lisa Cook, will gegen ihre Entlassung vorgehen und hat eine Klage gegen US-Präsident Donald Trump angekündigt. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. In einem 24-seitigen Schriftsatz, der der "New York Times" vorliegt, nannten Cooks Anwälte das Vorgehen "beispiellos und illegal" und forderten die sofortige Wiedereinsetzung der Ökonomin.
Trump hatte am Montag die Entlassung Cooks wegen des Vorwurfs des Hypothekenbetrugs verkündet und damit Sorgen über die Unabhängigkeit der US-Notenbank ausgelöst. Cook wehrt sich jedoch gegen ihre Abberufung.
Cooks Anwalt hatte bereits zuvor erklärt, Trump fehle die Befugnis, Cook aus der politisch unabhängigen Fed zu entlassen. "Sein Versuch, sie zu feuern, der sich allein auf ein Empfehlungsschreiben stütze, entbehre jeder sachlichen oder rechtlichen Grundlage", hieß es in einer Erklärung.
Portugiesischer Präsident: Trump ist eine Handpuppe Putins
Portugals Präsident Marcelo Rebelo de Sousa hat am Mittwoch bei einer Rede US-Präsident Donald Trump "objektiv" betrachtet als "sowjetischen oder russischen Agenten" bezeichnet. Auf X wurden Mitschnitte von der Rede geteilt.
Wie de Sousa im Anschluss spezifizierte, wolle er damit nicht sagen, dass es eine direkte Verbindung von Russland zu Trump gebe. Stattdessen habe er zum Ausdruck bringen wollen, dass die Entscheidungen der US-Administration unter Donald Trump Russland bevorteilt hätten.
Der 76-jährige de Sousa ist seit 2016 Präsident Portugals. Er ist Mitglied der Mitte-Rechts-Partei "Partido Social Democrata". Das Präsidentenamt verfügt in Portugal über mehr Macht als in Deutschland, ist aber trotzdem eher repräsentativer Natur.
Trump feuert Chef der Eisenbahnaufsicht
Trump hat den Chef der US-Eisenbahnaufsicht (STB) Robert Primus entlassen. Die Abberufung erfolgte zu einem Zeitpunkt, an dem die STB eine milliardenschwere Fusion zweier großer Bahnkonzerne prüft. Beim Zusammenschluss von Canadian Pacific und Kansas City Southern, der 2023 genehmigt wurde, hatte Primus als einziges Mitglied im STB mit Nein gestimmt. Er argumentierte damals, dass der Deal "nicht im öffentlichen Interesse" liege.
Primus war 2020 von Trump selbst für einen Sitz im STB nominiert worden und zuletzt dessen Vorsitzender. Eine Begründung für die Entlassung wurde in dem offiziellen Schreiben nicht genannt. Das Weiße Haus äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorgang. Nachfolger von Primus soll nun Patrick Fuchs werden, ein ebenfalls von Trump eingesetztes Vorstandsmitglied.
Laut "n-tv" erhielt Primus die Kündigung am Mittwochabend per E-Mail. Darin hieß es, seine Position im STB ende "mit sofortiger Wirkung". Unterzeichnet war die Nachricht von Mary Sprowls aus dem Presidential Personnel Office des Weißen Hauses. Noch am selben Tag wurde sein Name von der offiziellen Website der Behörde entfernt.
USA empfehlen Dänemark, sich wegen Grönland "zu beruhigen"
Die US-Regierung hat Vorwürfe möglicher Einflussoperationen in Grönland heruntergespielt und Dänemark zur Besonnenheit aufgefordert. Ein Sprecher des Weißen Hauses erklärte: "Wir denken, dass sich die Dänen beruhigen müssen." Hintergrund ist die Einbestellung eines US-Diplomaten durch die dänische Regierung, nachdem die Rundfunkanstalt DR Hinweise auf verdeckte US-Aktivitäten in Grönland veröffentlicht hatte.
Ziel der US-Operation sei demnach gewesen, Unterstützer für eine Abspaltung von Dänemark zu gewinnen. Wer hinter der mutmaßlichen Operation steht, ist unklar. Dänemarks Außenminister Lars Løkke Rasmussen sprach von einem "inakzeptablen" Eingriff in die inneren Angelegenheiten des Königreichs. Der dänische Geheimdienst PET warnt seit Längerem vor gezielten Kampagnen zur Destabilisierung der Beziehungen zu Grönland.
US-Präsident Trump hatte mehrfach geäußert, Grönland übernehmen zu wollen. Vizepräsident JD Vance hatte Dänemark zuvor mangelndes Engagement in der Arktisregion vorgeworfen.
Zölle gegen Indien treten in Kraft
Die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Verdopplung der Zölle auf Importe aus Indien tritt in Kraft. Die US-Regierung begründet den Schritt mit Indiens Käufen von russischem Öl. Zu dem bestehenden Zoll von 25 Prozent kommt eine Strafabgabe in gleicher Höhe hinzu. Damit steigen die Abgaben auf bis zu 50 Prozent. Betroffen sind Waren wie Kleidung, Edelsteine, Schuhe und Möbel. Die hohen Zölle bedrohen nach Angaben von Experten vor allem kleinere Exportunternehmen und bis zu zwei Millionen Arbeitsplätze in Indien.
Protest bei oberster US-Gesundheitsbehörde
Die Direktorin der obersten Gesundheitsbehörde des Landes (CDC) ist nach weniger als einem Monat im Amt gefeuert worden. "Susan Monarez ist nicht mehr Direktorin der Centers for Disease Control and Prevention. Wir danken ihr für ihren engagierten Dienst am amerikanischen Volk", schrieb das US-Gesundheitsministerium in einer Erklärung, die in den sozialen Medien veröffentlicht wurde.
- Eigene Recherche
- Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP