Newsblog zur US-Politik Fed-Gouverneur drängt auf Zinssenkung

Christopher Waller bei einer Rede. Er wird als möglicher neuer Fed-Chef gehandelt. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Yonhap News/imago)

JD Vance is bereits für Präsidentenamt. Fed-Governeur Waller will die Zinsen senken. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 29. August

Fed-Gouverneur Waller will baldige Zinssenkung

Fed-Gouverneur Christopher Waller hat sich für eine baldige Zinssenkung in den USA ausgesprochen, um einen Einbruch am Arbeitsmarkt zu verhindern. Er werde eine Senkung um 0,25 Prozentpunkte auf der Fed-Sitzung am 16. und 17. September unterstützen, sagte Waller am Donnerstag laut Redetext für eine Veranstaltung in Miami. "Es gibt Anzeichen für einen schwächer werdenden Arbeitsmarkt, und ich befürchte, dass sich die Bedingungen weiter und recht schnell verschlechtern könnten." Die US-Notenbank Fed dürfe nicht darauf warten und damit Gefahr laufen, mit ihrer Geldpolitik den Entwicklungen hinterherzuhinken.

Am 30. Juli hatte Christopher Waller zusammen mit seiner Kollegin Michelle Bowman gegen die Entscheidung der Fed gestimmt, die Zinsen unverändert zu lassen. Als Grund nannten sie ihre Sorge um den schwächelnden US-Arbeitsmarkt. Beide wurden von US-Präsident Donald Trump ernannt und gelten als mögliche Nachfolger für den Fed-Vorsitzenden Jerome Powell.

Vance: Ich bin bereit für das Präsidentenamt

Der amerikanische Vizepräsident JD Vance hat in einem Interview mit dem Sender ABC News erklärt, für das Amt des Präsidenten bereit zu sein, wenn dies notwendig werde. Amtsinhaber Donald Trump ist mit 79 Jahren die älteste Person, die in den USA als Präsident eingeschworen wurde. Vance hingegen ist mit 41 Jahren der jüngste Vize. Vance wird schon lange als Trump-Nachfolger gehandelt.

Vance sagte, er könne auch früher übernehmen: "Ich habe in den letzten 200 Tagen eine Menge gutes Training am Arbeitsplatz erhalten", sagte Vance. "Und wenn es, Gott bewahre, zu einer schrecklichen Tragödie kommt, kann ich mir kein besseres Training am Arbeitsplatz vorstellen als das, was ich in den letzten 200 Tagen erhalten habe." Er spielte damit auf mögliche gesundheitliche Probleme von Donald Trump an.

Donnerstag, 28. August

Trump spricht auf UN-Generaldebatte

Erstmals seit Beginn seiner zweiten Amtszeit wird US-Präsident Donald Trump am 23. September bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York sprechen. Der US-Präsident werde am 22. September nach New York reisen, um einen Tag später eine Rede bei der UN-Vollversammlung zu halten, sagte seine Sprecherin Karoline Leavitt am Donnerstag.