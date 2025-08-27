Newsblog zur US-Politik Fed-Gouverneur drängt auf Zinssenkung
JD Vance is bereits für Präsidentenamt. Fed-Governeur Waller will die Zinsen senken. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Freitag, 29. August
Fed-Gouverneur Waller will baldige Zinssenkung
Fed-Gouverneur Christopher Waller hat sich für eine baldige Zinssenkung in den USA ausgesprochen, um einen Einbruch am Arbeitsmarkt zu verhindern. Er werde eine Senkung um 0,25 Prozentpunkte auf der Fed-Sitzung am 16. und 17. September unterstützen, sagte Waller am Donnerstag laut Redetext für eine Veranstaltung in Miami. "Es gibt Anzeichen für einen schwächer werdenden Arbeitsmarkt, und ich befürchte, dass sich die Bedingungen weiter und recht schnell verschlechtern könnten." Die US-Notenbank Fed dürfe nicht darauf warten und damit Gefahr laufen, mit ihrer Geldpolitik den Entwicklungen hinterherzuhinken.
Am 30. Juli hatte Christopher Waller zusammen mit seiner Kollegin Michelle Bowman gegen die Entscheidung der Fed gestimmt, die Zinsen unverändert zu lassen. Als Grund nannten sie ihre Sorge um den schwächelnden US-Arbeitsmarkt. Beide wurden von US-Präsident Donald Trump ernannt und gelten als mögliche Nachfolger für den Fed-Vorsitzenden Jerome Powell.
Vance: Ich bin bereit für das Präsidentenamt
Der amerikanische Vizepräsident JD Vance hat in einem Interview mit dem Sender ABC News erklärt, für das Amt des Präsidenten bereit zu sein, wenn dies notwendig werde. Amtsinhaber Donald Trump ist mit 79 Jahren die älteste Person, die in den USA als Präsident eingeschworen wurde. Vance hingegen ist mit 41 Jahren der jüngste Vize. Vance wird schon lange als Trump-Nachfolger gehandelt.
Vance sagte, er könne auch früher übernehmen: "Ich habe in den letzten 200 Tagen eine Menge gutes Training am Arbeitsplatz erhalten", sagte Vance. "Und wenn es, Gott bewahre, zu einer schrecklichen Tragödie kommt, kann ich mir kein besseres Training am Arbeitsplatz vorstellen als das, was ich in den letzten 200 Tagen erhalten habe." Er spielte damit auf mögliche gesundheitliche Probleme von Donald Trump an.
Donnerstag, 28. August
Trump spricht auf UN-Generaldebatte
Erstmals seit Beginn seiner zweiten Amtszeit wird US-Präsident Donald Trump am 23. September bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York sprechen. Der US-Präsident werde am 22. September nach New York reisen, um einen Tag später eine Rede bei der UN-Vollversammlung zu halten, sagte seine Sprecherin Karoline Leavitt am Donnerstag.
Die Generaldebatte Ende September markiert den Beginn des 80. Sitzungsjahrs der UN-Vollversammlung. Die Vereinten Nationen waren 1945 als Nachfolgeorganisation des Völkerbunds gegründet worden, um nach dem Zweiten Weltkrieg internationale Zusammenarbeit zu fördern und Konflikte zu vermeiden. Der Weltorganisation gehören mehr als 190 Staaten an.
Trump ist ein scharfer Kritiker internationaler Organisationen. Seine Reden bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung während seiner ersten Amtszeit (2017-2021) waren immer wieder mit Spannung erwartet worden. So nutzte er etwa seinen Auftritt im September 2018 für harte Kritik an dem deutsch-russischen Pipelineprojekt Nord Stream 2 – was von dem im Publikum sitzenden damaligen Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) und seiner Delegation amüsiert wirkende Reaktionen ausgelöst hatte.
US-Regierung steigt bei Intel ein
Intel hat von der US-Regierung 5,7 Milliarden Dollar für einen Anteil von zehn Prozent an dem Chipkonzern erhalten. Das Geld aus der von US-Präsident Donald Trump ausgehandelten Vereinbarung sei am Mittwochabend eingegangen, sagte Finanzchef David Zinsner am Donnerstag auf einer Investorenkonferenz. Die Beteiligung sei ein Anreiz für Intel, die Kontrolle über sein Auftragsfertigungsgeschäft (Foundry) zu behalten, erklärte Zinsner. Die Vereinbarung enthält zudem eine Option für die Regierung auf weitere fünf Prozent der Anteile, sollte Intels Beteiligung an seiner Foundry-Sparte unter 51 Prozent fallen. Zinsner sagte jedoch, er halte es für unwahrscheinlich, dass der Anteil unter diese Schwelle fallen werde.
Intel hatte zuvor die Trennung seiner Auftragsfertigung von seinem Chip-Design-Geschäft eingeleitet. Der Konzern hatte in diesem Zusammenhang erklärt, dass er für die Foundry-Sparte externe Investoren aufnehmen könnte und hat für diese einen eigenen Vorstand eingerichtet. Für den Fall einer externen Beteiligung bevorzuge Intel einen strategischen gegenüber einem Finanzinvestor, sagte Zinsner. Ein solcher Schritt stehe jedoch erst in einigen Jahren an.
EU bringt Zollsenkungen für USA auf den Weg
Die EU hat die Voraussetzungen für eine rückwirkende Senkung der US-Zölle auf Autoimporte aus Deutschland und anderen Staaten geschaffen. Die zuständige EU-Kommission startete in Brüssel den Gesetzgebungsprozess für Einfuhrerleichterungen zugunsten bestimmter US-Produkte. Über ihn sollen Zölle auf US-Industriegüter vollständig abgeschafft werden und Barrieren für den Import von bestimmten Lebensmitteln fallen. Außerdem soll die Zollbefreiung für Hummer aus den USA verlängert werden.
"Es liegt in unserem beiderseitigen Interesse, dass beide Seiten ihre Verpflichtungen einhalten und die vollständige Umsetzung des Abkommens sicherstellen", teilte EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič mit.
Die EU und die USA hatten vergangene Woche eine gemeinsame Erklärung auf Basis der in Schottland getroffenen Handelsvereinbarungen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Präsident Donald Trump veröffentlicht. In ihr ist festgehalten, dass die USA ihre Autozölle rückwirkend zum Monatsbeginn senken, sobald die EU ihrerseits den Gesetzgebungsprozess für Einfuhrerleichterungen zugunsten bestimmter US-Produkte einleitet. Das Parlament und der Rat müssen nun die beiden Vorschläge im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens genehmigen, bevor die Zollsenkungen der EU in Kraft treten können.
Während sie einen Waldbrand bekämpften: US-Beamte führen Feuerwehrleute ab
Während des Einsatzes gegen einen Waldbrand in Washington kommt es zu dramatischen Szenen: Bundesbeamte nehmen Fachkräfte eines privaten Löschteams fest. Mehr dazu lesen Sie hier.
Entlassene Fed-Vorständin Cook verklagt Trump
Die entlassene Vorständin der US-Zentralbank Fed, Lisa Cook, will gegen ihre Entlassung vorgehen und hat eine Klage gegen US-Präsident Donald Trump angekündigt. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. In einem 24-seitigen Schriftsatz, der der "New York Times" vorliegt, nannten Cooks Anwälte das Vorgehen "beispiellos und illegal" und forderten die sofortige Wiedereinsetzung der Ökonomin.
