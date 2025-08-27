Newsblog zur US-Politik Florida richtet Dreifachmörder hin: 30. Exekution in diesem Jahr

Hinrichtungsraum im Staatsgefängnis von Florida: Die USA haben bereits im Juli so viele Menschen hingerichtet, wie seit 2019 nicht mehr. (Quelle: Florida Department of Corrections/Doug Smith)

JD Vance ist bereit für das Präsidentenamt. Florida richtet einen 59-Jährigen hin. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 29. August

Florida richtet 59-Jährigen hin – 30. Exekution in diesem Jahr

Im US-Bundesstaat Florida ist ein wegen dreifachen Mordes zum Tode verurteilter Mann hingerichtet worden. Der 59-jährige Curtis Windom wurde am Donnerstagabend im Staatsgefängnis von Florida mit einer Giftspritze getötet, wie die Strafvollzugsbehörde in dem Bundesstaat mitteilte. Damit stieg die Zahl der Exekutionen in den USA seit Jahresbeginn auf 30, davon allein elf in Florida – bereits jetzt der höchste Wert seit 2019, als 34 Menschen hingerichtet wurden.

Windom hatte im Jahr 1992 seine damalige Freundin Valerie Davis, ihre Mutter Mary Lubin und Johnnie Lee, der angeblich Spielschulden bei ihm hatte, ermordet. Später wurde er für die Taten zum Tode verurteilt.

Angehörige von Windoms Opfern hatten sich vergeblich für seine Begnadigung eingesetzt. "Unsere Herzen sind gebrochen, weil der Bundesstaat Florida nicht auf unsere Bitten gehört hat", hieß es in einer Erklärung der Angehörigen. Sie hätten dem Mörder verziehen.

Erschossene Kapitolstürmerin erhält militärische Ehren

Die US-Luftwaffe wird Ashli Babbit, einer Air-Force-Veteranin und Pro-Trump-Aktivistin, die am 6. Januar 2021 das Kapitol stürmte und dabei erschossen wurde, volle militärische Ehren erweisen, berichtet der US-Sender CNN. In einem in sozialen Medien geteilten Brief des hochrangigen Vertreters der Luftwaffe, Matthew Lohmeier, an die Familie von Babbit kommt dies zum Ausdruck. Er teilte der Familie mit, dass ihr ursprünglicher Antrag auf militärische Ehren verweigert wurde, "ich aber überzeugt bin, dass die vorherige Entscheidung falsch war". "Nach Überprüfung der Umstände von Ashlis Tod und unter Berücksichtigung der seither eingetroffenen Informationen bin ich davon überzeugt, dass die frühere Entscheidung nicht korrekt war", so Lohmeier. "Darüber hinaus möchte ich Sie und Ihre Familie einladen, mich im Pentagon zu treffen, um Ihnen persönlich mein Beileid auszusprechen."

Zollregeln für kleine Pakete und Briefe treten in Kraft

Die USA schaffen die Zollfreigrenze für Paketsendungen mit einem Wert von unter 800 Dollar dauerhaft ab. Laut Aussagen von US-Regierungsvertretern können Postdienstleister ab Mitternacht(Ortszeit) für eine Übergangszeit von sechs Monaten je nach Herkunftsland eine Pauschalgebühr zwischen 80 und 200 Dollar pro Paket zahlen.