JD Vance ist bereit für das Präsidentenamt. Florida richtet einen 59-Jährigen hin. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Freitag, 29. August
Florida richtet 59-Jährigen hin – 30. Exekution in diesem Jahr
Im US-Bundesstaat Florida ist ein wegen dreifachen Mordes zum Tode verurteilter Mann hingerichtet worden. Der 59-jährige Curtis Windom wurde am Donnerstagabend im Staatsgefängnis von Florida mit einer Giftspritze getötet, wie die Strafvollzugsbehörde in dem Bundesstaat mitteilte. Damit stieg die Zahl der Exekutionen in den USA seit Jahresbeginn auf 30, davon allein elf in Florida – bereits jetzt der höchste Wert seit 2019, als 34 Menschen hingerichtet wurden.
Windom hatte im Jahr 1992 seine damalige Freundin Valerie Davis, ihre Mutter Mary Lubin und Johnnie Lee, der angeblich Spielschulden bei ihm hatte, ermordet. Später wurde er für die Taten zum Tode verurteilt.
Angehörige von Windoms Opfern hatten sich vergeblich für seine Begnadigung eingesetzt. "Unsere Herzen sind gebrochen, weil der Bundesstaat Florida nicht auf unsere Bitten gehört hat", hieß es in einer Erklärung der Angehörigen. Sie hätten dem Mörder verziehen.
Erschossene Kapitolstürmerin erhält militärische Ehren
Die US-Luftwaffe wird Ashli Babbit, einer Air-Force-Veteranin und Pro-Trump-Aktivistin, die am 6. Januar 2021 das Kapitol stürmte und dabei erschossen wurde, volle militärische Ehren erweisen, berichtet der US-Sender CNN. In einem in sozialen Medien geteilten Brief des hochrangigen Vertreters der Luftwaffe, Matthew Lohmeier, an die Familie von Babbit kommt dies zum Ausdruck. Er teilte der Familie mit, dass ihr ursprünglicher Antrag auf militärische Ehren verweigert wurde, "ich aber überzeugt bin, dass die vorherige Entscheidung falsch war". "Nach Überprüfung der Umstände von Ashlis Tod und unter Berücksichtigung der seither eingetroffenen Informationen bin ich davon überzeugt, dass die frühere Entscheidung nicht korrekt war", so Lohmeier. "Darüber hinaus möchte ich Sie und Ihre Familie einladen, mich im Pentagon zu treffen, um Ihnen persönlich mein Beileid auszusprechen."
Zollregeln für kleine Pakete und Briefe treten in Kraft
Die USA schaffen die Zollfreigrenze für Paketsendungen mit einem Wert von unter 800 Dollar dauerhaft ab. Laut Aussagen von US-Regierungsvertretern können Postdienstleister ab Mitternacht(Ortszeit) für eine Übergangszeit von sechs Monaten je nach Herkunftsland eine Pauschalgebühr zwischen 80 und 200 Dollar pro Paket zahlen.
Nach Ablauf der Frist werde die US-Zollbehörde CBP auf alle weltweiten Paketeinfuhren die normalen Zollsätze erheben. Laut dem Handelsberater des Weißen Hauses, Peter Navarro, soll die Schließung dieses "Schlupflochs für tödliche Drogen" tausende amerikanische Leben retten. Zudem werde die Maßnahme dem US-Finanzministerium Zolleinnahmen von bis zu zehn Milliarden Dollar pro Jahr einbringen.
Schüsse bei Gottesdienst: Terrorverdacht erhärtet
Nach den tödlichen Schüssen auf Kinder in einem Schulgottesdienst in Minneapolis sieht die US-Bundespolizei FBI den Terrorverdacht erhärtet. Beweise, die bei den Ermittlungen gesammelt wurden, wiesen auf einen von Hass motivierten Akt von Inlandsterrorismus hin, schrieb FBI-Chef Kash Patel auf der Online-Plattform X.
Die tatverdächtige Person habe sich in einem Manifest und in Inschriften auf den Waffen antireligiös und antikatholisch geäußert. Auch habe sie Hass gegen Juden geäußert und zu Gewalt gegen sie aufgerufen, unter anderem mit Verweis auf den Holocaust. Patel bestätigte auch frühere Angaben, wonach auf einem der Gewehrmagazine ein Aufruf zu Gewalt gegen US-Präsident Donald Trump gestanden habe.
Brasilien soll Handelsschritte gegen USA planen
Das brasilianische Außenministerium hat nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters die staatliche Handelsbehörde Camex am Donnerstagabend angewiesen, die Anwendung eines lokalen Reziprozitätsgesetz gegen die Vereinigten Staaten zu prüfen. Das Gesetz, das Anfang des Jahres vom brasilianischen Kongress verabschiedet wurde, schafft einen rechtlichen Rahmen für Brasilien, um auf mögliche einseitige Handelsmaßnahmen zu reagieren, die sich gegen seine Waren und Dienstleistungen richten, einschließlich Gegenmaßnahmen wie Zölle.
Fed-Gouverneur Waller will baldige Zinssenkung
Fed-Gouverneur Christopher Waller hat sich für eine baldige Zinssenkung in den USA ausgesprochen, um einen Einbruch am Arbeitsmarkt zu verhindern. Er werde eine Senkung um 0,25 Prozentpunkte auf der Fed-Sitzung am 16. und 17. September unterstützen, sagte Waller am Donnerstag laut Redetext für eine Veranstaltung in Miami. "Es gibt Anzeichen für einen schwächer werdenden Arbeitsmarkt, und ich befürchte, dass sich die Bedingungen weiter und recht schnell verschlechtern könnten." Die US-Notenbank Fed dürfe nicht darauf warten und damit Gefahr laufen, mit ihrer Geldpolitik den Entwicklungen hinterherzuhinken.
Am 30. Juli hatte Christopher Waller zusammen mit seiner Kollegin Michelle Bowman gegen die Entscheidung der Fed gestimmt, die Zinsen unverändert zu lassen. Als Grund nannten sie ihre Sorge um den schwächelnden US-Arbeitsmarkt. Beide wurden von US-Präsident Donald Trump ernannt und gelten als mögliche Nachfolger für den Fed-Vorsitzenden Jerome Powell.
Vance: Ich bin bereit für das Präsidentenamt
Der amerikanische Vizepräsident JD Vance hat in einem Interview mit dem Sender ABC News erklärt, für das Amt des Präsidenten bereit zu sein, wenn dies notwendig werde. Amtsinhaber Donald Trump ist mit 79 Jahren die älteste Person, die in den USA als Präsident eingeschworen wurde. Vance hingegen ist mit 41 Jahren der jüngste Vize. Vance wird schon lange als Trump-Nachfolger gehandelt. Lesen Sie hier mehr über die Ambitionen von JD Vance aufs Präsidentenamt.
Donnerstag, 28. August
Trump spricht auf UN-Generaldebatte
Erstmals seit Beginn seiner zweiten Amtszeit wird US-Präsident Donald Trump am 23. September bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York sprechen. Der US-Präsident werde am 22. September nach New York reisen, um einen Tag später eine Rede bei der UN-Vollversammlung zu halten, sagte seine Sprecherin Karoline Leavitt am Donnerstag.
Die Generaldebatte Ende September markiert den Beginn des 80. Sitzungsjahrs der UN-Vollversammlung. Die Vereinten Nationen waren 1945 als Nachfolgeorganisation des Völkerbunds gegründet worden, um nach dem Zweiten Weltkrieg internationale Zusammenarbeit zu fördern und Konflikte zu vermeiden. Der Weltorganisation gehören mehr als 190 Staaten an.
