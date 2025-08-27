Newsblog zur US-Politik Gericht erklärt Trumps Zölle für illegal
Der US-Präsident hat einen langen Rechtsstreit vor sich. Will Washington die Anerkennung eines Palästinenser-Staats verhindern? Alle Entwicklungen im Newsblog.
Samstag, 30. August
Berufungsgericht erklärt Trumps Zölle für illegal
Ein US-Bundesberufungsgericht hat am späten Freitag die von der Trump-Administration eingeführten Zölle für ungültig erklärt und erklärt, dass der Präsident bei der Anwendung von Notstandsbefugnissen zur Umgestaltung der US-Handelspolitik zu weit gegangen ist. Das Urteil des US-Berufungsgerichts für den Federal Circuit bestätigte eine Entscheidung der Vorinstanz, die einen Kernpunkt der Wirtschaftsagenda von Präsident Trump untergräbt. Die Mehrheit des Gerichts befand, dass der Präsident seine Befugnisse im Rahmen eines Gesetzes aus dem Jahr 1977, dem International Emergency Economic Powers Act (Ieepa), überschritten hat.
Nicht von der Entscheidung betroffen sind Zölle, die auf anderer rechtlicher Grundlage erlassen wurden, wie etwa die Abgaben auf Stahl- und Aluminiumimporte. Eine Stellungnahme der US-Regierung lag zunächst nicht vor. Es wird allgemein erwartet, dass der Fall vor dem Obersten Gerichtshof der USA landen wird.
Trump kritisierte in einem Beitrag auf seinem Netzwerk Truth Social das Gericht: "Wenn diese Zölle jemals abgeschafft würden, wäre das eine totale Katastrophe für unser Land. Es würde uns finanziell schwach machen, und wir müssen stark sein", schrieb er.
Kritik an Streichung von Auslandshilfen
Demokraten und Republikaner aus dem US-Kongress kritisieren ein haushaltspolitisches Manöver der US-Regierung als rechtswidrig. US-Präsident Donald Trump will mit dem umstrittenen Vorgehen bereits bewilligte Auslandshilfen in Milliardenhöhe streichen. Das geht aus einem Brief des Weißen Hauses an den republikanischen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, hervor, den die Haushaltsbehörde (Office of Management and Budget) auf der Plattform X geteilt hat.
Der Haushaltsbehörde zufolge greift Trump dabei auf ein haushaltspolitisches Manöver zurück, das der US-Rechnungshof als illegal bezeichnet. Dieses liegt demnach immer dann vor, wenn ein US-Präsident den Kongress erst kurz vor Ende des Haushaltsjahres auffordert, Gelder zu streichen, so dass diese auslaufen, bevor sie für neue Zwecke verwendet werden können.
Freitag, 29. August
Weißes Haus nennt Witkoff-Bericht "ausländische Einflussnahme"
Das Weiße Haus hat einen kritischen Artikel über die Ukraine-Verhandlungen des US-Gesandten Steve Witkoff in dem US-Nachrichtenportal "Politico" als "ausländische Einflussnahme" verurteilt. Der Artikel des zum deutschen Springer-Verlag gehörenden Portals sei ein "journalistischer Fehlschlag", schrieb US-Vizepräsident JD Vance am Freitag im Onlinedienst X. "Aber es ist mehr als das: Es ist eine ausländische Einflussnahme, die darauf abzielt, der Regierung und einem unserer effektivsten Mitglieder zu schaden."
Der Vize-Stabschef des Weißen Hauses, James Blair, bezeichnete den Artikel als "ausländische Einflussnahme durch ein Online-Medium unter deutscher Kontrolle". Andere Vertreter des Weißen Hauses äußerten sich ähnlich, ohne jedoch Belege für ihre Vorwürfe anzuführen.
Trump scheitert vorerst mit Entlassung von Fed-Direktorin Cook
US-Präsident Donald Trump ist vorerst mit dem Versuch gescheitert, eine Direktorin der Notenbank Fed, Lisa Cook, aus dem Amt zu drängen. Cook blieb nach einer zweistündigen Gerichtsanhörung in Washington am Freitag zunächst weiter im Amt, da Bundesbezirksrichterin Jia Cobb keine sofortige Entscheidung fällte. Sie forderte vielmehr die Anwälte Cooks auf, bis Dienstag ihre Argumente detaillierter darzulegen, warum die Entlassung durch den Präsidenten rechtswidrig sei. Die Anhörung war der Auftakt zu einem voraussichtlich langwierigen Rechtsstreit, in dem es letztlich um die Unabhängigkeit der US-Notenbank Federal Reserve geht und der vor dem Obersten Gerichtshof landen dürfte.
Der von Trump als Grund angeführte mutmaßliche Hypothekenbetrug sei nur ein Vorwand, sagte Cooks Anwalt Abbe Lowell während der Anhörung. In Wahrheit gehe es darum, dass Cook den von Trump geforderten Zinssenkungen nicht zustimme. Der Präsident beschuldigt Cook, im Jahr 2021 und damit vor ihrem Amtsantritt Hypothekenbetrug begangen zu haben. Seine Regierung hat erklärt, dies sei ein ausreichender Grund für eine Entlassung. Cook bestreitet die Vorwürfe und argumentiert, selbst wenn sie zuträfen, rechtfertigten sie keinen Rauswurf, da das angebliche Fehlverhalten sich vor ihrer Amtszeit ereignet habe. Sie hatte Klage gegen ihre Entlassung eingereicht.
Der Fall hat an den Finanzmärkten neue Sorgen um die Unabhängigkeit der Zentralbank ausgelöst. Bislang hat noch kein US-Präsident ein Mitglied des Fed-Direktoriums entlassen. Das Gesetz zur Gründung der Notenbank sieht zwar vor, dass ein Direktoriumsmitglied aus wichtigem Grund ("for cause") entlassen werden kann. Der Begriff wird jedoch nicht näher definiert. Trump übt seit langem Druck auf die Fed aus, die Zinsen zu senken, und hat auch Notenbankchef Jerome Powell wiederholt scharf kritisiert. Ein Ausscheiden Cooks würde es Trump ermöglichen, eine vierte Position im siebenköpfigen Direktorium der Fed zu besetzen.
USA widerrufen Visa für Palästinenser-Gruppen
Das US-Außenministerium widerruft wenige Wochen vor der UN-Vollversammlung in New York Visa für Mitglieder von zwei Palästinenserorganisationen. Zudem werden keine neuen Visa erteilt, wie aus einer Mitteilung des US-Außenministeriums hervorgeht. Betroffen sind demnach Mitglieder der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) und der Repräsentanten der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA).
Unklar war zunächst, ob damit auch dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas die Einreise in die Vereinigten Staaten zur UN-Vollversammlung verwehrt werden könnte. Das US-Außenministerium beantwortete diese Frage zunächst auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht. Abbas ist der Chef der Palästinensischen Autonomiebehörde. Ausgenommen von den Visa-Einschränkungen ist laut Mitteilung die offizielle Vertretung der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) bei den Vereinten Nationen. Diese hat nur einen Beobachterstatus und ist kein volles UN-Mitglied.
Mehrere Staaten, darunter Frankreich, Kanada und Australien, hatten zuletzt angekündigt, bei der UN-Generalversammlung einen palästinensischen Staat anzuerkennen. Israel lehnt die Anerkennung als "Belohnung für die Hamas" nach dem Massaker am 7. Oktober 2023 ab. Bei dem Terrorangriff im Süden Israels wurden etwa 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 weitere in den Gazastreifen verschleppt. Bereits Ende Juli hatten die USA Visa-Sanktionen gegen die PLO und die PA verhängt. Neu ist, dass nun auch bereits erteilte Einreisegenehmigungen eingezogen werden.
Trump will fast fünf Milliarden Dollar Auslandshilfe streichen
US-Präsident Donald Trump will in einem umstrittenen Manöver bereits bewilligte Auslandshilfen in Milliardenhöhe streichen. Insgesamt geht es um 4,9 Milliarden US-Dollar (rund 4,2 Milliarden Euro), die für Programme des Außenministeriums, der US-Entwicklungsbehörde USAID und sowie für internationale Hilfsprogramme vorgesehen waren. Das geht aus einem Brief des Weißen Hauses an den republikanischen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, hervor, den die Haushaltsbehörde (Office of Management and Budget) auf X geteilt hat.
