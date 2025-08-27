Newsblog zur US-Politik Gericht erklärt Trumps Zölle für illegal

Donald Trump bei einem Kabinettstreffen: Ein Gericht erklärte seine weltweiten Zölle für rechtswidrig. (Quelle: Jonathan Ernst)

Der US-Präsident hat einen langen Rechtsstreit vor sich. Will Washington die Anerkennung eines Palästinenser-Staats verhindern? Alle Entwicklungen im Newsblog.

Samstag, 30. August

Berufungsgericht erklärt Trumps Zölle für illegal

Ein US-Bundesberufungsgericht hat am späten Freitag die von der Trump-Administration eingeführten Zölle für ungültig erklärt und erklärt, dass der Präsident bei der Anwendung von Notstandsbefugnissen zur Umgestaltung der US-Handelspolitik zu weit gegangen ist. Das Urteil des US-Berufungsgerichts für den Federal Circuit bestätigte eine Entscheidung der Vorinstanz, die einen Kernpunkt der Wirtschaftsagenda von Präsident Trump untergräbt. Die Mehrheit des Gerichts befand, dass der Präsident seine Befugnisse im Rahmen eines Gesetzes aus dem Jahr 1977, dem International Emergency Economic Powers Act (Ieepa), überschritten hat.

Nicht von der Entscheidung betroffen sind Zölle, die auf anderer rechtlicher Grundlage erlassen wurden, wie etwa die Abgaben auf Stahl- und Aluminiumimporte. Eine Stellungnahme der US-Regierung lag zunächst nicht vor. Es wird allgemein erwartet, dass der Fall vor dem Obersten Gerichtshof der USA landen wird.

Trump kritisierte in einem Beitrag auf seinem Netzwerk Truth Social das Gericht: "Wenn diese Zölle jemals abgeschafft würden, wäre das eine totale Katastrophe für unser Land. Es würde uns finanziell schwach machen, und wir müssen stark sein", schrieb er.

Kritik an Streichung von Auslandshilfen

Demokraten und Republikaner aus dem US-Kongress kritisieren ein haushaltspolitisches Manöver der US-Regierung als rechtswidrig. US-Präsident Donald Trump will mit dem umstrittenen Vorgehen bereits bewilligte Auslandshilfen in Milliardenhöhe streichen. Das geht aus einem Brief des Weißen Hauses an den republikanischen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, hervor, den die Haushaltsbehörde (Office of Management and Budget) auf der Plattform X geteilt hat.

Der Haushaltsbehörde zufolge greift Trump dabei auf ein haushaltspolitisches Manöver zurück, das der US-Rechnungshof als illegal bezeichnet. Dieses liegt demnach immer dann vor, wenn ein US-Präsident den Kongress erst kurz vor Ende des Haushaltsjahres auffordert, Gelder zu streichen, so dass diese auslaufen, bevor sie für neue Zwecke verwendet werden können.

Freitag, 29. August

Weißes Haus nennt Witkoff-Bericht "ausländische Einflussnahme"

Das Weiße Haus hat einen kritischen Artikel über die Ukraine-Verhandlungen des US-Gesandten Steve Witkoff in dem US-Nachrichtenportal "Politico" als "ausländische Einflussnahme" verurteilt. Der Artikel des zum deutschen Springer-Verlag gehörenden Portals sei ein "journalistischer Fehlschlag", schrieb US-Vizepräsident JD Vance am Freitag im Onlinedienst X. "Aber es ist mehr als das: Es ist eine ausländische Einflussnahme, die darauf abzielt, der Regierung und einem unserer effektivsten Mitglieder zu schaden."