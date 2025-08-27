Newsblog zur US-Politik Portugiesischer Präsident: Trump ist eine Marionette Putins
Die USA verstehen die Aufregung in Dänemark nicht. Portugals Präsident schießt gegen Trump. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Donnerstag, 28. August
Portugiesischer Präsident: Trump ist eine Handpuppe Putins
Portugals Präsident Marcelo Rebelo de Sousa hat am Mittwoch bei einer Rede US-Präsident Donald Trump "objektiv" betrachtet als "sowjetischen oder russischen Agenten" bezeichnet. Auf X wurden Mitschnitte von der Rede geteilt.
Wie de Sousa im Anschluss spezifizierte, wolle er damit nicht sagen, dass es eine direkte Verbindung von Russland zu Trump gebe. Stattdessen habe er zum Ausdruck bringen wollen, dass die Entscheidungen der US-Administration unter Donald Trump Russland bevorteilt hätten.
Der 76-jährige de Sousa ist seit 2016 Präsident Portugals. Er ist Mitglied der Mitte-Rechts-Partei "Partido Social Democrata". Das Präsidentenamt verfügt in Portugal über mehr Macht als in Deutschland, ist aber trotzdem eher repräsentativer Natur.
Trump feuert Chef der Eisenbahnaufsicht
Trump hat den Chef der US-Eisenbahnaufsicht (STB) Robert Primus entlassen. Die Abberufung erfolgte zu einem Zeitpunkt, an dem die STB eine milliardenschwere Fusion zweier großer Bahnkonzerne prüft. Beim Zusammenschluss von Canadian Pacific und Kansas City Southern, der 2023 genehmigt wurde, hatte Primus als einziges Mitglied im STB mit Nein gestimmt. Er argumentierte damals, dass der Deal "nicht im öffentlichen Interesse" liege.
Primus war 2020 von Trump selbst für einen Sitz im STB nominiert worden und zuletzt dessen Vorsitzender. Eine Begründung für die Entlassung wurde in dem offiziellen Schreiben nicht genannt. Das Weiße Haus äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorgang. Nachfolger von Primus soll nun Patrick Fuchs werden, ein ebenfalls von Trump eingesetztes Vorstandsmitglied.
Laut "n-tv" erhielt Primus die Kündigung am Mittwochabend per E-Mail. Darin hieß es, seine Position im STB ende "mit sofortiger Wirkung". Unterzeichnet war die Nachricht von Mary Sprowls aus dem Presidential Personnel Office des Weißen Hauses. Noch am selben Tag wurde sein Name von der offiziellen Website der Behörde entfernt.
USA empfehlen Dänemark, sich wegen Grönland "zu beruhigen"
Die US-Regierung hat Vorwürfe möglicher Einflussoperationen in Grönland heruntergespielt und Dänemark zur Besonnenheit aufgefordert. Ein Sprecher des Weißen Hauses erklärte: "Wir denken, dass sich die Dänen beruhigen müssen." Hintergrund ist die Einbestellung eines US-Diplomaten durch die dänische Regierung, nachdem die Rundfunkanstalt DR Hinweise auf verdeckte US-Aktivitäten in Grönland veröffentlicht hatte.
Ziel der US-Operation sei demnach gewesen, Unterstützer für eine Abspaltung von Dänemark zu gewinnen. Wer hinter der mutmaßlichen Operation steht, ist unklar. Dänemarks Außenminister Lars Løkke Rasmussen sprach von einem "inakzeptablen" Eingriff in die inneren Angelegenheiten des Königreichs. Der dänische Geheimdienst PET warnt seit Längerem vor gezielten Kampagnen zur Destabilisierung der Beziehungen zu Grönland.
US-Präsident Trump hatte mehrfach geäußert, Grönland übernehmen zu wollen. Vizepräsident JD Vance hatte Dänemark zuvor mangelndes Engagement in der Arktisregion vorgeworfen.
Zölle gegen Indien treten in Kraft
Die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Verdopplung der Zölle auf Importe aus Indien tritt in Kraft. Die US-Regierung begründet den Schritt mit Indiens Käufen von russischem Öl. Zu dem bestehenden Zoll von 25 Prozent kommt eine Strafabgabe in gleicher Höhe hinzu. Damit steigen die Abgaben auf bis zu 50 Prozent. Betroffen sind Waren wie Kleidung, Edelsteine, Schuhe und Möbel. Die hohen Zölle bedrohen nach Angaben von Experten vor allem kleinere Exportunternehmen und bis zu zwei Millionen Arbeitsplätze in Indien.
Protest bei oberster US-Gesundheitsbehörde
Die Direktorin der obersten Gesundheitsbehörde des Landes (CDC) ist nach weniger als einem Monat im Amt gefeuert worden. "Susan Monarez ist nicht mehr Direktorin der Centers for Disease Control and Prevention. Wir danken ihr für ihren engagierten Dienst am amerikanischen Volk", schrieb das US-Gesundheitsministerium in einer Erklärung, die in den sozialen Medien veröffentlicht wurde.
Sie selbst gab keinen Kommentar ab. Ihr Anwalt meldete sich aber später zu Wort und schrieb: "Frau Monarez hat weder gekündigt noch eine Kündigung erhalten." Sie habe sich aber dagegen gewehrt, einfach ihre Unterschrift ungeprüft unter unwissenschaftliche Maßnahmen zu setzen.
Als Folge legten aber mehrere ihrer führenden Mitarbeiter ihr Amt nieder: Dr. Debra Houry, die leitende Ärztin, Dr. Daniel Jernigan, der Direktor des Nationalen Zentrums für neu auftretende und zoonotische Infektionskrankheiten, und Dr. Demetre Daskalakis, MD, der Direktor des Nationalen Zentrums für Immunisierung und Atemwegserkrankungen. "Ich bin nicht mehr in der Lage, dieses Amt zu bekleiden, weil die öffentliche Gesundheitsversorgung immer mehr als Waffe benutzt wird", sagte Dr. Demetre Daskalakis laut dem britischen "Guardian".
Mittwoch, 27. August
"El Mayo" vor US-Gericht: Mexiko hätte gerne Geld von den USA
Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum hat die US-Behörden zur Übergabe des konfiszierten Vermögens des verurteilten mexikanischen Drogenbosses Ismael "El Mayo" Zambada an Mexiko aufgerufen. "Sollte die US-Regierung Kapital wiederbeschaffen, würden wir sie darum bitten, es an Mexiko für die ärmsten Menschen zu geben", sagte Sheinbaum am Mittwoch vor Journalisten in Mexiko-Stadt.
