Newsblog zur US-Politik Portugiesischer Präsident: Trump ist eine Marionette Putins

Portugals Präsident Marcelo Rebelo de Sousa: Bei einer Rede schoss er gegen Donald Trump. (Quelle: IMAGO/Xun Wei/imago)

News folgen Artikel teilen

Die USA verstehen die Aufregung in Dänemark nicht. Portugals Präsident schießt gegen Trump. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Donnerstag, 28. August

Loading...

Portugiesischer Präsident: Trump ist eine Handpuppe Putins

Portugals Präsident Marcelo Rebelo de Sousa hat am Mittwoch bei einer Rede US-Präsident Donald Trump "objektiv" betrachtet als "sowjetischen oder russischen Agenten" bezeichnet. Auf X wurden Mitschnitte von der Rede geteilt.

Wie de Sousa im Anschluss spezifizierte, wolle er damit nicht sagen, dass es eine direkte Verbindung von Russland zu Trump gebe. Stattdessen habe er zum Ausdruck bringen wollen, dass die Entscheidungen der US-Administration unter Donald Trump Russland bevorteilt hätten.

Der 76-jährige de Sousa ist seit 2016 Präsident Portugals. Er ist Mitglied der Mitte-Rechts-Partei "Partido Social Democrata". Das Präsidentenamt verfügt in Portugal über mehr Macht als in Deutschland, ist aber trotzdem eher repräsentativer Natur.

Trump feuert Chef der Eisenbahnaufsicht

Trump hat den Chef der US-Eisenbahnaufsicht (STB) Robert Primus entlassen. Die Abberufung erfolgte zu einem Zeitpunkt, an dem die STB eine milliardenschwere Fusion zweier großer Bahnkonzerne prüft. Beim Zusammenschluss von Canadian Pacific und Kansas City Southern, der 2023 genehmigt wurde, hatte Primus als einziges Mitglied im STB mit Nein gestimmt. Er argumentierte damals, dass der Deal "nicht im öffentlichen Interesse" liege.

Primus war 2020 von Trump selbst für einen Sitz im STB nominiert worden und zuletzt dessen Vorsitzender. Eine Begründung für die Entlassung wurde in dem offiziellen Schreiben nicht genannt. Das Weiße Haus äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorgang. Nachfolger von Primus soll nun Patrick Fuchs werden, ein ebenfalls von Trump eingesetztes Vorstandsmitglied.

Laut "n-tv" erhielt Primus die Kündigung am Mittwochabend per E-Mail. Darin hieß es, seine Position im STB ende "mit sofortiger Wirkung". Unterzeichnet war die Nachricht von Mary Sprowls aus dem Presidential Personnel Office des Weißen Hauses. Noch am selben Tag wurde sein Name von der offiziellen Website der Behörde entfernt.

USA empfehlen Dänemark, sich wegen Grönland "zu beruhigen"

Die US-Regierung hat Vorwürfe möglicher Einflussoperationen in Grönland heruntergespielt und Dänemark zur Besonnenheit aufgefordert. Ein Sprecher des Weißen Hauses erklärte: "Wir denken, dass sich die Dänen beruhigen müssen." Hintergrund ist die Einbestellung eines US-Diplomaten durch die dänische Regierung, nachdem die Rundfunkanstalt DR Hinweise auf verdeckte US-Aktivitäten in Grönland veröffentlicht hatte.