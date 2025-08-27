Windom hatte im Jahr 1992 seine damalige Freundin, ihre Mutter und einen Mann, der angeblich Spielschulden bei ihm hatte, ermordet. Später wurde er für die Taten zum Tode verurteilt.

Angehörige von Windoms Opfern hatten sich vergeblich für seine Begnadigung eingesetzt. "Unsere Herzen sind gebrochen, weil der Bundesstaat Florida nicht auf unsere Bitten gehört hat", hieß es in einer Erklärung der Angehörigen. Die Hinterbliebenen erklärten, sie hätten dem Täter verziehen.

Erschossene Kapitolstürmerin erhält militärische Ehren

Die US-Luftwaffe wird Ashli Babbit, einer Air-Force-Veteranin und Pro-Trump-Aktivistin, die am 6. Januar 2021 das Kapitol stürmte und dabei erschossen wurde, volle militärische Ehren erweisen, berichtet der US-Sender CNN. Dies kommt zum Ausdruck in einem Brief, den Matthew Lohmeier, ein hochrangiger Vertreter der Luftwaffe, der Familie von Babbit schrieb und der in den sozialen Medien geteilt wurde. Lohmeier teilte der Familie mit, dass ihr ursprünglicher Antrag auf militärische Ehren verweigert wurde, er aber überzeugt sei, "dass die vorherige Entscheidung falsch war". Er bot an, die Familie im Pentagon zu treffen, um ihr persönlich sein Beileid auszusprechen.

Zollregeln für kleine Pakete und Briefe treten in Kraft

Die USA schaffen die Zollfreigrenze für Paketsendungen mit einem Wert von unter 800 Dollar dauerhaft ab. Laut Aussagen von US-Regierungsvertretern können Postdienstleister ab Mitternacht (Ortszeit) für eine Übergangszeit von sechs Monaten je nach Herkunftsland eine Pauschalgebühr zwischen 80 und 200 Dollar pro Paket zahlen.

Nach Ablauf der Frist werde die US-Zollbehörde CBP auf alle weltweiten Paketeinfuhren die normalen Zollsätze erheben. Laut dem Handelsberater des Weißen Hauses, Peter Navarro, soll die Schließung dieses "Schlupflochs für tödliche Drogen" tausende amerikanische Leben retten. Zudem werde die Maßnahme dem US-Finanzministerium Zolleinnahmen von bis zu zehn Milliarden Dollar pro Jahr einbringen.

Schüsse bei Gottesdienst: Terrorverdacht erhärtet

Nach den tödlichen Schüssen auf Kinder in einem Schulgottesdienst in Minneapolis sieht die US-Bundespolizei FBI den Terrorverdacht erhärtet. Beweise, die bei den Ermittlungen gesammelt wurden, wiesen auf einen von Hass motivierten Akt von Inlandsterrorismus hin, schrieb FBI-Chef Kash Patel auf der Online-Plattform X.

Die tatverdächtige Person habe sich in einem Manifest und durch Inschriften auf den Waffen antireligiös und antikatholisch geäußert. Auch habe sie Hass gegen Juden geäußert und zu Gewalt gegen sie aufgerufen, unter anderem mit Verweis auf den Holocaust. Patel bestätigte auch frühere Angaben, wonach auf einem der Gewehrmagazine ein Schriftzug angebracht war, der zum Mord an US-Präsident Donald Trump aufrief.