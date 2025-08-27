Newsblog zur US-Politik Trump entzieht Kamala Harris den Personenschutz
Das Weiße Haus geht weiter gegen politische Gegner von Präsident Trump vor. Florida richtet einen 59-Jährigen hin. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Trump will fast fünf Milliarden Dollar Auslandshilfe streichen
- Trump entzieht Kamala Harris den Personenschutz
- Florida richtet 59-Jährigen hin – 30. Exekution in diesem Jahr
- Schüsse bei Gottesdienst: Terrorverdacht erhärtet
- Fed-Gouverneur Waller will baldige Zinssenkung
- Vance erklärt sich bereit für das Präsidentenamt
- Entlassene Fed-Vorständin Cook verklagt Trump
Freitag, 29. August
Trump will fast fünf Milliarden Dollar Auslandshilfe streichen
US-Präsident Donald Trump hat den von seinen Republikanern dominierten Kongress aufgefordert, die Auslandshilfe um fast fünf Milliarden Dollar zu kürzen. Ein entsprechendes Schreiben des Präsidenten an das Repräsentantenhaus wurde am Freitag vom Weißen Haus veröffentlicht. Von den geforderten Kürzungen in Höhe von 4,9 Milliarden Dollar (4,2 Milliarden Euro) sollen demnach sowohl Programme des US-Außenministeriums als auch anderer Organisationen und Behörden betroffen sein.
Trump entzieht Kamala Harris den Personenschutz
US-Präsident Donald Trump entzieht seiner Wahlkampfrivalin Kamala Harris den Personenschutz durch den Secret Service. Das bestätigten am Freitag das Weiße Haus und das Umfeld der Ex-Vizepräsidentin und früheren Präsidentschaftskandidatin der Demokratischen Partei. Trump hat seit seinem Amtsantritt im Januar mehreren Persönlichkeiten, die er als Gegner betrachtet, den Personenschutz entzogen, darunter seinem früheren Nationalen Sicherheitsberater John Bolton.
Kamala Harris hatte nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt der Vizepräsidentin im Januar Anrecht auf sechs weitere Monate Personenschutz durch den Secret Service, wie der US-Nachrichtensender CNN am Freitag berichtete. Der Personenschutz wäre damit am 21. Juli ausgelaufen. Trumps Vorgänger Joe Biden hatte diese Frist aber verlängert, wie CNN berichtete. Trump beendete diese Verlängerung nun.
Harris war unter Biden zwischen 2021 und Anfang 2025 Vizepräsidentin der USA. Im vergangenen Herbst trat sie als Kandidatin der Demokratischen Partei bei der Präsidentschaftswahl an, unterlag aber dem früheren Präsidenten Trump von der Republikanischen Partei. Ihr Büro erklärte am Freitag, Harris danke dem Secret Service für seine Professionalität und seinen Einsatz. Der Secret Service ist für den Schutz des US-Präsidenten, des Vizepräsidenten oder der Vizepräsidentin und weiterer wichtiger Persönlichkeiten verantwortlich. Ex-Präsidenten genießen lebenslangen Schutz.
Florida richtet 59-Jährigen hin – 30. Exekution in diesem Jahr
Im US-Bundesstaat Florida ist ein wegen dreifachen Mordes zum Tode verurteilter Mann hingerichtet worden. Der 59-jährige Curtis Windom wurde am Donnerstagabend im Staatsgefängnis von Florida mit einer Giftspritze getötet, wie die Strafvollzugsbehörde in dem Bundesstaat mitteilte. Damit stieg die Zahl der Exekutionen in den USA seit Jahresbeginn auf 30, davon allein elf in Florida – bereits jetzt der höchste Wert seit 2019, als 34 Menschen hingerichtet wurden.
Windom hatte im Jahr 1992 seine damalige Freundin, ihre Mutter und einen Mann, der angeblich Spielschulden bei ihm hatte, ermordet. Später wurde er für die Taten zum Tode verurteilt.
Angehörige von Windoms Opfern hatten sich vergeblich für seine Begnadigung eingesetzt. "Unsere Herzen sind gebrochen, weil der Bundesstaat Florida nicht auf unsere Bitten gehört hat", hieß es in einer Erklärung der Angehörigen. Die Hinterbliebenen erklärten, sie hätten dem Täter verziehen.
Erschossene Kapitolstürmerin erhält militärische Ehren
Die US-Luftwaffe wird Ashli Babbit, einer Air-Force-Veteranin und Pro-Trump-Aktivistin, die am 6. Januar 2021 das Kapitol stürmte und dabei erschossen wurde, volle militärische Ehren erweisen, berichtet der US-Sender CNN. Dies kommt zum Ausdruck in einem Brief, den Matthew Lohmeier, ein hochrangiger Vertreter der Luftwaffe, der Familie von Babbit schrieb und der in den sozialen Medien geteilt wurde. Lohmeier teilte der Familie mit, dass ihr ursprünglicher Antrag auf militärische Ehren verweigert wurde, er aber überzeugt sei, "dass die vorherige Entscheidung falsch war". Er bot an, die Familie im Pentagon zu treffen, um ihr persönlich sein Beileid auszusprechen.
Zollregeln für kleine Pakete und Briefe treten in Kraft
Die USA schaffen die Zollfreigrenze für Paketsendungen mit einem Wert von unter 800 Dollar dauerhaft ab. Laut Aussagen von US-Regierungsvertretern können Postdienstleister ab Mitternacht (Ortszeit) für eine Übergangszeit von sechs Monaten je nach Herkunftsland eine Pauschalgebühr zwischen 80 und 200 Dollar pro Paket zahlen.
Nach Ablauf der Frist werde die US-Zollbehörde CBP auf alle weltweiten Paketeinfuhren die normalen Zollsätze erheben. Laut dem Handelsberater des Weißen Hauses, Peter Navarro, soll die Schließung dieses "Schlupflochs für tödliche Drogen" tausende amerikanische Leben retten. Zudem werde die Maßnahme dem US-Finanzministerium Zolleinnahmen von bis zu zehn Milliarden Dollar pro Jahr einbringen.
Schüsse bei Gottesdienst: Terrorverdacht erhärtet
Nach den tödlichen Schüssen auf Kinder in einem Schulgottesdienst in Minneapolis sieht die US-Bundespolizei FBI den Terrorverdacht erhärtet. Beweise, die bei den Ermittlungen gesammelt wurden, wiesen auf einen von Hass motivierten Akt von Inlandsterrorismus hin, schrieb FBI-Chef Kash Patel auf der Online-Plattform X.
Die tatverdächtige Person habe sich in einem Manifest und durch Inschriften auf den Waffen antireligiös und antikatholisch geäußert. Auch habe sie Hass gegen Juden geäußert und zu Gewalt gegen sie aufgerufen, unter anderem mit Verweis auf den Holocaust. Patel bestätigte auch frühere Angaben, wonach auf einem der Gewehrmagazine ein Schriftzug angebracht war, der zum Mord an US-Präsident Donald Trump aufrief.
Brasilien soll Handelsschritte gegen USA planen
Das brasilianische Außenministerium hat nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters die staatliche Handelsbehörde Camex am Donnerstagabend angewiesen, die Anwendung eines lokalen Reziprozitätsgesetzes gegen die Vereinigten Staaten zu prüfen. Das Gesetz, das Anfang des Jahres vom brasilianischen Kongress verabschiedet wurde, schafft einen rechtlichen Rahmen für Brasilien, um auf mögliche einseitige Handelsmaßnahmen zu reagieren, die sich gegen seine Waren und Dienstleistungen richten, einschließlich Gegenmaßnahmen wie Zölle.
Fed-Gouverneur Waller will baldige Zinssenkung
Fed-Gouverneur Christopher Waller hat sich für eine baldige Zinssenkung in den USA ausgesprochen, um einen Einbruch am Arbeitsmarkt zu verhindern. Er werde eine Senkung um 0,25 Prozentpunkte auf der Fed-Sitzung am 16. und 17. September unterstützen, sagte Waller am Donnerstag laut Redetext für eine Veranstaltung in Miami. "Es gibt Anzeichen für einen schwächer werdenden Arbeitsmarkt, und ich befürchte, dass sich die Bedingungen weiter und recht schnell verschlechtern könnten." Die US-Notenbank Fed dürfe nicht darauf warten und damit Gefahr laufen, mit ihrer Geldpolitik den Entwicklungen hinterherzuhinken.
Am 30. Juli hatte Christopher Waller zusammen mit seiner Kollegin Michelle Bowman gegen die Entscheidung der Fed gestimmt, die Zinsen unverändert zu lassen. Als Grund nannten sie ihre Sorge um den schwächelnden US-Arbeitsmarkt. Beide wurden von US-Präsident Donald Trump ernannt und gelten als mögliche Nachfolger des derzeitigen Fed-Vorsitzenden Jerome Powell.
- Eigene Recherche
- Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP