USA-Newsblog: Trump scheitert vorerst mit Entlassung von Fed-Direktorin

Newsblog zur US-Politik
Trump scheitert vorerst mit Entlassung von Fed-Direktorin Cook

Von M. Küper, S. Cleven, M. Kloft, K. Hitscher, D. Schafbuch
Aktualisiert am 29.08.2025 - 20:50 UhrLesedauer: 17 Min.
Federal-Reserve Cook ProfileVergrößern des Bildes
Lisa Cook: Die Fed-Vorständin wehrt sich gegen ihre Entlassung durch Donald Trump. (Archivfoto) (Quelle: Ken Cedeno/ap)
Der US-Präsident hat einen langen Rechtsstreit vor sich. Will Washington die Anerkennung eines Palästinenser-Staats verhindern? Alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 29. August

Trump scheitert vorerst mit Entlassung von Fed-Direktorin Cook

US-Präsident Donald Trump ist vorerst mit dem Versuch gescheitert, eine Direktorin der Notenbank Fed, Lisa Cook, aus dem Amt zu drängen. Cook blieb nach einer zweistündigen Gerichtsanhörung in Washington am Freitag zunächst weiter im Amt, da Bundesbezirksrichterin Jia Cobb keine sofortige Entscheidung fällte. Sie forderte vielmehr die Anwälte Cooks auf, bis Dienstag ihre Argumente detaillierter darzulegen, warum die Entlassung durch den Präsidenten rechtswidrig sei. Die Anhörung war der Auftakt zu einem voraussichtlich langwierigen Rechtsstreit, in dem es letztlich um die Unabhängigkeit der US-Notenbank Federal Reserve geht und der vor dem Obersten Gerichtshof landen dürfte.

Der von Trump als Grund angeführte mutmaßliche Hypothekenbetrug sei nur ein Vorwand, sagte Cooks Anwalt Abbe Lowell während der Anhörung. In Wahrheit gehe es darum, dass Cook den von Trump geforderten Zinssenkungen nicht zustimme. Der Präsident beschuldigt Cook, im Jahr 2021 und damit vor ihrem Amtsantritt Hypothekenbetrug begangen zu haben. Seine Regierung hat erklärt, dies sei ein ausreichender Grund für eine Entlassung. Cook bestreitet die Vorwürfe und argumentiert, selbst wenn sie zuträfen, rechtfertigten sie keinen Rauswurf, da das angebliche Fehlverhalten sich vor ihrer Amtszeit ereignet habe. Sie hatte Klage gegen ihre Entlassung eingereicht.

Der Fall hat an den Finanzmärkten neue Sorgen um die Unabhängigkeit der Zentralbank ausgelöst. Bislang hat noch kein US-Präsident ein Mitglied des Fed-Direktoriums entlassen. Das Gesetz zur Gründung der Notenbank sieht zwar vor, dass ein Direktoriumsmitglied aus wichtigem Grund ("for cause") entlassen werden kann. Der Begriff wird jedoch nicht näher definiert. Trump übt seit langem Druck auf die Fed aus, die Zinsen zu senken, und hat auch Notenbankchef Jerome Powell wiederholt scharf kritisiert. Ein Ausscheiden Cooks würde es Trump ermöglichen, eine vierte Position im siebenköpfigen Direktorium der Fed zu besetzen.

USA widerrufen Visa für Palästinenser-Gruppen

Das US-Außenministerium widerruft wenige Wochen vor der UN-Vollversammlung in New York Visa für Mitglieder von zwei Palästinenserorganisationen. Zudem werden keine neuen Visa erteilt, wie aus einer Mitteilung des US-Außenministeriums hervorgeht. Betroffen sind demnach Mitglieder der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) und der Repräsentanten der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA).

imago images 0806114716Vergrößern des Bildes
UN-Vollversammlung in New York: Bei der nächsten Sitzung wollen mehrere Länder einen Palästinenser-Staat anerkennen – nun werden Palästinenser-Vertretern die US-Visa entzogen. (Quelle: IMAGO/John Lamparski)
Unklar war zunächst, ob damit auch dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas die Einreise in die Vereinigten Staaten zur UN-Vollversammlung verwehrt werden könnte. Das US-Außenministerium beantwortete diese Frage zunächst auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht. Abbas ist der Chef der Palästinensischen Autonomiebehörde. Ausgenommen von den Visa-Einschränkungen ist laut Mitteilung die offizielle Vertretung der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) bei den Vereinten Nationen. Diese hat nur einen Beobachterstatus und ist kein volles UN-Mitglied.

Mehrere Staaten, darunter Frankreich, Kanada und Australien, hatten zuletzt angekündigt, bei der UN-Generalversammlung einen palästinensischen Staat anzuerkennen. Israel lehnt die Anerkennung als "Belohnung für die Hamas" nach dem Massaker am 7. Oktober 2023 ab. Bei dem Terrorangriff im Süden Israels wurden etwa 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 weitere in den Gazastreifen verschleppt. Bereits Ende Juli hatten die USA Visa-Sanktionen gegen die PLO und die PA verhängt. Neu ist, dass nun auch bereits erteilte Einreisegenehmigungen eingezogen werden.

Trump will fast fünf Milliarden Dollar Auslandshilfe streichen

US-Präsident Donald Trump will in einem umstrittenen Manöver bereits bewilligte Auslandshilfen in Milliardenhöhe streichen. Insgesamt geht es um 4,9 Milliarden US-Dollar (rund 4,2 Milliarden Euro), die für Programme des Außenministeriums, der US-Entwicklungsbehörde USAID und sowie für internationale Hilfsprogramme vorgesehen waren. Das geht aus einem Brief des Weißen Hauses an den republikanischen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, hervor, den die Haushaltsbehörde (Office of Management and Budget) auf X geteilt hat.

Der Haushaltsbehörde zufolge greift Trump dabei auf ein haushaltspolitisches Manöver zurück, das der US-Rechnungshof als illegal bezeichnet. Dieses liegt demnach immer dann vor, wenn ein US-Präsident den Kongress erst kurz vor Ende des Haushaltsjahres auffordert, Gelder zu streichen, sodass diese auslaufen, bevor sie für neue Zwecke verwendet werden können. Regulär habe das Parlament 45 Tage Zeit, um auf einen Antrag des Präsidenten auf Mittelkürzung zu reagieren, führt der Rechnungshof aus. "Wenn aber nicht genügend Zeit bleibt, um diesen Antrag zu prüfen oder die Mittel vor ihrem Auslaufen zu nutzen, umgeht der Präsident die Kontrolle des Kongresses über Regierungsausgaben." Das Haushaltsjahr läuft bis Ende September.

2231525759Vergrößern des Bildes
US-Präsident Donald Trump: Einer Studie zufolge könnte die Streichung der US-Entwicklungshilfe 14 Millionen vermeidbare Todesfälle nach sich ziehen. (Quelle: Chip Somodevilla)

Außenminister Marco Rubio hatte Anfang vergangenen Monats das offizielle Ende von Auslandshilfen durch die US-Entwicklungsbehörde USAID verkündet. Rubio hatte deutlich gemacht, dass damit der Großteil der einst von USAID geführten Projekte wegfällt. Die Entwicklungsbehörde war eine der größten Organisationen ihrer Art weltweit. Eine aktuelle Studie kommt zu dem Schluss, dass der Kahlschlag bei USAID in den kommenden fünf Jahren mehr als 14 Millionen zusätzliche Tote zur Folge haben könnte. Davon könnten rund fünf Millionen Kinder unter fünf Jahre alt sein, wie aus der im Fachmagazin "The Lancet" erschienenen Untersuchung hervorgeht.

Trump entzieht Kamala Harris den Personenschutz

US-Präsident Donald Trump entzieht seiner Wahlkampfrivalin Kamala Harris den Personenschutz durch den Secret Service. Das bestätigten am Freitag das Weiße Haus und das Umfeld der Ex-Vizepräsidentin und früheren Präsidentschaftskandidatin der Demokratischen Partei. Mehr dazu lesen Sie hier.

Election 2026 Governor HarrisVergrößern des Bildes
Kamala Harris: Die ehemalige US-Vizepräsidentin soll künftig nicht mehr vom Secret Service geschützt werden. (Quelle: AP Photo/Jacquelyn Martin, File)

Florida richtet 59-Jährigen hin – 30. Exekution in diesem Jahr

Im US-Bundesstaat Florida ist ein wegen dreifachen Mordes zum Tode verurteilter Mann hingerichtet worden. Der 59-jährige Curtis Windom wurde am Donnerstagabend im Staatsgefängnis von Florida mit einer Giftspritze getötet, wie die Strafvollzugsbehörde in dem Bundesstaat mitteilte. Damit stieg die Zahl der Exekutionen in den USA seit Jahresbeginn auf 30, davon allein elf in Florida – bereits jetzt der höchste Wert seit 2019, als 34 Menschen hingerichtet wurden.

Hinrichtungsraum im Staatsgefängnis von Florida: Die USA haben bereits im Juli so viele Menschen hingerichtet, wie seit 2019 nicht mehr.Vergrößern des Bildes
Hinrichtungsraum im Staatsgefängnis von Florida: Die Zahl der vollstreckten Todesstrafen in den USA weist eine steigende Tendenz auf. (Quelle: Florida Department of Corrections/Doug Smith)

Windom hatte im Jahr 1992 seine damalige Freundin, ihre Mutter und einen Mann, der angeblich Spielschulden bei ihm hatte, ermordet. Später wurde er für die Taten zum Tode verurteilt.

Angehörige von Windoms Opfern hatten sich vergeblich für seine Begnadigung eingesetzt. "Unsere Herzen sind gebrochen, weil der Bundesstaat Florida nicht auf unsere Bitten gehört hat", hieß es in einer Erklärung der Angehörigen. Die Hinterbliebenen erklärten, sie hätten dem Täter verziehen.

Erschossene Kapitolstürmerin erhält militärische Ehren

Die US-Luftwaffe wird Ashli Babbit, einer Air-Force-Veteranin und Pro-Trump-Aktivistin, die am 6. Januar 2021 das Kapitol stürmte und dabei erschossen wurde, volle militärische Ehren erweisen, berichtet der US-Sender CNN. Dies kommt zum Ausdruck in einem Brief, den Matthew Lohmeier, ein hochrangiger Vertreter der Luftwaffe, der Familie von Babbit schrieb und der in den sozialen Medien geteilt wurde. Lohmeier teilte der Familie mit, dass ihr ursprünglicher Antrag auf militärische Ehren verweigert wurde, er aber überzeugt sei, "dass die vorherige Entscheidung falsch war". Er bot an, die Familie im Pentagon zu treffen, um ihr persönlich sein Beileid auszusprechen.

imago images 109568578Vergrößern des Bildes
Ashli Babbit starb, als sie mit anderen Trump-Anhängern das Kapitol stürmte. Ihr werden jetzt militärische Ehren erwiesen. (Archivbild) (Quelle: Courtesy WSVN 7News via www.imago-images.de/imago)

Zollregeln für kleine Pakete und Briefe treten in Kraft

Die USA schaffen die Zollfreigrenze für Paketsendungen mit einem Wert von unter 800 Dollar dauerhaft ab. Laut Aussagen von US-Regierungsvertretern können Postdienstleister ab Mitternacht (Ortszeit) für eine Übergangszeit von sechs Monaten je nach Herkunftsland eine Pauschalgebühr zwischen 80 und 200 Dollar pro Paket zahlen.

Verwendete Quellen
  • Eigene Recherche
  • Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP
Deutsche Presse-Agentur Donald Trump Federal Reserve Bank Florida Jerome Powell Kamala Harris New York Trump und Putin treffen sich in Alaska UN USA Washington
