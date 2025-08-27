Newsblog zur US-Politik US-Richterin stoppt Trumps Schnellabschiebungen

US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus (Archivbild): Seine Regierung hat eine Schlappe vor Gericht erlitten. (Quelle: Alex Brandon/dpa)

Ein Gericht stoppt Trumps beschleunigte Abschiebungen vorerst. Die Zölle des US-Präsidenten werden für illegal erklärt. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Samstag, 30. August

US-Richterin stoppt Trumps Schnellabschiebungen

Ein US-Bundesgericht hat am Freitag (Ortszeit) in Washington eine Regelung der Trump-Regierung zur beschleunigten Abschiebung von Migranten im Landesinneren für verfassungswidrig erklärt. Die zuständige Richterin Jia Cobb urteilte, Betroffene hätten ein "gewichtiges Freiheitsinteresse", das ein ordentliches Verfahren nach dem fünften Verfassungszusatz erfordere.

Die Regelung zielte darauf ab, Abschiebungen auch von Menschen zu ermöglichen, die bereits längere Zeit in den USA leben – ohne Anhörung vor Gericht. Bisher ist das eher bei Menschen der Fall, die an oder nahe der Grenze festgenommen werden. Die Regierung habe argumentiert, Migranten hätten kein Anrecht auf ein faires Verfahren – eine Auffassung, die Cobb als gefährlich zurückwies: Würde das gelten, könnte der Staat jeden unter diesem Vorwand abschieben.

Berufungsgericht erklärt Trumps Zölle für illegal

Ein US-Bundesberufungsgericht hat am späten Freitag die von der Trump-Administration eingeführten Zölle für ungültig erklärt und erklärt, dass der Präsident bei der Anwendung von Notstandsbefugnissen zur Umgestaltung der US-Handelspolitik zu weit gegangen ist. Das Urteil des US-Berufungsgerichts für den Federal Circuit bestätigte eine Entscheidung der Vorinstanz, die einen Kernpunkt der Wirtschaftsagenda von Präsident Trump untergräbt. Die Mehrheit des Gerichts befand, dass der Präsident seine Befugnisse im Rahmen eines Gesetzes aus dem Jahr 1977, dem International Emergency Economic Powers Act (Ieepa), überschritten hat. Lesen Sie hier mehr zur Gerichtsentscheidung über Trumps Zölle.

Kritik an Streichung von Auslandshilfen

Demokraten und Republikaner aus dem US-Kongress kritisieren ein haushaltspolitisches Manöver der US-Regierung als rechtswidrig. US-Präsident Donald Trump will mit dem umstrittenen Vorgehen bereits bewilligte Auslandshilfen in Milliardenhöhe streichen. Das geht aus einem Brief des Weißen Hauses an den republikanischen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, hervor, den die Haushaltsbehörde (Office of Management and Budget) auf der Plattform X geteilt hat.

Der Haushaltsbehörde zufolge greift Trump dabei auf ein haushaltspolitisches Manöver zurück, das der US-Rechnungshof als illegal bezeichnet. Dieses liegt demnach immer dann vor, wenn ein US-Präsident den Kongress erst kurz vor Ende des Haushaltsjahres auffordert, Gelder zu streichen, so dass diese auslaufen, bevor sie für neue Zwecke verwendet werden können.

Freitag, 29. August

