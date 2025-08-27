Newsblog zur US-Politik Trump irritiert mit Worten über Justizministerin Bondi



Von Martin Küper , Simon Cleven 27.08.2025 - 12:52 Uhr Lesedauer: 4 Min.

US-Präsident Donald Trump und Justizministerin Pam Bondi: "Schaut euch Pam an, ich würde nie sagen, dass sie schön ist, das wäre das Ende meiner Karriere". (Quelle: Andrew Harnik)

Der US-Präsident bestätigt seinen Ruf als Frauenverächter. Ein großer Bluterguss auf Trumps Hand löst neue Spekulationen aus. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Dienstag, 26. August

Trump irritiert mit Worten über Justizministerin Bondi

Vor einer Kabinettssitzung am Montag (Ortszeit) im Weißen Haus hat US-Präsident Donald Trump Irritationen ausgelöst mit einer sexistischen Aussage über seine Justizministerin Pam Bondi. In dem öffentlich übertragenen Teil der Sitzung äußerte sich Trump zunächst abfällig über den Oppositionspolitiker Chuck Schumer, der die Minderheit der Demokraten im Senat führt. "Ich habe diesen armen, dummen Chuck Schumer gesehen. Der Kerl sieht aus, als wäre er um hundert Jahre gealtert", sagte Trump und löste damit Gelächter in seiner Ministerrunde aus.

"Ich will jetzt aber nicht über Äußerlichkeiten sprechen", fuhr Trump fort. "Äußerlichkeiten zählen ja nicht, richtig? In der Politik ist es wirklich egal, wie man aussieht", sagte Trump, bevor er auf die anwesende Justizministerin zu sprechen kam. "Schaut euch Pam an, ich würde nie sagen, dass sie schön ist, das wäre das Ende meiner Karriere", witzelte Trump, der bereits wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt wurde und dem viele weitere Frauen vorwerfen, sie belästigt und genötigt zu haben. Diese in sozialen Medien verbreiteten Aufnahmen zeigen die jüngste Szene am Kabinettstisch:

In sozialen Medien lösten Trumps Worte über Bondi Kritik aus. "Warum ist ,schön' das erste Wort, das Trump in den Sinn kommt, wenn er über eine blonde Frau spricht?", zitierte der "Irish Star" einen Nutzer der Plattform X. Ein anderer schrieb demnach in Richtung Trump: "So bist du halt, ein Widerling".

Ábrego García: US-Gericht stoppt Abschiebung nach Uganda

Im Fall des im März irrtümlich nach El Salvador abgeschobenen und später in den USA inhaftierten Migranten Kilmar Ábrego García hat ein Bundesgericht nun dessen geplante Abschiebung nach Uganda vorübergehend gestoppt. Ábrego Garcías Anwälte reichten am Montag Klage gegen eine Abschiebung in das afrikanische Land ein, nachdem der 30-Jährige kurz zuvor in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland von der Einwanderungspolizei (ICE) erneut festgenommen wurde.

Ábrego García war im Juni in die USA zurückgebracht und erst in der vergangenen Woche auf richterliche Anweisung freigelassen worden. Am Montag gab Heimatschutzministerin Kristi Noem im Onlinedienst X Ábrego Garcías erneute Festnahme bekannt. Das Heimatschutzministerium erklärte, er werde "nun auf seine Abschiebung nach Uganda vorbereitet". Ugandas Regierung hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, im Rahmen eines Migrationsabkommens abgelehnte Asylbewerber aus den USA aufzunehmen.