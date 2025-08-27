Newsblog zur US-Politik Trump irritiert mit Worten über Justizministerin Bondi
Der US-Präsident bestätigt seinen Ruf als Frauenverächter. Ein großer Bluterguss auf Trumps Hand löst neue Spekulationen aus. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Dienstag, 26. August
Trump irritiert mit Worten über Justizministerin Bondi
Vor einer Kabinettssitzung am Montag (Ortszeit) im Weißen Haus hat US-Präsident Donald Trump Irritationen ausgelöst mit einer sexistischen Aussage über seine Justizministerin Pam Bondi. In dem öffentlich übertragenen Teil der Sitzung äußerte sich Trump zunächst abfällig über den Oppositionspolitiker Chuck Schumer, der die Minderheit der Demokraten im Senat führt. "Ich habe diesen armen, dummen Chuck Schumer gesehen. Der Kerl sieht aus, als wäre er um hundert Jahre gealtert", sagte Trump und löste damit Gelächter in seiner Ministerrunde aus.
"Ich will jetzt aber nicht über Äußerlichkeiten sprechen", fuhr Trump fort. "Äußerlichkeiten zählen ja nicht, richtig? In der Politik ist es wirklich egal, wie man aussieht", sagte Trump, bevor er auf die anwesende Justizministerin zu sprechen kam. "Schaut euch Pam an, ich würde nie sagen, dass sie schön ist, das wäre das Ende meiner Karriere", witzelte Trump, der bereits wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt wurde und dem viele weitere Frauen vorwerfen, sie belästigt und genötigt zu haben. Diese in sozialen Medien verbreiteten Aufnahmen zeigen die jüngste Szene am Kabinettstisch:
In sozialen Medien lösten Trumps Worte über Bondi Kritik aus. "Warum ist ,schön' das erste Wort, das Trump in den Sinn kommt, wenn er über eine blonde Frau spricht?", zitierte der "Irish Star" einen Nutzer der Plattform X. Ein anderer schrieb demnach in Richtung Trump: "So bist du halt, ein Widerling".
Ábrego García: US-Gericht stoppt Abschiebung nach Uganda
Im Fall des im März irrtümlich nach El Salvador abgeschobenen und später in den USA inhaftierten Migranten Kilmar Ábrego García hat ein Bundesgericht nun dessen geplante Abschiebung nach Uganda vorübergehend gestoppt. Ábrego Garcías Anwälte reichten am Montag Klage gegen eine Abschiebung in das afrikanische Land ein, nachdem der 30-Jährige kurz zuvor in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland von der Einwanderungspolizei (ICE) erneut festgenommen wurde.
Ábrego García war im Juni in die USA zurückgebracht und erst in der vergangenen Woche auf richterliche Anweisung freigelassen worden. Am Montag gab Heimatschutzministerin Kristi Noem im Onlinedienst X Ábrego Garcías erneute Festnahme bekannt. Das Heimatschutzministerium erklärte, er werde "nun auf seine Abschiebung nach Uganda vorbereitet". Ugandas Regierung hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, im Rahmen eines Migrationsabkommens abgelehnte Asylbewerber aus den USA aufzunehmen.
Die Bundesrichterin Paula Xinis blockierte am Montag vorübergehend Ábrego Garcías Ausweisung aus den USA. Ábrego García war einer von mehr als 250 Menschen, die im März von den US-Behörden nach El Salvador abgeschoben und dort inhaftiert worden waren. Er ist mit einer US-Bürgerin verheiratet und lebte bis zu seiner Abschiebung in Maryland im Osten der USA. Sein Fall warf ein Schlaglicht auf das harte Vorgehen der Trump-Regierung gegen Einwanderer und sorgte weltweit für Aufsehen.
Insider: USA erwägen Sanktionen gegen EU-Beamte
Die US-Regierung hat Insidern zufolge Sanktionen gegen Mitarbeiter der Europäischen Union (EU) ins Spiel gebracht. Die Strafmaßnahmen würden sich gegen Verantwortliche für die Umsetzung des EU-Gesetzes für digitale Dienste (DSA) richten, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Montag (Ortszeit). Eine endgültige Entscheidung sei jedoch noch nicht gefallen.
- Kommentar zu neuen US-Drohungen: Schluss mit Appeasement
Den Insidern zufolge würde es sich bei den Strafmaßnahmen wahrscheinlich um Visabeschränkungen handeln. Es sei noch unklar, gegen welche Beamten der EU oder der Mitgliedstaaten sich die Maßnahmen richten würden, jedoch habe es dazu vergangene Woche interne Treffen zu dem Thema von US-Vertretern gegeben.
Die Regierung von Präsident Donald Trump wirft der EU vor, mit dem Gesetz die Meinungsfreiheit von US-Bürgern zu zensieren und US-Technologiefirmen Kosten aufzuerlegen. Die EU-Kommission hatte die Zensurvorwürfe in der Vergangenheit als "völlig unbegründet" zurückgewiesen. Das Gesetz soll Online-Plattformen zwingen, stärker gegen illegale Inhalte wie Hassrede vorzugehen.
Trump erneut mit Bluterguss an der Hand fotografiert
US-Präsident Donald Trump ist erneut mit einem Bluterguss an der Hand fotografiert worden. Auf Bildern vom Empfang des südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung im Weißen Haus war auf der rechten Hand des 79-Jährigen ein deutlicher blauer Fleck zu sehen. In der Vergangenheit waren schon mehrfach Blutergüsse an Trumps rechter Hand aufgefallen – teils offenbar mit Make-up überschminkt.
Die Flecken hatten in den vergangenen Monaten immer wieder Spekulationen über den Gesundheitszustand des Republikaners ausgelöst, hinzu kam, dass seine Beine mitunter geschwollen wirkten. Trump selbst erklärte einen Bluterguss an seiner rechten Hand im Dezember 2024 im Gespräch mit dem US-Magazin "Time" damit, dass er einfach sehr viele Hände schüttle.
Im Juli verwies seine Sprecherin Karoline Leavitt ebenfalls auf häufiges Händeschütteln sowie die Einnahme von Aspirin. Ähnlich äußerte sie sich nun im Gespräch mit der "Huffington Post". Zudem teilte das Weiße Haus im Juli mit, Trump leide an einer chronisch venösen Insuffizienz – einer ungefährlichen Erkrankung der Beinvenen, die vor allem bei älteren Menschen vorkommt.
- Eigene Recherche
- Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP