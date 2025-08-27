Newsblog zur US-Politik Trump-Regierung stellt Union Station unter Kontrolle

Mitglieder der Nationalgarde stehen an der Union Station in Washington, D.C.: Der Hauptbahnhof soll unter staatliche Kontrolle. (Quelle: IMAGO/Hu Yousong/imago)

Der Hauptbahnhof der US-Hauptstadt soll unter staatliche Kontrolle gestellt werden. Der US-Präsident äußert sich anzüglich über Justizministerin Pam Bondi. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mittwoch, 27. August

US-Administration übernimmt Kontrolle über Union Station

Die US-Regierung hat die Verwaltung der Union Station in Washington, D.C., vom Fernverkehrsunternehmen Amtrak übernommen. Verkehrsminister Sean Duffy erklärte am Mittwoch, dass die Entscheidung getroffen wurde, um die Hauptverkehrsdrehscheibe der Stadt zu sanieren, da sie "in einen Zustand des Verfalls geraten" sei. Er betonte, dass Union Station "ein Punkt des Stolzes" für Washington sein sollte, und fügte hinzu: "Indem wir das Management der Station zurückerlangen, werden wir helfen, diese Stadt sicher und schön zu machen."

Präsident Donald Trump habe laut Duffy deutlich gemacht, dass er Union Station wieder "schön" und den Verkehr wieder "sicher" haben möchte. Dies sei Teil seiner Bemühungen, die Hauptstadt der Vereinigten Staaten zu verschönern und sicherer zu gestalten.

Duffy erwähnte auch ein Schreiben an Amtrak im März, in dem er eine aktualisierte Sicherheitsstrategie für die Station angefordert hatte. Die Maßnahme ist Teil einer breiteren Initiative der Trump-Administration zur Eindämmung von Gewaltverbrechen in Washington, D.C. Und das, obwohl lokale Polizeistatistiken einen Rückgang dieser Verbrechen verzeichnen. Trump hingegen behauptet weiterhin, dass diese Zahlen manipuliert seien, ohne jedoch Beweise vorzulegen.

Wegen Trump-Kritik? Behörde entlässt Mitarbeiter

Die US-Katastrophenschutzbehörde Fema (Federal Emergency Management Agency) hat offenbar mehrere Mitarbeiter entlassen, die zuvor in einem offenen Brief Kritik an der Behördenleitung geäußert hatten. Das berichtet der "Spiegel". Demnach hatte die Fema schon im Juli 139 Mitarbeiter freigestellt, die die Politik des US-Präsidenten Donald Trump kritisiert hatten. "Wir können bestätigen, dass mehrere Fema-Mitarbeiter, die öffentlich die sogenannte Katrina-Erklärung unterzeichnet haben, freigestellt wurden", erklärte die Organisation Stand Up for Science in einer Stellungnahme zu den jüngsten Entlassungen.

In dem offenen Brief hatten aktuelle und frühere Fema-Mitarbeiter den Kongress gewarnt, dass die mangelnde Erfahrung der von der Trump-Regierung eingesetzten Führungskräfte zu einer Katastrophe ähnlichen Ausmaßes führen könnte wie Hurrikan Katrina. Der Wirbelsturm löste im August 2005 verheerende Überflutungen in der Stadt New Orleans aus, mehr als 1.800 Menschen starben. Der Pressesprecher der Katastrophenschutzbehörde erklärte dagegen laut "Spiegel", dass die Behörde durch Bürokratie behindert werde und die Trump-Regierung ihre Reform zu einer Priorität gemacht habe.

Etwa 2.000 Mitarbeiter – rund ein Drittel der Belegschaft – haben die Fema in diesem Jahr bereits durch Entlassungen, Abfindungen oder vorzeitige Pensionierungen verlassen. Zudem plant die Trump-Regierung eine Kürzung der Fördermittel um etwa eine Milliarde Dollar.

