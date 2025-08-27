Newsblog zur US-Politik Trump-Regierung will Fahndern "Kopfgeld" zahlen
Die Trump-Regierung will Polizei für Fahndungshilfe "Kopfgeld" zahlen. Ein US-Richter entscheidet gegen den Präsidenten. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Dienstag, 2. September
US-Regierung will Polizei für Fahndungshilfe "Kopfgeld" zahlen
Das US-Heimatschutzministerium will Polizisten mit einem Bonus dazu animieren, Einwanderer ohne gültige Papiere aufzuspüren und damit mehr Abschiebungen zu ermöglichen. Unter anderem soll es je nach "Erfolgsquote" für teilnehmende Polizeibehörden pro entsprechend geschultem Polizist bis zu 1.000 US-Dollar (knapp 854 Euro) pro Quartal geben. Zuvor hatte es bereits entsprechende Mdienberichte über ein "Kopfgeld" für die beamten gegeben.
Das Programm soll am 1. Oktober starten. Das Ministerium beabsichtigt, dass Polizisten vor Ort die Einwanderungsbehörde ICE unterstützen und damit helfen, den harten Migrationskurs von US-Präsident Donald Trump durchzusetzen.
Finanziert werden soll das Vorhaben unter anderem durch Einsparungen an anderer Stelle. Trumps Steuergesetz sieht etwa Einschnitte bei der medizinischen Versorgung von Geringverdienern vor.
Trump-Regierung: "Tödlicher Schlag" gegen Drogen-Schiff
Die USA haben Außenminister Marco Rubio zufolge einen "tödlichen Schlag" gegen ein mit Drogen beladenes Schiff ausgeführt, das aus Venezuela ausgelaufen war. Eine für Drogenterrorismus bekannte Organisation habe das Schiff betrieben, schrieb er auf der Plattform X.
Kurz zuvor hatte US-Präsident Donald Trump bei einer Pressekonferenz ohne konkrete Details gesagt, dass die Vereinigten Staaten ein Boot mit Drogen an Bord ausgeschaltet hätten. Mehr dazu lesen Sie hier.
"Wir greifen ein": Trump droht mehreren Städten
US-Präsident Donald Trump hat ein Einschreiten gegen angeblich ausufernde Kriminalität in Chicago im US-Bundesstaat Illinois angekündigt. "Wir greifen ein", sagte der Republikaner im Weißen Haus. Trump sagte nicht, was er genau plant, wie weit diese Pläne gediehen sind, ob die Nationalgarde eingesetzt wird und wann die Aktion starten könnte. Mehr dazu lesen Sie hier.
Trump: Raumfahrtkommando wird nach Alabama umziehen
Das Raumfahrtkommando der Vereinigten Staaten wird nach Huntsville im Bundesstaat Alabama umziehen. Das erklärte Trump am Dienstag im Weißen Haus. Zuvor war die Behörde in Colorado Springs in Colorado untergebracht.
Das "Space Command" gilt als elftes Führungskommando des US-Militärs, zu denen unter anderem auch Kommandos für die Militäraktivitäten in Europa und Afrika oder für Cyber-Aufgaben zählen.
Das Weltraumkommando ist Teil der US-Streitkräfte und untersteht dem Verteidigungsministerium. Zu den Hauptaufgaben zählen unter anderem die Überwachung von Objekten im Weltraum mittels Satelliten, die Unterstützung anderer US-Streitkräfte wie der Air Force und der Navy sowie die rechtzeitige Warnung vor Raketenangriffen.
Richter: Nationalgarde-Entsendung war illegal
Die Entsendung der Nationalgarde im Juni nach Los Angeles durch US-Präsident Donald Trump war illegal. Das hat ein US-Bundesgericht am Dienstag entschieden. Trump habe kein Recht gehabt, das US-Militär für Polizei-Aufgaben im eigenen Land zu nutzen, entschied Richter Charles Breyer.
Kalifornien hatte sich vehement gegen die Entsendung der Truppen nach Los Angeles gewehrt. Der Richter entschied nun zugunsten des Bundesstaates: "Es gab zu dieser Zeit Proteste in Los Angeles und einige Demonstranten wurden gewalttätig. Allerdings gab es weder eine Rebellion, noch war die Polizei vor Ort unfähig, das Gesetz durchzusetzen."
Angesichts von Trumps Drohung, die Nationalgarde in weitere demokratisch regierte Städte wie Chicago zu schicken, warnte Breyer, Trump würde möglicherweise eine "nationale Polizeieinheit unter Führung des Präsidenten" schaffen.
Unternehmer warnt vor Finanzkrise in den USA
Milliardär Ray Dalio sieht Parallelen zur Weltlage in den 1930er-Jahren – und beklagt eine Mauer des Schweigens unter Investoren. Worin er die Ursachen dafür sieht, lesen Sie hier.
Trumps Kryptowährung bricht ein
Am heutigen Tag ging der Digitalwährungs-Token World Liberty Financial (WLFI) zum ersten Mal in den Handel. Hinter der Kryptowährung steht die Familie des US-Präsidenten Donald Trump, der selbst schon lange ein großer Fan neuer Digitalwährungen ist. So wohl auch seiner eigenen. Trotz erheblicher Einbußen am ersten Börsentag bescherte der Handelsstart der Trump-Familie wohl zusätzliche Milliarden.
Der Preis des Tokens WLFI stieg zunächst um 17 Prozent auf rund 33 US-Cent – und rutschte dann um gut 19 Prozent auf 22,69 US-Cent ab. Frühe Investoren hatten jedoch Tokens zu einem Stückpreis von 1,5 Cent erworben, somit verschaffte ihnen allein der erste Handelskurs von 24 Cent einen saftigen Gewinn.
- Eigene Recherche
- Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP