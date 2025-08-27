Newsblog zur US-Politik Trump-Regierung will Fahndern "Kopfgeld" zahlen

Die Trump-Regierung will Polizei für Fahndungshilfe "Kopfgeld" zahlen. Ein US-Richter entscheidet gegen den Präsidenten. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Dienstag, 2. September

US-Regierung will Polizei für Fahndungshilfe "Kopfgeld" zahlen

Das US-Heimatschutzministerium will Polizisten mit einem Bonus dazu animieren, Einwanderer ohne gültige Papiere aufzuspüren und damit mehr Abschiebungen zu ermöglichen. Unter anderem soll es je nach "Erfolgsquote" für teilnehmende Polizeibehörden pro entsprechend geschultem Polizist bis zu 1.000 US-Dollar (knapp 854 Euro) pro Quartal geben. Zuvor hatte es bereits entsprechende Mdienberichte über ein "Kopfgeld" für die beamten gegeben.

Das Programm soll am 1. Oktober starten. Das Ministerium beabsichtigt, dass Polizisten vor Ort die Einwanderungsbehörde ICE unterstützen und damit helfen, den harten Migrationskurs von US-Präsident Donald Trump durchzusetzen.

Finanziert werden soll das Vorhaben unter anderem durch Einsparungen an anderer Stelle. Trumps Steuergesetz sieht etwa Einschnitte bei der medizinischen Versorgung von Geringverdienern vor.

Trump-Regierung: "Tödlicher Schlag" gegen Drogen-Schiff

Die USA haben Außenminister Marco Rubio zufolge einen "tödlichen Schlag" gegen ein mit Drogen beladenes Schiff ausgeführt, das aus Venezuela ausgelaufen war. Eine für Drogenterrorismus bekannte Organisation habe das Schiff betrieben, schrieb er auf der Plattform X.

Kurz zuvor hatte US-Präsident Donald Trump bei einer Pressekonferenz ohne konkrete Details gesagt, dass die Vereinigten Staaten ein Boot mit Drogen an Bord ausgeschaltet hätten. Mehr dazu lesen Sie hier.

"Wir greifen ein": Trump droht mehreren Städten

US-Präsident Donald Trump hat ein Einschreiten gegen angeblich ausufernde Kriminalität in Chicago im US-Bundesstaat Illinois angekündigt. "Wir greifen ein", sagte der Republikaner im Weißen Haus. Trump sagte nicht, was er genau plant, wie weit diese Pläne gediehen sind, ob die Nationalgarde eingesetzt wird und wann die Aktion starten könnte. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trump: Raumfahrtkommando wird nach Alabama umziehen

Das Raumfahrtkommando der Vereinigten Staaten wird nach Huntsville im Bundesstaat Alabama umziehen. Das erklärte Trump am Dienstag im Weißen Haus. Zuvor war die Behörde in Colorado Springs in Colorado untergebracht.

Das "Space Command" gilt als elftes Führungskommando des US-Militärs, zu denen unter anderem auch Kommandos für die Militäraktivitäten in Europa und Afrika oder für Cyber-Aufgaben zählen.

Das Weltraumkommando ist Teil der US-Streitkräfte und untersteht dem Verteidigungsministerium. Zu den Hauptaufgaben zählen unter anderem die Überwachung von Objekten im Weltraum mittels Satelliten, die Unterstützung anderer US-Streitkräfte wie der Air Force und der Navy sowie die rechtzeitige Warnung vor Raketenangriffen.

