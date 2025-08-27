t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandUSA

USA: Trump-Regierung will Fahndern "Kopfgeld" zahlen

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextBahnbrechendes Urteil im Fall Google
TextDeutscher Ferienpark meldet Insolvenz an
TextSchauspielerin nach Angriff im Krankenhaus
TextTotgeglaubtes Autosegment lebt auf
TextSo viel verdient Gündoğan in der Türkei

Newsblog zur US-Politik
Trump-Regierung will Fahndern "Kopfgeld" zahlen

Von M. Küper, S. Cleven, M. Kloft, K. Hitscher, D. Schafbuch, F. Michalski, C. Cöln, T. Schibilla, J. Seiferth
Aktualisiert am 03.09.2025 - 01:25 UhrLesedauer: 28 Min.
Video lädt
Player wird geladen
Im Video: Das sagt ein Arzt zu Trumps Gesundheitszustand. (Quelle: t-online)
News folgen

Die Trump-Regierung will Polizei für Fahndungshilfe "Kopfgeld" zahlen. Ein US-Richter entscheidet gegen den Präsidenten. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Inhaltsverzeichnis

Dienstag, 2. September

Loading...

US-Regierung will Polizei für Fahndungshilfe "Kopfgeld" zahlen

Das US-Heimatschutzministerium will Polizisten mit einem Bonus dazu animieren, Einwanderer ohne gültige Papiere aufzuspüren und damit mehr Abschiebungen zu ermöglichen. Unter anderem soll es je nach "Erfolgsquote" für teilnehmende Polizeibehörden pro entsprechend geschultem Polizist bis zu 1.000 US-Dollar (knapp 854 Euro) pro Quartal geben. Zuvor hatte es bereits entsprechende Mdienberichte über ein "Kopfgeld" für die beamten gegeben.

Das Programm soll am 1. Oktober starten. Das Ministerium beabsichtigt, dass Polizisten vor Ort die Einwanderungsbehörde ICE unterstützen und damit helfen, den harten Migrationskurs von US-Präsident Donald Trump durchzusetzen.

Finanziert werden soll das Vorhaben unter anderem durch Einsparungen an anderer Stelle. Trumps Steuergesetz sieht etwa Einschnitte bei der medizinischen Versorgung von Geringverdienern vor.

Trump-Regierung: "Tödlicher Schlag" gegen Drogen-Schiff

Die USA haben Außenminister Marco Rubio zufolge einen "tödlichen Schlag" gegen ein mit Drogen beladenes Schiff ausgeführt, das aus Venezuela ausgelaufen war. Eine für Drogenterrorismus bekannte Organisation habe das Schiff betrieben, schrieb er auf der Plattform X.

Kurz zuvor hatte US-Präsident Donald Trump bei einer Pressekonferenz ohne konkrete Details gesagt, dass die Vereinigten Staaten ein Boot mit Drogen an Bord ausgeschaltet hätten. Mehr dazu lesen Sie hier.

"Wir greifen ein": Trump droht mehreren Städten

US-Präsident Donald Trump hat ein Einschreiten gegen angeblich ausufernde Kriminalität in Chicago im US-Bundesstaat Illinois angekündigt. "Wir greifen ein", sagte der Republikaner im Weißen Haus. Trump sagte nicht, was er genau plant, wie weit diese Pläne gediehen sind, ob die Nationalgarde eingesetzt wird und wann die Aktion starten könnte. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trump: Raumfahrtkommando wird nach Alabama umziehen

Das Raumfahrtkommando der Vereinigten Staaten wird nach Huntsville im Bundesstaat Alabama umziehen. Das erklärte Trump am Dienstag im Weißen Haus. Zuvor war die Behörde in Colorado Springs in Colorado untergebracht.

Das "Space Command" gilt als elftes Führungskommando des US-Militärs, zu denen unter anderem auch Kommandos für die Militäraktivitäten in Europa und Afrika oder für Cyber-Aufgaben zählen.

Das Weltraumkommando ist Teil der US-Streitkräfte und untersteht dem Verteidigungsministerium. Zu den Hauptaufgaben zählen unter anderem die Überwachung von Objekten im Weltraum mittels Satelliten, die Unterstützung anderer US-Streitkräfte wie der Air Force und der Navy sowie die rechtzeitige Warnung vor Raketenangriffen.

Richter: Nationalgarde-Entsendung war illegal

Die Entsendung der Nationalgarde im Juni nach Los Angeles durch US-Präsident Donald Trump war illegal. Das hat ein US-Bundesgericht am Dienstag entschieden. Trump habe kein Recht gehabt, das US-Militär für Polizei-Aufgaben im eigenen Land zu nutzen, entschied Richter Charles Breyer.

Meistgelesen

Kalifornien hatte sich vehement gegen die Entsendung der Truppen nach Los Angeles gewehrt. Der Richter entschied nun zugunsten des Bundesstaates: "Es gab zu dieser Zeit Proteste in Los Angeles und einige Demonstranten wurden gewalttätig. Allerdings gab es weder eine Rebellion, noch war die Polizei vor Ort unfähig, das Gesetz durchzusetzen."

imago images 0821859277Vergrößern des Bildes
Einsatz der Nationalgarde in Los Angeles (Archivbild): Die Trump-Regierung kassiert eine Niederlage vor Gericht. (Quelle: IMAGO/Tayfun Coskun/imago)

Angesichts von Trumps Drohung, die Nationalgarde in weitere demokratisch regierte Städte wie Chicago zu schicken, warnte Breyer, Trump würde möglicherweise eine "nationale Polizeieinheit unter Führung des Präsidenten" schaffen.

Unternehmer warnt vor Finanzkrise in den USA

Milliardär Ray Dalio sieht Parallelen zur Weltlage in den 1930er-Jahren – und beklagt eine Mauer des Schweigens unter Investoren. Worin er die Ursachen dafür sieht, lesen Sie hier.

Trumps Kryptowährung bricht ein

Am heutigen Tag ging der Digitalwährungs-Token World Liberty Financial (WLFI) zum ersten Mal in den Handel. Hinter der Kryptowährung steht die Familie des US-Präsidenten Donald Trump, der selbst schon lange ein großer Fan neuer Digitalwährungen ist. So wohl auch seiner eigenen. Trotz erheblicher Einbußen am ersten Börsentag bescherte der Handelsstart der Trump-Familie wohl zusätzliche Milliarden.

Der Preis des Tokens WLFI stieg zunächst um 17 Prozent auf rund 33 US-Cent – und rutschte dann um gut 19 Prozent auf 22,69 US-Cent ab. Frühe Investoren hatten jedoch Tokens zu einem Stückpreis von 1,5 Cent erworben, somit verschaffte ihnen allein der erste Handelskurs von 24 Cent einen saftigen Gewinn.

Verwendete Quellen
  • Eigene Recherche
  • Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
ChicagoDonald TrumpDrogenEuropaIntercity-Express (ICE)Los AngelesMilitärPolizeiRepublikanerRudy GiulianiTrump und Putin treffen sich in AlaskaUSAVenezuelaWladimir Putin
Internationale Politik von A bis Z
Internationale Politik
Benjamin NetanjahuDonald TrumpEmmanuel MacronJD VanceViktor OrbanWladimir PutinWolodymyr SelenskyjRecep Tayyip ErdoganXi Jinping
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom