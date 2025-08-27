Newsblog zur US-Politik Richter: Trumps Einsatz der Nationalgarde war illegal

Einsatz der Nationalgarde in Los Angeles (Archivbild): Die Trump-Regierung kassiert eine Niederlage vor Gericht. (Quelle: IMAGO/Tayfun Coskun/imago)

Ein US-Richter entscheidet gegen den Präsidenten. Trumps neue Digitalwährung büßt massiv ein. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Dienstag, 2. September

Richter: Nationalgarde-Entsendung war illegal

Die Entsendung der Nationalgarde im Juni nach Los Angeles durch US-Präsident Donald Trump war illegal. Das hat ein US-Bundesgericht am Dienstag entschieden. Trump habe kein Recht gehabt, das US-Militär für Polizei-Aufgaben im eigenen Land zu nutzen, entschied Richter Charles Breyer.

Kalifornien hatte sich vehement gegen die Entsendung der Truppen nach Los Angeles gewehrt. Der Richter entschied nun zugunsten des Bundesstaates: "Es gab zu dieser Zeit Proteste in Los Angeles und einige Demonstranten wurden gewalttätig. Allerdings gab es weder eine Rebellion, noch war die Polizei vor Ort unfähig, das Gesetz durchzusetzen."

Angesichts von Trumps Drohung, die Nationalgarde in weitere demokratisch regierte Städte wie Chicago zu schicken, warnte Breyer, Trump würde möglicherweise eine "nationale Polizeieinheit unter Führung des Präsidenten" schaffen.

Unternehmer warnt vor Finanzkrise in den USA

Trumps Kryptowährung bricht ein

Am heutigen Tag ging der Digitalwährungs-Token World Liberty Financial (WLFI) zum ersten Mal in den Handel. Hinter der Kryptowährung steht die Familie des US-Präsidenten Donald Trump, der selbst schon lange ein großer Fan neuer Digitalwährungen ist. So wohl auch seiner eigenen. Trotz erheblicher Einbußen am ersten Börsentag bescherte der Handelsstart der Trump-Familie wohl zusätzliche Milliarden.

Der Preis des Tokens WLFI stieg zunächst um 17 Prozent auf rund 33 US-Cent – und rutschte dann um gut 19 Prozent auf 22,69 US-Cent ab. Frühe Investoren hatten jedoch Tokens zu einem Stückpreis von 1,5 Cent erworben, somit verschaffte ihnen allein der erste Handelskurs von 24 Cent einen saftigen Gewinn.

Das Mitwirken der Präsidentenfamilie im Kryptogeschäft ruft scharfe Kritik der Demokraten hervor. Oppositionsabgeordnete sprechen von massiven Interessenkonflikten, da der Präsident gleichzeitig die Regeln für digitale Währungen neu festlegt und, so der Vorwurf, diese seinen finanziellen Interessen entsprechend anpasst.

