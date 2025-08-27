Newsblog zur US-Politik Richter: Trumps Einsatz der Nationalgarde war illegal
Ein US-Richter entscheidet gegen den Präsidenten. Trumps neue Digitalwährung büßt massiv ein. Alle Entwicklungen im Newsblog.
- Richter: Nationalgarde-Entsendung war illegal
- Trumps Kryptowährung bricht ein
- Nach Spekulationen um Gesundheit: Trump-Statement angekündigt
- Trump ehrt umstrittenen New Yorker Ex-Bürgermeister Giuliani
- "Kennedy gefährdet die Gesundheit aller Amerikaner"
- Guatemala bereit zur Aufnahme abgeschobener Kinder
- US-Richterin stoppt Abschiebung hunderter Kinder
Dienstag, 2. September
Richter: Nationalgarde-Entsendung war illegal
Die Entsendung der Nationalgarde im Juni nach Los Angeles durch US-Präsident Donald Trump war illegal. Das hat ein US-Bundesgericht am Dienstag entschieden. Trump habe kein Recht gehabt, das US-Militär für Polizei-Aufgaben im eigenen Land zu nutzen, entschied Richter Charles Breyer.
Kalifornien hatte sich vehement gegen die Entsendung der Truppen nach Los Angeles gewehrt. Der Richter entschied nun zugunsten des Bundesstaates: "Es gab zu dieser Zeit Proteste in Los Angeles und einige Demonstranten wurden gewalttätig. Allerdings gab es weder eine Rebellion, noch war die Polizei vor Ort unfähig, das Gesetz durchzusetzen."
Angesichts von Trumps Drohung, die Nationalgarde in weitere demokratisch regierte Städte wie Chicago zu schicken, warnte Breyer, Trump würde möglicherweise eine "nationale Polizeieinheit unter Führung des Präsidenten" schaffen.
Trumps Kryptowährung bricht ein
Am heutigen Tag ging der Digitalwährungs-Token World Liberty Financial (WLFI) zum ersten Mal in den Handel. Hinter der Kryptowährung steht die Familie des US-Präsidenten Donald Trump, der selbst schon lange ein großer Fan neuer Digitalwährungen ist. So wohl auch seiner eigenen. Trotz erheblicher Einbußen am ersten Börsentag bescherte der Handelsstart der Trump-Familie wohl zusätzliche Milliarden.
Der Preis des Tokens WLFI stieg zunächst um 17 Prozent auf rund 33 US-Cent – und rutschte dann um gut 19 Prozent auf 22,69 US-Cent ab. Frühe Investoren hatten jedoch Tokens zu einem Stückpreis von 1,5 Cent erworben, somit verschaffte ihnen allein der erste Handelskurs von 24 Cent einen saftigen Gewinn.
Das Mitwirken der Präsidentenfamilie im Kryptogeschäft ruft scharfe Kritik der Demokraten hervor. Oppositionsabgeordnete sprechen von massiven Interessenkonflikten, da der Präsident gleichzeitig die Regeln für digitale Währungen neu festlegt und, so der Vorwurf, diese seinen finanziellen Interessen entsprechend anpasst.
Nach Spekulationen um Gesundheit: Trump-Statement angekündigt
In den vergangenen Tagen gab es wiederholt Spekulationen um den Gesundheitszustand des US-Präsidenten Donald Trump. Sein letzter öffentlicher Auftritt liegt eine Woche zurück. Jetzt will sich der Präsident am heutigen Dienstag wieder äußern.
Das Weiße Haus erklärte, um 18 Uhr deutscher Zeit werde der Präsident eine Ankündigung machen. Worum es thematisch geht, ist nicht bekannt. Allerdings läuft dann ein 50-Tage-Ultimatum ab, das der US-Präsident Wladimir Putin am 14. Juli stellte: Bis zum 2. September habe der russische Präsident Zeit, zu zeigen, dass er bereit sei, den Krieg in der Ukraine zu beenden.
In den vergangenen sieben Tagen hatte sich Trump nicht in der Öffentlichkeit gezeigt – der längste Zeitraum ohne öffentliche Auftritte des US-Präsidenten seit seiner Amtseinführung am 20. Januar 2025.
Trump ehrt umstrittenen New Yorker Ex-Bürgermeister Giuliani
Präsident Donald Trump will Rudy Giuliani, dem umstrittenen Ex-Bürgermeister von New York, die Presidential Medal of Freedom, die höchste zivile Auszeichnung der US-Regierung, verleihen. Der Republikaner schrieb auf seiner Plattform Truth Social, der 81-Jährige sei der "größte Bürgermeister in der Geschichte von New York City" und ein großer amerikanischer Patriot. Wann Giuliani die Presidential Medal of Freedom erhält, machte Trump noch nicht bekannt.
Giuliani war einst geachtet. Nach Trumps Wahlniederlage 2020 hielt Giuliani fest zu dem Republikaner. Er gehörte als persönlicher Anwalt Trumps zu den treibenden Kräften, die nach der Wahl unbewiesene Behauptungen über Wahlbetrug verbreiteten. In den vergangenen Jahren hatte Giuliani mit etlichen juristischen Problemen zu tun. Hinzu kamen etliche skurrile Auftritte.
Die Ankündigung Trumps folgte wenige Tage nach einem Autounfall Giulianis im US-Bundesstaat New Hampshire. Dessen Sprecher hatte mitgeteilt, dass der 81-Jährige am Samstagabend mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden sei. Es habe sich um einen Unfall und nicht um einen gezielten Angriff gehandelt, es sei davon auszugehen, dass Giuliani sich vollständig erhole. Auf einem Highway war es zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem das Auto, in dem Giuliani saß, auf der Fahrbahn mit hoher Geschwindigkeit von hinten gerammt wurde. Insgesamt wurden dabei drei Personen verletzt.
Montag, 1. September
"Kennedy gefährdet die Gesundheit aller Amerikaner"
Mehrere ehemalige Leiter der US-Gesundheitsbehörde CDC haben sich alarmiert gezeigt über die Amtsführung von US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. "Kennedy gefährdet die Gesundheit aller Amerikaner", erklärten die neun ehemaligen CDC-Chefs in einem am Montag veröffentlichten Gastbeitrag in der "New York Times". Sie hatten die Gesundheitsbehörde seit 1977 unter mehreren Präsidenten, vom Demokraten Jimmy Carter bis zum Republikaner Donald Trump, geleitet.
