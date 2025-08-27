Newsblog zur US-Politik Weißes Haus kündigt ersten Trump-Auftritt seit sieben Tagen an

Player wird geladen Im Video: Das sagt ein Arzt zu Trumps Gesundheitszustand. (Quelle: t-online)

News folgen Artikel teilen

Das Weiße Haus kündigt ein Statement des Präsidenten an. Trump will Rudy Giuliani mit der höchsten zivilen Auszeichnung ehren. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Dienstag, 2. September

Loading...

Nach Spekulationen um Gesundheit: Trump-Statement angekündigt

In den vergangenen Tagen gab es wiederholt Spekulationen um den Gesundheitszustand des US-Präsidenten Donald Trump. Sein letzter öffentlicher Auftritt liegt eine Woche zurück. Jetzt will sich der Präsident am heutigen Dienstag wieder äußern.

Das Weiße Haus erklärte, um 18 Uhr deutscher Zeit werde der Präsident eine Ankündigung machen. Worum es thematisch geht, ist nicht bekannt. Allerdings läuft dann ein 50-Tage-Ultimatum ab, das der US-Präsident Wladimir Putin am 14. Juli stellte: Bis zum 2. September habe der russische Präsident Zeit, zu zeigen, dass er bereit sei, den Krieg in der Ukraine zu beenden.

In den vergangenen sieben Tagen hatte sich Trump nicht in der Öffentlichkeit gezeigt – der längste Zeitraum ohne öffentliche Auftritte des US-Präsidenten seit seiner Amtseinführung am 20. Januar 2025.

Trump ehrt umstrittenen New Yorker Ex-Bürgermeister Giuliani

Präsident Donald Trump will Rudy Giuliani, dem umstrittenen Ex-Bürgermeister von New York, die Presidential Medal of Freedom, die höchste zivile Auszeichnung der US-Regierung, verleihen. Der Republikaner schrieb auf seiner Plattform Truth Social, der 81-Jährige sei der "größte Bürgermeister in der Geschichte von New York City" und ein großer amerikanischer Patriot. Wann Giuliani die Presidential Medal of Freedom erhält, machte Trump noch nicht bekannt.

Giuliani war einst geachtet. Nach Trumps Wahlniederlage 2020 hielt Giuliani fest zu dem Republikaner. Er gehörte als persönlicher Anwalt Trumps zu den treibenden Kräften, die nach der Wahl unbewiesene Behauptungen über Wahlbetrug verbreiteten. In den vergangenen Jahren hatte Giuliani mit etlichen juristischen Problemen zu tun. Hinzu kamen etliche skurrile Auftritte.