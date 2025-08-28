JD Vance will übernehmen "Wenn es zu einer Tragödie kommt"

JD Vance (l.) und Donald Trump im Weißen Haus. Der Vizepräsident sagt, er könne jederzeit das Präsidentenamt übernehmen. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Al Drago - Pool via CNP/imago)

Überraschendes Bekenntnis: JD Vance ist bereit für den Spitzenjob im Weißen Haus. Er erklärte, auch vor Ablauf von Trumps Amtszeit einspringen zu können.

Der amerikanische Vizepräsident JD Vance hat in einem Interview mit dem Sender ABC News erklärt, für das Amt des Präsidenten bereit zu sein, wenn dies notwendig werde. Amtsinhaber Donald Trump ist mit 79 Jahren eine der ältesten Personen, die in den USA als Präsident eingeschworen wurden. Vance hingegen ist mit 41 Jahren der jüngste Vize.

Vance sagte, er könne auch früher übernehmen. "Wenn es, Gott bewahre, zu einer schrecklichen Tragödie kommt, kann ich mir kein besseres Training am Arbeitsplatz vorstellen als das, was ich in den letzten 200 Tagen erhalten habe." Er spielte damit auf mögliche gesundheitliche Probleme von Donald Trump an.

Vance wird schon lange als Trump-Nachfolger gehandelt. US-Präsident Donald Trump selbst hatte Anfang August angedeutet, dass Vizepräsident JD Vance sein Erbe für die republikanische Kandidatur im Jahr 2028 sein könnte. "Nun, ich denke, höchstwahrscheinlich", sagte Trump gegenüber Reportern auf die Frage, ob Vance der Erbe der von ihm inspirierten MAGA-Bewegung sei. "In aller Fairness: Er ist der Vizepräsident."

Während Trump vor allem von seiner MAGA-Bewegung gestützt wurde, gilt Vance als Kandidat der Techno-Elite, zu der neben dem jüngst von Trump geschassten Elon Musk auch der rechtskonservative Unternehmer Peter Thiel gehört.

Thiel gilt als Vance-Macher

Er gilt als größter Förderer von Vance, beide trafen sich erstmals 2011 an der renommierten Yale-Universität. Vance nannte das Treffen einen der wichtigsten Momente in seinem Leben, lobte Thiel als "womöglich der schlaueste Mensch", den er je getroffen habe. Thiel wurde ein Mentor für Vance. Er soll Vance auch 2021 in Trumps Privatanwesen nach Mar-a-Lago gebracht haben, um das zuvor abgekühlte Verhältnis zu Trump wieder zu verbessern. Das zahlte sich aus: Vance bekam die Unterstützung von Trump für seine Senatskandidatur in Ohio. Thiel wiederum spendete 15 Millionen US-Dollar für Vances Wahlkampf 2022.

Thiel machte viel Geld, als er ein von ihm finanziertes Unternehmen, das Onlinezahlungen anbot, mit dem des Konkurrenten Elon Musk fusionierte und Paypal nannte. Seitdem ist er eine der wichtigsten Figuren im Silicon Valley. Er steht auch hinter der umstrittenen Firma Palantir, die Überwachungssoftware auch an deutsche Behörden verkauft.