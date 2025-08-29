t-online - Nachrichten für Deutschland
USA: Trump entzieht Kamala Harris den Personenschutz

Trump entzieht Kamala Harris den Personenschutz

Von dpa, afp, t-online
29.08.2025 - 17:42 UhrLesedauer: 2 Min.
Election 2026 Governor HarrisVergrößern des Bildes
Kamala Harris: Die ehemalige US-Vizepräsidentin soll künftig nicht mehr vom Secret Service geschützt werden. (Quelle: AP Photo/Jacquelyn Martin, File)
Das Weiße Haus geht weiter gegen politische Gegner von Präsident Trump vor. Nun trifft es die frühere Vizepräsidentin Kamala Harris.

US-Präsident Donald Trump hat Medienberichten zufolge den verlängerten Personenschutz für Ex-Vizepräsidentin Kamala Harris durch den Secret Service widerrufen. Er hob eine bislang unbekannte Anordnung seines Vorgängers Joe Biden auf, die Harris ein Jahr zusätzlichen Schutz gewähren sollte, wie die Nachrichtensender CNN und NBC News berichteten.

CNN schrieb unter Berufung auf eine Kopie eines entsprechenden Briefes, dass die Sonderregelung nun zum 1. September auslaufen solle – wenige Wochen vor dem Start einer Lesetour zur Veröffentlichung eines Buches über den Wahlkampf im vergangenen Jahr.

Der Secret Service ist für den Schutz ranghoher Politiker zuständig und kümmert sich nicht nur um die Sicherheit aktiver Mandatsträger, sondern auch um die einiger früherer Amtsinhaber. Frühere Präsidenten werden bis zu ihrem Lebensende bewacht. Vize-Präsidenten hingegen wird der Personenschutz nur ein halbes Jahr lang nach Ausscheiden aus dem Amt gewährt.

Weil Harris' Amtszeit Mitte Januar endete, lief der Schutz durch den Secret Service nun Mitte Juli aus – eigentlich: Denn laut CNN hatte Ex-US-Präsident Biden kurz vor seinem Amtsende stillschweigend Harris' Personenschutz per Dekret um ein Jahr verlängert.

Kamala Harris dankt Secret Service für Professionalität

Es ist nicht das erste Mal, dass Trump eigenen früheren Weggefährten oder Menschen im Umfeld seiner Vorgänger den besonderen Personenschutz entzieht: Mitte März ordnete Trump an, den Personenschutz von Bidens Kindern Hunter und Ashley zu beenden. Auch Trumps ehemaligem Außenminister Mike Pompeo oder seinem Ex-Berater John Bolton – mittlerweile einer der lautesten Kritiker Trumps – entzog der US-Präsident den Schutz.

Harris war unter Biden zwischen 2021 und Anfang 2025 Vizepräsidentin der USA. Im vergangenen Herbst trat sie als Kandidatin der Demokratischen Partei bei der Präsidentschaftswahl an, unterlag aber dem früheren Präsidenten Trump von der Republikanischen Partei. Ihr Büro erklärte am Freitag, Harris danke dem Secret Service für seine Professionalität und seinen Einsatz.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagenturen dpa und AFP
