US-Präsident: "Wäre eine Katastrophe" Gericht erklärt die meisten Trump-Zölle für illegal

Von t-online , wan Aktualisiert am 30.08.2025 - 10:01 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Donald Trump ist erneut vor Gericht gescheitert. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Daniel Torok/White House/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Ein Berufungsgericht hat die weltweiten Zölle von Donald Trump kassiert. Der Präsident wettert – und hofft auf den Supreme Court

Ein US-Bundesberufungsgericht hat am späten Freitag die von der Trump-Administration eingeführten Zölle für ungültig erklärt und dargelegt, dass der Präsident bei der Anwendung von Notstandsbefugnissen zur Umgestaltung der US-Handelspolitik zu weit gegangen ist. Das Urteil des US-Berufungsgerichts für den Federal Circuit bestätigte eine Entscheidung der Vorinstanz, die einen Kernpunkt der Wirtschaftsagenda von Präsident Trump für nichtig erklärte. Die Mehrheit des Gerichts befand, dass der Präsident seine Befugnisse im Rahmen eines Gesetzes aus dem Jahr 1977, dem International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), überschritten hat.

Loading...

Nicht von der Entscheidung betroffen sind Zölle, die auf anderer rechtlicher Grundlage erlassen wurden, wie etwa die Abgaben auf Stahl- und Aluminiumimporte. Eine Stellungnahme der US-Regierung lag zunächst nicht vor. Es wird allgemein erwartet, dass der Fall vor dem Obersten Gerichtshof der USA landen wird.

Die Entscheidung des Berufungsgerichts tritt nicht vor dem 14. Oktober in Kraft, sodass die US-Regierung noch Zeit hat, sie vor dem höchsten Gericht des Landes – dem Supreme Court – anzufechten.

Trump: "Wir müssen stark sein"

Trump kritisierte in einem Beitrag auf seinem Netzwerk Truth Social das Gericht: "Wenn diese Zölle jemals abgeschafft würden, wäre das eine totale Katastrophe für unser Land. Es würde uns finanziell schwach machen, und wir müssen stark sein", schrieb er. Er hofft nun auf das Oberste Gericht in den USA. "Viele Jahre lang haben unsere gefühllosen und unklugen Politiker zugelassen, dass die Zölle gegen uns verwendet werden. Jetzt, mithilfe des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten, werden wir sie zum Nutzen unserer Nation einsetzen und Amerika wieder reich, stark und mächtig machen", schrieb Trump weiter.

Trump sieht Handelsdefizit als Notstand

Trump begründet seine radikale Zollpolitik mit angeblichen Handelsdefiziten, die für die USA ein nationales Sicherheitsrisiko darstellten – deshalb gebe es einen nationalen Notstand, der die Zölle rechtfertige.

Zölle müssen in der Regel zwar vom US-Parlament genehmigt werden. Trump argumentierte jedoch, dass Handelsdefizite mit anderen Ländern ein nationales Sicherheitsrisiko seien und damit ein nationaler Notstand bestehe. Mit dieser Begründung verhängte er die Zölle und umging das Parlament.