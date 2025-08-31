"Dumme Leute" Trump feuert Gärtner des Weißen Hauses

Von t-online , sic 31.08.2025 - 08:14 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Donald Trump spricht am Rosengarten des Weißen Hauses zu Reportern (Archivbild): Der US-Präsident hat Gärtner laut eigener Aussage "auf frischer Tat ertappt". (Quelle: IMAGO/Pool/ABACA/imago-images-bilder)

Donald Trump lässt den Rosengarten des Weißen Hauses umgestalten. Bei den Arbeiten ist es zu Schäden gekommen. Der US-Präsident überführt die Täter umgehend – und macht den Fall öffentlich.

Donald Trump baut um – nicht nur in der US-Politik, sondern auch im Weißen Haus. Der Amtssitz und insbesondere das Oval Office sind im Vergleich zu früheren Präsidentschaften kaum mehr wiederzuerkennen: Goldene Akzente, goldene Bilderrahmen, goldene Statuen finden sich neuerdings überall im Washingtoner Präsidentenbüro. Der Umbau geht auch außerhalb des Gebäudes weiter. Seit Wochen finden Arbeiten im Rosengarten des Weißen Hauses statt. Ein Unternehmen zog dabei nun den Ärger Trumps auf sich.

Denn offenbar haben Arbeiter beim Transport von Gartenmaterial neu verlegte Steinplatten im Rosengarten zerkratzt. Das zumindest schreibt Trump in einem längeren Beitrag auf seiner eigenen Plattform Truth Social. Als angeblichen Beweis teilte der US-Präsident die Aufnahme einer Überwachungskamera, die den Vorfall zeigen soll.

Darauf ist zu sehen, wie zwei Arbeiter mit einem Hubwagen Material über Steinplatten transportieren. Als sie um eine Kurve fahren wollen, rutscht der Hubwagen offenbar von einer Platte, woraufhin die Männer ihn mit Kraft wieder hochziehen. Laut Trump hat man sie damit "auf frischer Tat ertappt".

Trump: Ein "tiefer und hässlicher" Riss

"Ich habe im Weißen Haus den schönsten Marmor und Stein verwendet, den es gibt", beginnt Trump seinen Beitrag auf Truth Social. Als Bauunternehmer seien ihm Oberflächen sehr wichtig. "Wie jeder weiß, habe ich im Laufe der Jahre viele GROßARTIGE (Großschreibung im Original, Anm. d. Red.) Gebäude und andere Dinge gebaut." Im Weißen Haus sei er besonders stolz auf die Steinmetzarbeiten, bei denen Kalkstein verwendet worden sei. Dieser ist laut Trump nun jedoch beschädigt.