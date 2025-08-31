t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandUSA

Rudy Giuliani: Autounfall in New Hampshire – schwer verletzt im Krankenhaus

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextKatja Burkard teilt erstes Hochzeitsfoto
TextAlter Bekannter: Kommt er zum FC Bayern?
TextCarmen Electra mit 53 Jahren im Badeanzug
TextSo sieht Jude Law als Putin aus
TextMusk spricht vom "Ende von Deutschland"

Ehemaliger Bürgermeister von New York
Rudy Giuliani nach Autounfall im Krankenhaus

Von t-online, jha
Aktualisiert am 31.08.2025 - 21:51 UhrLesedauer: 1 Min.
Rudy Giuliani sorgte bei "The Masked Singer" für Ärger.Vergrößern des Bildes
Rudy Giuliani: Nach Angaben seines Mitarbeiters hatte der Trump-Vertraute kurz vor dem Unfall einer Frau geholfen. (Quelle: Jacquelyn Martin/AP/dpa./dpa)
News folgen

"Amerikas Bürgermeister" wurde bei einem ungewöhnlichen Autounfall schwer verletzt. Er ist im Krankenhaus, sei jedoch guter Dinge, teilte sein Sprecher mit.

Rudy Giuliani ist bei einem Autounfall in New Hampshire schwer verletzt worden. Der ehemalige Bürgermeister von New York City (1994–2001) wurde nach Angaben seines Sprechers Michael Ragusa am Samstagabend in ein Krankenhaus gebracht. Der 81-Jährige erlitt einen Wirbelbruch sowie Schnittwunden und Prellungen, insbesondere am linken Arm und Unterschenkel. Sein Mietwagen war zuvor von einem anderen Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit von hinten angefahren worden.

Loading...

Nach Angaben seines Sicherheitschefs Ragusa war Giuliani kurz vor dem Unfall aus seinem Auto ausgestiegen, nachdem ihn eine Frau angehalten hatte, die Opfer häuslicher Gewalt geworden war. Er alarmierte den Notruf und wartete auf die Polizei, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Anschließend stieg er wieder in seinen Wagen – kurz darauf wurde dieser von hinten gerammt.

Loading...
Symbolbild für eingebettete Inhalte

Embed

Giuliani wird nach Angaben seiner Geschäftspartnerin Maria Ryan, die als Krankenschwester seine Versorgung überwacht, weiteren Tests unterzogen. Ärzte haben ihm eine Stütze für die Wirbelfraktur verordnet. Voraussichtlich bleibt er noch zwei bis drei Tage im Krankenhaus in Manchester. Laut Ragusa sei er "guter Dinge" und erhole sich.

Rudy Giuliani wurde nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 als "Amerikas Bürgermeister" bekannt und galt jahrzehntelang als prägende Figur der Republikanischen Partei. In den vergangenen Jahren machte er vor allem als enger Vertrauter und Anwalt von Präsident Donald Trump Schlagzeilen, insbesondere während dessen Anfechtung der Wahlniederlage 2020.

Verwendete Quellen
Transparenzhinweis

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
AutounfallNew YorkRudy GiulianiUnfall
Internationale Politik von A bis Z
Internationale Politik
Benjamin NetanjahuDonald TrumpEmmanuel MacronJD VanceViktor OrbanWladimir PutinWolodymyr SelenskyjRecep Tayyip ErdoganXi Jinping
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom